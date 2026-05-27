Obrovská smůla. Belgičan se nešťastně zranil, French Open opouštěl na jedné noze
Velmi smolně a nešťastně skončilo letošní French Open pro stoupající belgický talent Blockxe, který byl ve skvělé formě. Poté, co si při svém zdejším debutu v hlavní soutěži připsal premiérové vítězství na grandslamu, se jeho další pobyt v Paříži změnil na horor, na který zřejmě nikdy nezapomene.
Po jasné třísetové úvodní výhře nad Colemanem Wongem se v úterý chystal na svůj následující zápas. Ve středu měl zabojovat o postup do třetího kola na jednom z největších kurtů v areálu. Na dvorec Suzanne Lenglenové k utkání druhého kola s Australanem De Minaurem však kvůli nešťastnému zranění nenastoupí a místo toho musí zpět do Belgie, kde podstoupí vyšetření a čeká ho zřejmě delší pauza.
Blockx si během tréninku s dalším talentovaným hráčem Joaem Fonsecou vyvrtnul kotník. Za toto zranění podle dostupných informací mohou plachty na konci kurtu, které byly složené a připravené zakrýt kurt v případě deště. "Bohužel jsem během dnešního tréninku slyšel prasknutí v kotníku, když jsem si ho vymkl, a proto jsem se musel odhlásit ze zítřejšího zápasu, na který jsem se moc těšil. Je to velmi frustrující, ale jdeme dál," napsal na svůj instagramový účet mladý Belgičan, který opouštěl areál na jedné noze y byl viděn i s berlemi.
Na nebezpečí, které tyto plachty představují, si už stěžovalo mnoho hráčů. Před lety si zde kotník poranil i další belgický tenista David Goffin. Zda tato nehoda povede k nějakým změnám, zatím není jasné.
Inak šikovný hráčik, mal som možnosť vidieť ho minulý rok v jeseni naživo v NTC na challengri a bolo na čo pozerať.