Krize Lehečky na grandslamech: Proč prohrál šest setů v řadě? Má novou roli, všímá si expert
Konec v Austrálii v prvním kole po výsledku 0:3. A znovu. I v Paříži opět sbalené kufry už po prvním utkání a opět bez jediného vyhraného setu.
Z 27 zápasů vyhrál Lehečka v roce 2026 jen 17. Pozitivní pocity ze sezony dávají zatím jen dva turnaje Masters. Díky finálové účasti v Miami a čtvrtfinálové pouti v Madridu se dostal na své kariérní maximum. Jinak se úspěšné výsledky nejlepšímu českému tenistovi spíš vyhýbají.
Konec v prvním kole Roland Garros menší krizi jen podtrhl. "Nedařilo se mi nic, od rána jsem se necítil ve své kůži a tak to vypadalo i na kurtu. Ani nevím, co k tomu říct. Před Melbourne jsem si natrhl šlachu v kotníku, ovlivnilo to přípravu. Ale tady jsem měl čas, cítil jsem se dobře, ale hrál jsem špatně," připustil Lehečka frustraci.
Místo potenciálního posunu do TOP 10 nyní musí Lehečka znovu přemýšlet, jak na velkých turnajích uspět. "Jirka taková období míval i dřív. I v minulých letech to bývalo hodně nahoru, dolů. Zahrál jeden výborný turnaj a pak to na dvou nebo třech dalších tak slavné nebylo," všímá si sinusoidy výkonů tenisový expert Lojda.
"Ale řekl bych, že tenhle rok má o dost lepší než ty minulé. Jeho výkony vypadají daleko víc vyrovnanější. I když je pravda, že teď ten zápas na French Open byl špatný. Dělal opravdu moc chyb a zdál se mi bez chuti," dodal dnešní tenisový trenér.
Od doby, co Lehečka neobjíždí turnaje kategorie Challenger, nebo nehraje kvalifikace, bývá v antukové sezoně slabší. V roce 2023 i loni měl bilanci úspěšnosti 50 % (8:8, respektive 4:4), letos vyhrál na oranžové hlíně šest utkání a čtyři ztratil (60 %).
"Všichni Češi na antuce vyrůstali a asi ji máme nejradši. Ale ten Jirkův tenis se vyvinul tak, že má dnes spíš styl pro hard nebo trávu. Má rád Madrid, kde je velká nadmořská výška a míče tam rychle letí," všímá si Lojda. Zapravdu mu dává i fakt, že právě ve španělské metropoli postoupil Lehečka v posledních třech letech do semifinále a nyní mezi posledních osm hráčů.
Grandslamové fiasko
Nejde ale jen o antuku. Klíč pro to, aby byl Lehečka úspěšný, leží na sběru bodů na turnajích velké čtyřky: "To, že vypadl dvakrát v prvním kole grandslamů, je problém. Jestli chce nakročit mezi desítku, tak právě na grandslamech musí hrát dobře, tam se sbírají ty největší body a je potřeba nějaký ten větší výsledek uhrát," říká Lojda.
Lehečka se nyní ocitá v trochu jiné pozici. Už je na očích, má na sobě nálepku hráče TOP 20 a pro spoustu "bezejmenných" tenistů bývá kořistí, která zvedá sebevědomí. "Když byl někde na 30-40 místě, tak byl lovec. Teď je ta lovená zvěř on. A musí se s tím trošku naučit pracovat. Byl a pořád je perfekcionista. Přípravu a tréninky jede jako stoprocentní profík. A možná na sebe díky tomu vyvíjí ještě větší tlak. Jenže s tím tahle role souvisí," vnímá Lojda.
Lehečka se zatím představil na grandslamech 16krát a jeho nejlepšími výsledky jsou dvě čtvrtfinále (AO 2023 a US Open 2025). Jen čtyřikrát ale prošel do druhého týdne a úspěšnost má 60 %.
Tráva jako spása?
Za pár dnů se celý tenisový svět přesune na trávu a pro Lehečku by to mohla být nová příležitost přesvědčit, že ranking na kterém se nachází, není náhodný.
"Loni odehrál výborný přípravný turnaj v Queensu, tam prohrál až ve finále s Alcarazem ve třech setech. Jenže pak ve Wimbledonu už ve druhém kole prohrál s Belluccim, což je při vší úctě antukář a byl tehdy zhruba šedesátý na světě. Ale znovu: myslím, že tam se projevila ta Jirkova slabina, že občas zatím neumí zvládat roli favorita," myslí si Lojda.
Každopádně tenis na trávě by mohl Lehečkovi svědčit, ač na ní zatím v celé své kariéře odehrál pouhých 23 zápasů s bilancí 13-10. "Ale už to pro něj nebude nové, nějaké zkušenosti nabral. A hlavně si bude moci pomáhat tím pro něho hlavním faktorem: svůj tenis má založený na vlastním servisu a prvním úderu, aby si mohl řídil hru," říká Lojda.
V tomto aspektu je třeba zmínit, že servis je stále Lehečkovou silnou a hlavně velmi konzistentní zbraní. V roce 2026 se dokáže trefit do svého prvního podání v 65,9 %, což je nejvyšší číslo za posledních pět let. Malým varováním je jen úspěšnost prvního servisu, ta meziročně klesla ze 75,6 na 73,2 %.
Lehečka na zkušeného Carreňa neuhrál ani set
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
