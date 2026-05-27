Neuvěřitelný Menšík! Vyčerpaný Čech přežil brutální bitvu a vylepšil maximum na French Open

DNES, 14:50
FRENCH OPEN - Jakub Menšík zvládl další velmi těžkou výzvu na letošním French Open a poprvé v kariéře si na antukovém grandslamu zahraje třetí kolo. Český tenista si v pětisetové brutální bitvě s nebezpečným antukářem Marianem Navonem sáhl na dno svých sil a Argentince po skoro pěti hodinách udolal 6:3, 2:6, 6:4, 1:6, 7:6.
Jakub Menšík vyhrál téměř pětihodinovou bitvu (© ČTK / Lebeda Pavel)

Navone – Menšík 3:6, 6:2, 4:6, 6:1, 6:7

Menšík měl nepříjemnou výzvu hned v prvním kole, ovšem s domácím talentem Titouanem Droguetem si poradil naprosto bez problémů. Skvěle rozehrál i souboj s ještě mnohem výraznější hrozbou Navonem, který je antukovým specialistou a v posledních týdnech prožívá nejlepší období kariéry korunované i prvním triumfem na okruhu ATP.

Dlouho se hrálo bez brejku a aktéři si bez větších problémů hájili servis. Za stavu 4:3 však Menšík odehrál vynikající game na returnu, při skóre 30:30 donutil Navoneho k chybě a úplně první brejkbolovou příležitost celého zápasu proměnil nechytatelným returnem z forhendu.

Argentince, který má za sebou velmi náročný program, možná mohl definitivně zlomit v úvodu druhého dějství. Jenže od stavu 30:0 na returnu začal Menšík kupit strašně moc chyb a bleskově se dostal do velmi nepříjemného manka 0:3. Navone mnohem méně kazil, zvedl svou výkonnost, náskok si hlídal, a dokonce ukončit tento set již na returnu. Po hodině a čtvrt tak bylo srovnáno 1:1.

Bohužel pro Menšíka ani několikaminutová pauza před třetí sadou českému tenistovi nijak nepomohla. Navone i v následujících minutách působil na kurtu lépe, hrál aktivněji a zaslouženě odskočil do rychlého vedení 2:0. Prostějovský rodák však vytáhl agresivnější hru a okamžitě si vzal ztracený servis zpátky.

Menšík si vzápětí nechal ošetřovat puchýř na levém kotníku a hrozila mu další ztráta servisu. Brejkbol však zlikvidoval a postupně utnul dominanci protivníka. Odměnou za bojovný výkon byl brejk v kritickém devátém gamu. V něm Čech potřeboval celkem tři brejkboly a následně set uzavřel na podání.

Psychická výhoda ale Menšíkovi moc dlouho nevydržela. V úvodním gamu čtvrtého setu nevyužil čtyři brejkboly a nezvládl ani následující dvě hry, které rovněž musely být rozhodnuty přes shodu. Po skoro 30 minutách boje se tak ocitl v nepříjemném manku 0:3.

Při skóre 1:4 potřeboval český tenista znovu ošetření, tentokrát si nechal zkontrolovat životní funkce a vypadal naprosto vyčerpaně. Ve zbytku setu už nezískal ani jeden game a před rozhodujícím dějstvím se vydal znovu na toaletu.

Vyšťavený Menšík prokázal v posledním setu neskutečnou bojovnost. Hned v prvním gamu to s ním za stavu 0:40 na servisu vypadalo hodně špatně, ale bývalý šampion Masters v Miami dokázal takto nepříznivý stav otočit. Na returnu se naopak k ničemu nedostával a v páté hře zase čelil třem brejkbolům, i když tentokrát postupně. Také tyto hrozby smazal a živil naději.

Vzápětí se konečně k šancím na brejk propracoval i Menšík, ale Navone obě příležitosti soupeře odvrátil a bylo srovnáno na 3:3. Následně český hráč přežil další tři brejkboly a zažehnal i sedmou, osmou a devátou hrozbu v tomto setu. I díky tomu, že opět sebral zbytky všech sil, se ujal vedení 4:3.

Za stavu 5:4 z pohledu Čecha čekal Navoneho velmi složitý úkol podávat na udržení se v této více než čtyřhodinové bitvě. A po fantastickém returnu měl Menšík dva mečboly po sobě. Navone ale pokaždé zahrál k lajně a srovnal na 5:5.

Neskutečnou řežbu nakonec musel rozhodnout super tie-break do 10 bodů. Menšík měl fantastický vstup do posledního úseku zápasu a vedl 4:0. Navone se však i díky pokaženému snadnému voleji českého tenisty dotáhl na ztrátu jen jednoho bodu a skóre 5:6 a následně vyrovnal na 7:7.

Menšík se nenechal ztrátou obrovského vedení rozhodit, vytáhl dělový forhend po čáře a za stavu 8:7 zase vedl o minibrejk. Následoval trest za překročení času a Čech musel rovnou přes druhé podání. Bod vyhrál a opět měl dva mečboly v řadě. Ten úvodní a celkově třetí v utkání však zahodil dvojchybou a pak nezreturnoval podání soupeře. Bylo tak srovnáno na 9:9 a naštěstí pro Menšíka vyrobil Navone lacinou chybu a nabídl Čechovi další šanci. Ani ta ale nebyla vítězná a na tabuli svítil stav 10:10.

Vzápětí Menšík bojoval s křečemi a opět přišel o první servis a musel rovnou hrát ten druhý. I tak upravil na 11:10 a disponoval šestým mečbolem. Navone ovšem zase srovnal krok, ale byl to znovu Menšík, kdo měl mečbol při skóre 12:11. A celkově sedmá příležitost už konečně byla ta úspěšná.

Menšík neměl ani sílu vydat se k síti a podat ruku soupeři a umpirovému sudímu. Naopak ještě několik minut po zápase zůstal ležet vyčerpáním na kurtu, na nějž se svalil hned po vítězném forhendu při mečbolu. Český tenista byl před odchodem z jednoho z vedlejších dvorců v péči lékařů. Navone prokázal skvělý charakter a vydal se pogratulovat Menšíkovi na druhou stranu kurtu.

Postup do třetího kola je jeho novým maximem na French Open. Debut mezi profesionály na tomto turnaji si odbyl teprve loni a ve druhém kole senzačně prohrál z vedení 2:0 na sety s obrovským outsiderem Henriquem Rochou.

Po brutální bitvě ho čeká s největší pravděpodobností ještě těžší výzva než v předchozích dvou kolech. Jeho protivníkem v souboji o osmifinále totiž bude světová sedmička Alex de Minaur. S Australanem prohrál všech pět duelů a získal jen úplně první set v této vzájemné bilanci.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Výsledky dvouhry mužů na French Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Mantra
27.05.2026 19:18
třeba si jen řekli, že přijde Djok a pohladí ho. Jako tenkrát v Austrálii.

Má prostě svalové problémy, je tam problém, a to může být cokoliv od tepla přes tekutiny až po jakýkoliv jiný zádrhel, lterý nejde řešit. Bude se to opakovat.
Otmar
27.05.2026 19:18
Urval to, díky za to! Nyní budou následovat lázně, tipuji 3 týdny!
Tomas_Smid_fan
27.05.2026 19:16
Kuba musí nutně vybrousit voleje. Bez nich se bude jako dneska trápit místo 3setů 5. Problémy v téhle disciplíně se s ním táhnou už dlouho.
Ela-fon-isi
27.05.2026 19:14
Kuba si zopakoval turnaj s americkým Japoncem, tentokrát ovšem vyhrál.
,,Ve finále juniorky Australian Open 2022 Jakub Menšík podlehl Američanovi Brunu Kuzuharovi 6:7, 7:6, 5:7. Po tříhodinové a 43 minut trvající bitvě v obrovském horku zkolaboval vyčerpáním v křečích. Kvůli absolutnímu fyzickému vyčerpání organismu musel opustit Rod Laver Arenu na invalidním vozíku."
Tomas_Smid_fan
27.05.2026 19:19
a tak se začalo jeho přátelství s Jokerem
Ela-fon-isi
27.05.2026 19:19
Nejdřív jsem dala, pak až se dívala, že bylo zmíněno.
HankMoody
27.05.2026 18:55
Dneska sem byl v areálu Roland Garros a měl sem opravdu štěstí. Potkal jsem totiž Boisson, moji tajnou lásku, která má přesně ten typ pižma, který mi vyhovuje. Bavili jsme se mou lámanou francouzštinou a musím říct, je to velmi charismatická žena. Bohužel samozřejmě zadaná, což je naprosto logické vzhledem k její obrovské přednosti. To, co mi zůstalo v nose, je ale stále velmi příjemné.
novopuren
27.05.2026 19:19
No tak jsi si čuchnul k Boissonové, ale to tady málokoho zajímá.
Levinest
27.05.2026 18:54
Epická bitva 2. kola
farr
27.05.2026 18:50
Konečně to snad zlomil ty 5ti seťáky mu prostě nikdy nešli dorazit. Věřím, že tohle mu pomůže. Nicméně další kolo může jen překvapit. Kdoví jestli ho ale fyzio z toho vůbec dostanou, dnes tam šel do mrtva. Klobouček za bojovnost , ale zbytečně se tam mučil min. půl hodiny navíc, po tom skvostným BH jsem si už říkal že to dá rovnou na 1. MB, ale to by to nesměl být Kuba že...
tenisman1233
27.05.2026 18:51
2.vyhraný pětiseťák v řadě.
farr
27.05.2026 18:59
Jo jo. To už není náhoda. To už je trend.
Sofiaiakimovia8
27.05.2026 18:41
Bravo Mensik! Naozaj výborný výkon v takom počasí. Výdrž skvela. Nech sa nedá odradiť.
Šialené že mu nikto nepomáhalo nakonci. Kde je ta podpora??
farr
27.05.2026 18:59
Ostudný záběry pro pořadatele. Rozhodčí neskutečný ignorant, dávno měl povolat mediky místo toho jen furt řešil warningy, vocas , si asi myslel že mladej to tam jako hraje jo nebo co...
Mantra
27.05.2026 18:39
je skoro neuvěřitelné že se heroicky dostal do druhého kola absolvent a držitel tisícovky
SpacialRecognition
27.05.2026 18:30
De Minaur dostane dalsi Walk Over, si myslim.
Tomas_Smid_fan
27.05.2026 18:46
hovada mají vždycky kliku ;
Dobry-den
27.05.2026 18:24
Tragikomedie. Myslel jsem, že nohama nahoru budou jednou z kurtu odvádět spíš Tomáše a ne Kubu.

Má smysl gratulovat?
Pyrrhovo vítězství. Do dalšího zápasu nemusí ani nastupovat.

A ano, ubojoval to, i když nejspíš neskutečně trpěl, ale já tohle divadlo nemám rád. Buď hraj normálně, nebo - pokud nemůžeš - tak skrečuj.
tenisman1233
27.05.2026 18:26
V tom případě, Novak za poslední 2 roky by nedokončil polovinu svých zápasů,protože určitě nehrál plně zdraví.
Saulnier
27.05.2026 18:36
Tomas_Smid_fan
27.05.2026 18:46
tenisman1233
27.05.2026 18:50
Novak za poslední 2 roky,ale hraje přes bolest,je to vidět že není zdravotně ok,je to v médiích zmiňováno,že je zraněný.
Mac
27.05.2026 18:26
chlebavevaju
27.05.2026 18:33
tenisman1233
27.05.2026 18:35
Ale takto se poznávají velcí hráči,podívej se na Sinnera,Alcaraze,Djokoviče atd.,kteří i přes zdravotní komplikace zápas nezabalili a hráli i dál třeba další hodinu a vyhráli.
Saulnier
27.05.2026 18:43
aj taký Ruud napríklad, keď chceme aktuálny príklad
tenisman1233
27.05.2026 18:48
nebo Sinner v Římě v SF
Saulnier
27.05.2026 19:17
Blondie
27.05.2026 18:38
Blondie
27.05.2026 18:39
Tak gaučáčkovi se to nelíbilo XD
Von to, když někdo vítězství ubojuje přes velké bolesti, nemá rád.
Vono je mu to nepohodlné!

TVL, vidíš si ty do té pusy?
Tomas_Smid_fan
27.05.2026 18:54
aspoň vidíš, kdo mu přikyvuje.
frenkie57
27.05.2026 19:11
Skvělý sarkasmus, úplně tě slyším.
Ela-fon-isi
27.05.2026 19:17
Možná sázka na špatného koně.
Tomas_Smid_fan
27.05.2026 19:20
to musel být thriller
Blondie
27.05.2026 19:24
LOL :D
Vlk-v-trave
27.05.2026 18:24
Premiera ve 3.kole,... super;-) Letos ma na RG splneno. ;-)
Mony
27.05.2026 18:21
Tohle už Kuba zná, být na GS odvážen na vozíku! Teď ale po vítězném zápase!
Tomas_Smid_fan
27.05.2026 18:28

Už jsem myslel, že budu psát o naší další neslavné prohře, ale takticky jsem vynechal závěr MTB a vida, můžu napsat Sláva Kubovi a , že se zase kousnul! Vtipné bylo, že jak lehnul a Navone za ním přišel, tak jsem nevěděl, kdo vyhrál
A Navone si u mě potvrdil roli sympaťáka.
Diabolique
27.05.2026 18:53
frenkie57
27.05.2026 18:30
Měl si na ten vozík sednout, máchat raketou a řvát: Na Bělehrad!
farr
27.05.2026 18:45
Dlouho sem se tak nezasmál. lol
easymoneysniper
27.05.2026 18:20
bohužel si myslim že při pohledu na to kdo ho čeká, do toho dalšího zápasu ani nenastoupí
Nereknu
27.05.2026 18:25
Tak zrovna De Minaur je podle mě jedna z lepších variant do třetího kola
PTP
27.05.2026 18:28
Neříkej!
easymoneysniper
27.05.2026 18:33
Jestli někdo Menšíkovi nesedí tak to jsou hráči jako De Minaur a Fokina. H2H 1:10 mluví za vše a to se pokaždý hrálo na hardu. Nevim co by se muselo stát, aby dokázal po tomhle dnešnim výkonu zregenerovat.
Tomas_Smid_fan
27.05.2026 19:01
Může říct Jokerovi, aby na ten seznam koňských hlav připsal i jednu pro Mínotaura.
Dovodo6
27.05.2026 18:19
Takové trápení s Argentincem s nadváhou...
Saulnier
27.05.2026 18:18
Poklona Kubovi
rkames
27.05.2026 18:18
Ještě že v příštím kole nemá Kuba nikoho běhavého a odpočatého
Vlk-v-trave
27.05.2026 18:18
Kazdopadne uzasna bitva....
Tohle Kuba urval fakt uz jen silou vule. Neskutecny.
frenkie57
27.05.2026 18:27
Když jsem ho v tom závěru viděl, jak se tam mátoží, nohy napnutý křečí, už jsem moc nevěřil. Ani podávat už nemohl, bylo mně ho fakt až líto. O to větší je ta radost, že to nakonec urval.
PTP
27.05.2026 18:33
Stejnej konec jako v juniorce na AO, tentokrát s vítězstvím. Už by ty křeče mohl mít trochu vychytaný, měl by se zeptat Mačety, jak na to.
frenkie57
27.05.2026 18:56
Jj, pamatuju, to tam také chodil jak na chůdách.
Na křeče z vyčerpání nic rychlého není. Vždyt si ho viděl, jak se po chvíli váleníse na té antuce chtěl vztát a hned ho to zase ťaflo. I Mačeta s tím bojoval marně.
Ela-fon-isi
27.05.2026 19:09
Přesně tak. Říkala jsem si, jestli už není ve stavu, kdy se stane to, co následovalo po vítězství.
Tomas_Smid_fan
27.05.2026 18:43
jak ho Navone stáhnul na 9:9, tak jsem si říkal, že to už nedá, protože už nebyl schopen servírovat.
Je asi jasné, od koho dneska přiletí jedna z prvních gratulací.
Vlk-v-trave
27.05.2026 19:00
No, ale Navone sice vypadal, ze jako ok, ale ten jeden serv v STB, kdy to dal uplne do jineho ctverce... toz asi mel taky dost, jen nemel krece...
Tomas_Smid_fan
27.05.2026 19:07
já nen TB skoro neviděl, radši jsem to nechal na Kubovi.
chlebavevaju
27.05.2026 18:18
V dalším kole si De Minaur dá lehký trénink proti svému klientovi.
Newcombe
27.05.2026 18:18
Gratulace!. Sotva se ploužil a ubojoval to. Je mnohem tenisovější než ten pinkálek.
Vlk-v-trave
27.05.2026 18:16
Kuba se uz dneska asi nezvedne... :-))
tenisman1233
27.05.2026 18:19
Dneska to vyhrál doslova na morál.Navone mu to nijak neusnadnil,kuba si to musel ubojovat.
frenkie57
27.05.2026 18:25
V tom STB byl na něho smutnej pohled, jak po každým míči ledoval nohy a stejně ty křeče ne a ne povolit. Pajdal tam , chudák, strašně. Ale je to bojovník, jak píšeš, na morál.
Tak teď má zase den volno, tak snad se zmátoří, odpočine si a v pátek(?) hurá na Démona.
PTP
27.05.2026 18:29
A Pepina ať mu vyleští pořádně tyč!
frenkie57
27.05.2026 18:58
Možná zítra, dneska si myslím, na to nebude mít náladu. Ještě by ho mohla vzít křeč.
Tomas_Smid_fan
27.05.2026 18:40
to bude na Josefínce
frenkie57
27.05.2026 18:57
A má jí tam vůbec?
Tomas_Smid_fan
27.05.2026 19:08
v boxu nebyla nebo jsem ji přehlédl, ale tak proti Argentinci fandit nemohla
Blondie
27.05.2026 18:16
JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!
Dneska mohu s klidem vynechat silovku, jak se mi hodinu svírala zadnice!
HankMoody
27.05.2026 18:18
To bude spis tim analnim kolikem nec
easymoneysniper
27.05.2026 18:15
on těch 10 GS snad fakt vyhraje
aape
27.05.2026 18:18
ale ty nervy
StestiJeKrasnaVec11
27.05.2026 18:15
V suchém!
aape
27.05.2026 18:19
Počasí
Tomas_Smid_fan
27.05.2026 18:37
Vlk-v-trave
27.05.2026 18:15
Bitva snu tohle... ;-)
Dalsi MB :-D Joooooooooooo
Blondie
27.05.2026 18:12
To fakt bučí a pískají na kluka v bolestech?
chlebavevaju
27.05.2026 18:13
Problém je, že to Menšík dělá každej zápas, Rosický hadra. A Argentinci jsou výbušný národ.
Vlk-v-trave
27.05.2026 18:14
Bud rada, se to aspon natahuje mezi vymenama...
Horsi je, ze dalsi MB v hajzlu...
Blondie
27.05.2026 18:15
Ať už to, sakra, ubojuje, zaslouží si to za ten boj bolestem navzdory!!!!!
Vlk-v-trave
27.05.2026 18:12
5x MB v haaaji... jeste ze tam jsou ti Argentinci v publiku, celkem to natahuji, ze se uklidni, toz si chlapi mohou mezi vymenama trochu odpocinout :-D
chlebavevaju
27.05.2026 18:08
Zlaté české dítě, hlava šampiona.
chlebavevaju
27.05.2026 18:09
Už jen kvůli těm skvělým argentínským fanouškům musí vyhrát Navone.
chlebavevaju
27.05.2026 18:12
Už tam na Menšíka lítají nepěkný španělský nadávky.
Tomas_Smid_fan
27.05.2026 18:36
Vlk-v-trave
27.05.2026 18:08
DF na MB... jajaj...
Blondie
27.05.2026 18:01
Sakra sakra.... tak teď udržet servis
Blondie
27.05.2026 18:03
Říkám UDRŽET, Kubo...
Blondie
27.05.2026 18:04
To bude šílená prohra, pokud to nedá...

(Tommruji, co to dá)
Vlk-v-trave
27.05.2026 18:05
Navone si uz plete pri servisu strany :-))
Jedou kluci na doraz...
Blondie
27.05.2026 18:08
A už jsou zas nervy... na MP :(
Vlk-v-trave
27.05.2026 18:09
Chtel jse napsat, ze Kuba je TB mag... ale je to STB a v patem... takze ted uz to bude asi jen o totalni haluzi...
Vlk-v-trave
27.05.2026 18:10
Argentinos do saka... ufff...
Vlk-v-trave
27.05.2026 18:10
Dalsi MB na servu
Blondie
27.05.2026 18:10
A zas nic, moje nervy....
pantera1
27.05.2026 17:58
Kubo, už to dotáhni .
Vlk-v-trave
27.05.2026 17:58
No a ted ma Kuba tech pokusu celkem dost :-))
tenisman1233
27.05.2026 18:00
Ale sotva se hýbe.
Vlk-v-trave
27.05.2026 18:00
jaaaj ten volej... do saka... sakra uz ;-)
Vlk-v-trave
27.05.2026 18:01
Tak zustal uz posledni :-D
Tomu se rika living on the edge.
Vlk-v-trave
27.05.2026 18:02
tvl, jsem zapomnel, ze to je STB
Mac
27.05.2026 17:47
da 2 lajny pri mb, ale aby sel na sit, to ani za boha...
Random33
27.05.2026 17:39
Po kolikate Mensik nevyuzil 40:15?
Blondie
27.05.2026 17:38
Neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee :(
HankMoody
27.05.2026 17:34
Mensik dnes jasne ukazuje, ze predikce o tom, ze ziska 10 grandslamu byly naprosto nesmyslne. Tenhle hrac jich ziska minimalne dvacet. A jo, uvedomuju si, ze se drzim zbytecne pri zemi.
Vlk-v-trave
27.05.2026 17:33
Na to ze mele z posledniho, tak tech BP teda odvratil nejak moc :-D
To uz je snad prez 10 ne?
Haitik
27.05.2026 17:43
Vlčku nemáš prosim stream? díky díkyy
Sinuhet1
27.05.2026 17:47
Reagovat
27.05.2026 17:49
Super, díkyyy moc
Mac
27.05.2026 17:47
Vlk-v-trave
27.05.2026 17:48
Pouzivam uz HBO Max ;-(
Trojchyba_Mat
27.05.2026 17:53
Taky se ti v TV Max tak strašně kouše? Přes prohlížeč cajk, ale jako appka v TV to je hrůza
Vlk-v-trave
27.05.2026 17:56
Clovece, jedu prez prohlizec..., takze u me ok.
Trojchyba_Mat
27.05.2026 17:58
Oki
Vlk-v-trave
27.05.2026 17:48
Streamy jsem opustil...
snad pomohl Sinuhet1
Trojchyba_Mat
27.05.2026 17:20
Ondro, to je top titulek
Pe3k
27.05.2026 17:27
A o to jde. V budoucnu už nebudou žádné články, ale jen nadpisy.
Trojchyba_Mat
27.05.2026 17:31
Jako je to smutný, ale já si povětšinou jdu číst stejně rovnou diskuzi...
Pe3k
27.05.2026 18:17
To není smutný, to dělám už tak 10 let.
pantera1
27.05.2026 17:32
Ondra se s tím nepáře
Trojchyba_Mat
27.05.2026 17:40
Tak to má být :-))
pantera1
27.05.2026 17:01
Starý pán zatím v klidu i v žáru Paříže .
Patik
27.05.2026 17:27
Starý pán sa pomaly ladí na veľké zápasy..zatiaľ spokojnosť.
pantera1
27.05.2026 17:32
Jj, no škoda, že tam nejsme, ty nejsi vůbec akční .
tenisman1233
27.05.2026 16:58
Rybka v problémech ,ve 3.setu prohrává 0:2,jen 12 winnerů !! a 41 UE!!!!!!! za celý zápas.
tenisman1233
27.05.2026 17:00
A už 3:0
tenisman1233
27.05.2026 17:59
A nakonec je tu největší překvapení turnaje ,rybakina končí už ve 2.kole!!!!
I když si za to může sama,jen 23 winnerů a neskutečných 71 nevynucených chyb.
Vlk-v-trave
27.05.2026 16:53
Argentina - 9 hracu ve 2.kole - z toho uz jeden ve 3.kole...
Pekne prekvapeni Tirante, ktery sfoukl Fokinu a tak 3.kolo pekny vysledek.
Dalsi prekvapeni Comesana, necekal jsem, ze se do 2.kola koukne, kde ho ceka jeho "oblibenec"..
Skoda dneska Marca... Carabelli take zahral slusne.. oba uz padli.. Navone dal bojuje s vystavenym pryyy Kubou.

No je videt, ze CR neni sama s tim velkym poctem zastupcu v prvnich kolech ;-)
Takze tu mame bitvu dvou tenisovych mocnosti ;-))
Bitvu jsme museli cekat... o tom zadna...
pantera1
27.05.2026 16:42
Jako Kubo jednička je hezký číslo, ale né v tenisové hře, šestka a sedmička jsou podstatně lepší .
com
27.05.2026 16:34
Budouci majitel 10ti GS asi začne se sbirkou až ve Wimbledonu
chlebavevaju
27.05.2026 16:39
Ale kterého roku.
tenisman1233
27.05.2026 16:40
Tenispotrinho
27.05.2026 17:07
Nj antuka neni to pravé ořechové. A taky mu vadí horko vítr and hlasité publikum, to není pro Kubu. A taky fyzička a forhend. No jestli s tímhle vyhraje GS tsk to bude terno
Haitik
27.05.2026 16:31
Nemáte prosím někdo link? Ten jeden funkční na jokerstreamu mi vypadl.. a nemohu najít jiný :D
Patik
27.05.2026 16:31
Zázračné české dieťa Väčšík nestratil set lebo nato nemá ale preto že chce byť ohľaduplný
Tomas_Smid_fan
27.05.2026 16:24
Kuba se nám přehrál Měl by se Týny Plíškovic zeptat na funkci větráku.
Mantra
27.05.2026 16:09
za mě fertig, du si dát bráníka
Mantra
27.05.2026 15:55
dneska mazel vyprovodí Bustičku - chudák Fandina, kde je jí konec... ani nedomýšlím
Tomas_Smid_fan
27.05.2026 16:07
jestli nebyla v obecenstvu. Ona už sem moc nepíše.
Ale konec Bustičky samozřejmě potěší.
Mantra
27.05.2026 16:10
škoda ji, baby
Tomas_Smid_fan
27.05.2026 16:15
chybí ti nudle?
pantera1
27.05.2026 15:44
Kubíků,druhej je doma, tak ještě jeden, na pět to nedoporučuji v tom hicu .
Mantra
27.05.2026 15:52
nezdržuj se Zmrzlino, jde o hodně, vedle to rozjíždí balkánec
pantera1
27.05.2026 15:55
Starý pán musí vyhrát, informuje z dění .
Mantra
27.05.2026 15:55
jen s kopečkem navrchu
Tomas_Smid_fan
27.05.2026 16:19
Navone je jiného názoru
pantera1
27.05.2026 16:22
Že oni neumí poslechnout, jim to tak pěkně naplánujem a na just ne
chlebavevaju
27.05.2026 15:20
Zlaté české dítě v problémech to se dalo proti antukáři očekávat.
Mantra
27.05.2026 15:14
kde je plačka Misa? tohle jsme nečekali, vždy to vzdáš jako tvá svěřenka ještě ráno
Mantra
27.05.2026 14:58
ale copa
PTP
27.05.2026 14:52
6:3, 2:6... to vypadá na Kubovo velmi pozdní odpoledne.
