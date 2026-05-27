Ósakaová na grandslamu opět šokovala outfitem. Připadala jsem si jako Eiffelova věž, řekla
Ósakaová v úterý nastoupila na Kurt Suzanne Lenglenové k zápasu prvního kola v černé sukni až na zem a černém zdobeném živůtku. Když slavnostní oblečení sundala, odhalila zlaté flitrované šaty, v nichž odehrála zápas proti Siegemundové.
"Myslím, že to je velmi módní. Víte, jak Eiffelova věž září v noci. Myslím, že jsem trochu vypadala jako ona," uvedla po utkání osmadvacetiletá Ósakaová, jež letos na Australian Open vešla na kurt v klobouku se širokou krempou, závojem a bílým slunečníkem v ruce.
"Moc toho nenamluvím, takže se můžu vyjádřit prostřednictvím svých šatů," vysvětlila Ósakaová v sobotu svůj zájem o módu. "Myslím, že co se týče smyslu pro módu, jsem trochu dramatická," dodala bývalá světová jednička.
Japonka, která zde předloni byla kousek od vyžazení čtyřnásobné šampionky Igy Šwiatekové, se letos pokusí vyrovnat své zdejší maximum. Ve druhém kole se utká s bývalou 17. hráčkou světa Donnou Vekičovou. Chorvatku v obou předchozích střetnutích přehrála. Naposledy však v roce 2019 po bitvě ve Stuttgartu.
