Ósakaová na grandslamu opět šokovala outfitem. Připadala jsem si jako Eiffelova věž, řekla

DNES, 13:00
Rozhovory 4
Čtyřnásobná grandslamová vítězka a velká milovnice módy Naomi Ósakaová nezůstala ani na Roland Garros nic dlužna své pověsti. Japonská tenistka vzbudila pozornost oblečením, jež podle ní bylo inspirováno dominantou Paříže Eiffelovou věží, a poté v 1. kole porazila 6:3, 7:6 Němku Lauru Siegemundovou. "Myslím, že to je velmi módní. Víte, jak Eiffelova věž září v noci. Myslím, že jsem trochu vypadala jako ona," uvedla po utkání.
Naomi Ósakaová na French Open znovu zaujala svým outfitem (@ Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia)

Ósakaová v úterý nastoupila na Kurt Suzanne Lenglenové k zápasu prvního kola v černé sukni až na zem a černém zdobeném živůtku. Když slavnostní oblečení sundala, odhalila zlaté flitrované šaty, v nichž odehrála zápas proti Siegemundové.

"Myslím, že to je velmi módní. Víte, jak Eiffelova věž září v noci. Myslím, že jsem trochu vypadala jako ona," uvedla po utkání osmadvacetiletá Ósakaová, jež letos na Australian Open vešla na kurt v klobouku se širokou krempou, závojem a bílým slunečníkem v ruce.

"Moc toho nenamluvím, takže se můžu vyjádřit prostřednictvím svých šatů," vysvětlila Ósakaová v sobotu svůj zájem o módu. "Myslím, že co se týče smyslu pro módu, jsem trochu dramatická," dodala bývalá světová jednička.

Japonka, která zde předloni byla kousek od vyžazení čtyřnásobné šampionky Igy Šwiatekové, se letos pokusí vyrovnat své zdejší maximum. Ve druhém kole se utká s bývalou 17. hráčkou světa Donnou Vekičovou. Chorvatku v obou předchozích střetnutích přehrála. Naposledy však v roce 2019 po bitvě ve Stuttgartu.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Rozhovory

Komentáře

4
Přidat komentář
Saulnier
27.05.2026 14:06
Začína ma to celkom baviť, s čím príde nabudúce
Reagovat
Jarulenka
27.05.2026 13:52
Na bál dobré, na hřiště trapné.
Reagovat
chlebavevaju
27.05.2026 13:36
Je to MATKA!!
Reagovat
jacksomm
27.05.2026 13:21
Ještě že vyhrála. Protože kdyby to projela, tak by nikdo neohodnotil výkon ale šaty
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist