Neuvěřitelný Menšík! Vyčerpaný Čech přežil brutální bitvu a vylepšil maximum na French Open
Navone – Menšík 3:6, 6:2, 4:6, 6:1, 6:7
Menšík měl nepříjemnou výzvu hned v prvním kole, ovšem s domácím talentem Titouanem Droguetem si poradil naprosto bez problémů. Skvěle rozehrál i souboj s ještě mnohem výraznější hrozbou Navonem, který je antukovým specialistou a v posledních týdnech prožívá nejlepší období kariéry korunované i prvním triumfem na okruhu ATP.
Dlouho se hrálo bez brejku a aktéři si bez větších problémů hájili servis. Za stavu 4:3 však Menšík odehrál vynikající game na returnu, při skóre 30:30 donutil Navoneho k chybě a úplně první brejkbolovou příležitost celého zápasu proměnil nechytatelným returnem z forhendu.
Argentince, který má za sebou velmi náročný program, možná mohl definitivně zlomit v úvodu druhého dějství. Jenže od stavu 30:0 na returnu začal Menšík kupit strašně moc chyb a bleskově se dostal do velmi nepříjemného manka 0:3. Navone mnohem méně kazil, zvedl svou výkonnost, náskok si hlídal, a dokonce ukončit tento set již na returnu. Po hodině a čtvrt tak bylo srovnáno 1:1.
Bohužel pro Menšíka ani několikaminutová pauza před třetí sadou českému tenistovi nijak nepomohla. Navone i v následujících minutách působil na kurtu lépe, hrál aktivněji a zaslouženě odskočil do rychlého vedení 2:0. Prostějovský rodák však vytáhl agresivnější hru a okamžitě si vzal ztracený servis zpátky.
Menšík si vzápětí nechal ošetřovat puchýř na levém kotníku a hrozila mu další ztráta servisu. Brejkbol však zlikvidoval a postupně utnul dominanci protivníka. Odměnou za bojovný výkon byl brejk v kritickém devátém gamu. V něm Čech potřeboval celkem tři brejkboly a následně set uzavřel na podání.
Psychická výhoda ale Menšíkovi moc dlouho nevydržela. V úvodním gamu čtvrtého setu nevyužil čtyři brejkboly a nezvládl ani následující dvě hry, které rovněž musely být rozhodnuty přes shodu. Po skoro 30 minutách boje se tak ocitl v nepříjemném manku 0:3.
Při skóre 1:4 potřeboval český tenista znovu ošetření, tentokrát si nechal zkontrolovat životní funkce a vypadal naprosto vyčerpaně. Ve zbytku setu už nezískal ani jeden game a před rozhodujícím dějstvím se vydal znovu na toaletu.
Vyšťavený Menšík prokázal v posledním setu neskutečnou bojovnost. Hned v prvním gamu to s ním za stavu 0:40 na servisu vypadalo hodně špatně, ale bývalý šampion Masters v Miami dokázal takto nepříznivý stav otočit. Na returnu se naopak k ničemu nedostával a v páté hře zase čelil třem brejkbolům, i když tentokrát postupně. Také tyto hrozby smazal a živil naději.
Vzápětí se konečně k šancím na brejk propracoval i Menšík, ale Navone obě příležitosti soupeře odvrátil a bylo srovnáno na 3:3. Následně český hráč přežil další tři brejkboly a zažehnal i sedmou, osmou a devátou hrozbu v tomto setu. I díky tomu, že opět sebral zbytky všech sil, se ujal vedení 4:3.
Za stavu 5:4 z pohledu Čecha čekal Navoneho velmi složitý úkol podávat na udržení se v této více než čtyřhodinové bitvě. A po fantastickém returnu měl Menšík dva mečboly po sobě. Navone ale pokaždé zahrál k lajně a srovnal na 5:5.
Neskutečnou řežbu nakonec musel rozhodnout super tie-break do 10 bodů. Menšík měl fantastický vstup do posledního úseku zápasu a vedl 4:0. Navone se však i díky pokaženému snadnému voleji českého tenisty dotáhl na ztrátu jen jednoho bodu a skóre 5:6 a následně vyrovnal na 7:7.
Menšík se nenechal ztrátou obrovského vedení rozhodit, vytáhl dělový forhend po čáře a za stavu 8:7 zase vedl o minibrejk. Následoval trest za překročení času a Čech musel rovnou přes druhé podání. Bod vyhrál a opět měl dva mečboly v řadě. Ten úvodní a celkově třetí v utkání však zahodil dvojchybou a pak nezreturnoval podání soupeře. Bylo tak srovnáno na 9:9 a naštěstí pro Menšíka vyrobil Navone lacinou chybu a nabídl Čechovi další šanci. Ani ta ale nebyla vítězná a na tabuli svítil stav 10:10.
Vzápětí Menšík bojoval s křečemi a opět přišel o první servis a musel rovnou hrát ten druhý. I tak upravil na 11:10 a disponoval šestým mečbolem. Navone ovšem zase srovnal krok, ale byl to znovu Menšík, kdo měl mečbol při skóre 12:11. A celkově sedmá příležitost už konečně byla ta úspěšná.
Menšík neměl ani sílu vydat se k síti a podat ruku soupeři a umpirovému sudímu. Naopak ještě několik minut po zápase zůstal ležet vyčerpáním na kurtu, na nějž se svalil hned po vítězném forhendu při mečbolu. Český tenista byl před odchodem z jednoho z vedlejších dvorců v péči lékařů. Navone prokázal skvělý charakter a vydal se pogratulovat Menšíkovi na druhou stranu kurtu.
Postup do třetího kola je jeho novým maximem na French Open. Debut mezi profesionály na tomto turnaji si odbyl teprve loni a ve druhém kole senzačně prohrál z vedení 2:0 na sety s obrovským outsiderem Henriquem Rochou.
Po brutální bitvě ho čeká s největší pravděpodobností ještě těžší výzva než v předchozích dvou kolech. Jeho protivníkem v souboji o osmifinále totiž bude světová sedmička Alex de Minaur. S Australanem prohrál všech pět duelů a získal jen úplně první set v této vzájemné bilanci.
Výsledky dvouhry mužů na French Open
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Má prostě svalové problémy, je tam problém, a to může být cokoliv od tepla přes tekutiny až po jakýkoliv jiný zádrhel, lterý nejde řešit. Bude se to opakovat.
,,Ve finále juniorky Australian Open 2022 Jakub Menšík podlehl Američanovi Brunu Kuzuharovi 6:7, 7:6, 5:7. Po tříhodinové a 43 minut trvající bitvě v obrovském horku zkolaboval vyčerpáním v křečích. Kvůli absolutnímu fyzickému vyčerpání organismu musel opustit Rod Laver Arenu na invalidním vozíku."
Šialené že mu nikto nepomáhalo nakonci. Kde je ta podpora??
Má smysl gratulovat?
Pyrrhovo vítězství. Do dalšího zápasu nemusí ani nastupovat.
A ano, ubojoval to, i když nejspíš neskutečně trpěl, ale já tohle divadlo nemám rád. Buď hraj normálně, nebo - pokud nemůžeš - tak skrečuj.
Už jsem myslel, že budu psát o naší další neslavné prohře, ale takticky jsem vynechal závěr MTB a vida, můžu napsat Sláva Kubovi a , že se zase kousnul! Vtipné bylo, že jak lehnul a Navone za ním přišel, tak jsem nevěděl, kdo vyhrál
A Navone si u mě potvrdil roli sympaťáka.
Tohle Kuba urval fakt uz jen silou vule. Neskutecny.
Na křeče z vyčerpání nic rychlého není. Vždyt si ho viděl, jak se po chvíli váleníse na té antuce chtěl vztát a hned ho to zase ťaflo. I Mačeta s tím bojoval marně.
Tak teď má zase den volno, tak snad se zmátoří, odpočine si a v pátek(?) hurá na Démona.
