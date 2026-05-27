Bejlek před duelem se Šwiatekovou: Půjdu si ten zápas užít a odvedu tam maximum
"Asi se toho bát nebudu. Budu mít nějakou pokoru, ale strach ne. Přeci jen to nejhorší, co se může stát, je, že dostanu dvakrát 0:6 a pojedeme hrát na trávu," řekla Bejlek.
Dvacetiletá tenistka postoupila do 2. kola Roland Garros podruhé za sebou. Do turnaje vstoupila v neděli vítězstvím nad finalistkou z roku 2018 Američankou Sloane Stephensovou, kterou zdolala 6:3, 6:2. Se Šwiatekovou se utká poprvé. V případě úspěchu by si vylepšila grandslamové maximum.
"Tohle utkání už zní trochu jinak než ten první zápas. Asi z toho budu mít také respekt. Ale půjdu si ten zápas užít a odvedu tam maximum, kterého budu v daný moment schopná. Uvidíme, na co to bude stačit," podotkla Bejlek.
O čtyři roky starší Šwiateková vyřadila v prvním kole Australanku Emerson Jonesovou 6:1, 6:2. Vyhrála v Paříži 27 z posledních 28 zápasů. "Budu spoléhat na trenéra a agenta, co mi v ten moment poradí. Ale budu se snažit tu taktiku dodržet a předvést maximum," uvedla Bejlek.
Svěřenkyně trenéra Jakuba Kahouna zatím prožívá průlomovou sezonu. V únoru získala v Abú Zabí první titul na okruhu WTA, po postupu z kvalifikace tam porazila například Lotyšku Jelenu Ostapenkovou nebo ve finále Rusku Jekatěrinu Alexandrovovou. Od té doby ale vyhrála jen tři z devíti zápasů.
"Neřekla bych, že se mi přestalo dařit. Také v Dubaji jsem pak hrála výborně. Miami se mi úplně nepovedlo, to beru, ale pak přišly i nějaké zdravotní komplikace. Celkem jsem se z toho dostávala a jsem moc ráda, v jakém stavu jsem se vrátila na kurty. Ten čas si na nich užívám," řekla Bejlek.
Ve světovém žebříčku jí nyní patří 35. místo. To jí pomáhá i z hlediska plánování dalších turnajů. "Tím, jak jsem se motala kolem 110., 130. místa, tak jsme s trenérem a agentem ty turnaje různě pitvali. Bylo to složitější, kam se dostanu a kam ne. Teď už mám ale nějaké turnaje jisté a jsem za to ráda," uvedla Bejlek.
Po mentální stránce však velký rozdíl nevidí. "Můj tým už dlouhodobě opakoval, že bych v té stovce měla být, akorát jsem měla vždy dost zdravotních problémů. Vnímám to teď tak, že se to stalo, že jsem se tam ustálila a uvidíme, jak to bude dál," podotkla Bejlek.
Na Roland Garros se těšila o to víc, že zde před čtyřmi lety vyhrála i juniorskou čtyřhru po boku Lucie Havlíčkové. Šwiateková tu ve stejném roce získala druhý z celkových čtyř titulů.
"Bylo to vtipné, když jsme sem první den přijeli a trenér zmiňoval, že už je to čtyři roky a že to strašně letí. Ani jsme nemávli rukou a už jsou to čtyři roky. Je to trochu stresující. Už jsem mezitím odehrála spoustu grandslamů, ale stále si to pamatuju. Je dobře, že nemám sklerózu, ale už jsou to čtyři roky," doplnila Bejlek.
Bejlek – Šwiateková (středa 11:00)
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
