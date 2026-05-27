French Open: Menšíkovi, Macháčovi a Bejlek hrozí konec. Muchová a Bouzková jsou favoritky
Přehled toho nejzajímavějšího, středa 27. 5.
Češi v akci
Bejlek (ČR) – Šwiateková (3-Pol.) | Court Philippe-Chatrier (12:00 SELČ)
Menšík (26-ČR) – Navone (Arg.) | Court 6 (13:00 SELČ)
Bouzková (27-ČR) – Jonesová (Brit.) | Court 13 (14:00 SELČ)
Muchová (10-ČR) – Rachimovová (Uzb.) | Court 14 (16:30 SELČ)
Macháč (ČR) – Zverev (2-Něm.) | Court Philippe-Chatrier (20:15 SELČ)
Menšíkovi, Macháčovi a Bejlek hrozí konec
Jakub Menšík zahájil antukové jaro až v Madridu a vedl si solidně, když v osmifinále potrápil Alexandera Zvereva. Poslední dva turnaje se mu nicméně vůbec nepovedly. To mu však nezabránilo výborným způsobem zahájit French Open, kde v úvodním kole nedal šanci domácímu Titouanovi Droguetovi. Pravděpodobně ještě lepší výkon bude potřebovat ve středu. Čeká ho totiž nebezpečně rozjetý antukový specialista Mariano Navone a šance na postup jsou naprosto vyrovnané. Argentinec je tradičně právě na antuce nejvíce nebezpečný, což v posledních týdnech potvrdil triumfem v Bukurešti, třetím kolem v Římě a finále na poslední generálce v Ženevě. V Paříži si v prvním kole poradil bez ztráty setu s nevyzpytatelným Jensonem Brooksbym. Menšíka tak čeká velmi složitá výzva při útoku na nové kariérní maximum v areálu Rolanda Garrose, kde při loňském debutu skončil po šokující porážce z vedení 2:0 na sety ve druhém kole.
Ještě mnohem těžší to bude mít Tomáš Macháč, dokonce nastoupí v roli obrovského outsidera. To není žádné překvapení, protože vyzve bývalého finalistu, světovou trojku a jednoho z největších kandidátů na celkový triumf Alexandera Zvereva. Také druhý vzájemný souboj se uskuteční v tomto dějišti, předloni na olympiádě vyhrál ve dvou setech Němec. Oba aktéři začali letošní French Open velmi přesvědčivým výkonem, Macháč přehrál Zizoua Bergse a Zverev nezaváhal proti Benjaminovi Bonzimu. Zverev si roli jasného favorita zaslouží i díky svým výkonům na pařížské antuce v posledních letech, konkrétně na French Open se totiž už osmkrát po sobě dostal do druhého týdne. Macháč může jedině překvapit a zkusí vylepšit svou mizernou bilanci s hráči TOP 10 (4:20) a zároveň TOP 5 (2:13).
Z tohoto tria to má jednoznačně nejtěžší Sára Bejlek. Do Paříže dorazila bez formy a k přerušení série čtyř porážek jí v prvním kole French Open pomohl hlavně otřesný výkon kvalifikantky Sloane Stephensové. Grandslamovou šampionku vyzve také v následujícím zápase a bude to mít o poznání těžší, protože Iga Šwiateková tolik nevynucených chyb jako Američanka s největší pravděpodobností nespáchá. Bejlek je ve stejné pozici jako Macháč. Také ona bude čelit světové trojce a pokusí se šokovat. Šwiateková je čtyřnásobnou vítězkou French Open, a i když se jí letos nedaří tak, jak by si představovala, pořád bude proti trápící se Bejlek obrovskou favoritkou. Pro českou hráčku půjde o teprve druhý souboj s někým z TOP 10, předloni během senzačního tažení v Madridu jasně prohrála s Jelenou Rybakinovou. Druhé kolo na grandslamech hrála jen loni právě v Paříži a neuspěla proti Jaqueline Cristianové.
Muchová a Bouzková jsou favoritky
Karolína Muchová trochu vyděsila české fanoušky, když mizerně vstoupila do letošního French Open. Manko v úvodním setu však zlikvidovala a pak už proti Anastasiji Zacharovové dominovala. Pokud nezaspí začátek zápasu, měla by splnit roli jednoznačné favoritky také proti Kamille Rachimovové. Aktuální česká jednička měla skvělý vstup do antukového jara a podívala se do finále ve Stuttgartu. Madrid však vynechala a pak nečekaně ztroskotala po prvním duelu v Římě. Finalistka ročníku 2023 je letos v Paříži největším českým želízkem v ohni, co se dvouhry týče, a měla by teprve podruhé v kariéře dojít do druhého týdne antukového grandslamu. Rachimovová by jí v tom určitě zabránit neměla, i když po čtyřech prohrách v řadě začala cenným skalpem Jaqueline Cristianové. Muchová vyhrála poměrem 6:4, 7:5 jediný předchozí duel v roce 2023 na antuce v Římě a tentokrát by měla dominovat.
Roli výrazné favoritky bude plnit také Marie Bouzková a má jedinečnou příležitost vyrovnat své kariérní maximum a zároveň loňský výsledek na French Open, kde hrála v posledních dvou letech třetí kolo. Mezi nejlepší dvaatřicítku by se měla probojovat i tentokrát. Češka se po triumfu v Bogotě na antuce trápila, nicméně pařížský major odstartovala drtivým vítězstvím nad kvalifikantkou Luciou Bronzettiovou. Výraznější komplikace se neočekávají ani v utkání s Francescou Jonesovou. Britka nemá dobrou formu, letos disponuje negativní bilancí a v prvním kole v areálu Rolanda Garrose měla docela štěstí proti Beatriz Haddadové Maiaové, která je v extrémní krizi. Bouzková by si měla s aktuálně až 102. hráčkou světového žebříčku poradit a porážka by byla velkým a nepříjemným překvapením pro české příznivce.
Středeční program
COURT PHILIPPE-CHATRIER (od 12:00 SELČ)
1. Bejlek (ČR) – Šwiateková (3-Pol.)
2. Svitolinová (7-Ukr.) – K. Quevedová (Šp.)
3. Royer (Fr.) – Djokovič (3-Srb.)
4. Macháč (ČR) – Zverev (2-Něm.) / nejdříve ve 20:15 SELČ
COURT SUZANNE-LENGLEN (od 11:00 SELČ)
1. Chačanov (13-) – Trungelliti (Arg.)
2. Starodubcevová (Ukr.) – Rybakinová (2-Kaz.)
3. Paoliniová (13-It.) – Sierraová (Arg.)
4. Ruud (15-Nor.) – Medjedovič (Srb.)
COURT SIMONNE-MATHIEU (od 11:00 SELČ)
1. McNallyová (USA) – Bencicová (11-Švýc.)
2. Ugo Carabelli (Arg.) – Rubljov (11-)
3. Humbert (32-Fr.) – Halys (Fr.)
4. M. Andrejevová (8-) – Bassolsová (Šp.)
COURT 14 (od 11:00 SELČ)
1. Davidovich (21-Šp.) – Tirante (Arg.)
2. Kosťuková (15-Ukr.) – Volynetsová (USA)
3. Fonseca (28-Braz.) – Prižmič (Chorv.)
4. Muchová (10-ČR) – Rachimovová (Uzb.)
COURT 6 (od 11:00 SELČ)
1. Ciná (It.) – De Jong (Niz.)
2. Menšík (26-ČR) – Navone (Arg.)
COURT 2 (od 11:00 SELČ)
1. Pavlásek/Rikl (ČR) – Reynolds/Watt (N. Zél.)
COURT 3 (od 11:00 SELČ)
1. Dabrowská/Stefaniová (4-Kan./Braz.) – Haverlagová/Lumsdenová (Niz./Brit.)
2. Keninová/Kruegerová (USA) – Erraniová/Taggerová (It./Rak.)
3. Kopřiva/Pieczonka (ČR/Pol.) – Nys/Roger-Vasselin (10-Monako/Fr.)
COURT 5 (od 11:00 SELČ)
1. Muhammadová/Mektič (USA/Chorv.) – Hesseová/Doumbia (Fr.)
2. Géa/Jacquet (Fr.) – Arends/Pel (Niz.)
3. Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) – Marčinková/Ružičová (Chorv.)
COURT 11 (od 11:00 SELČ)
1. Krawczyková/Skupski (4-USA/Brit.) – Tanová/Jacq (Fr.)
2. X. Jiang/Y. Xu (14-Čína) – Kalininová/Jastremská (Ukr.)
3. Nosková/T. Valentová (ČR) – Pridankinová/Q. Tang (-/Čína)
COURT 13 (od 11:00 SELČ)
1. Luz/Matos (16-Braz.) – Göransson/E. King (Švéd./USA)
2. Snigurová (Ukr.) – Stearnsová (USA) / nejdříve ve 12:30 SELČ
3. Bouzková (27-ČR) – Jonesová (Brit.)
Komentáře
Nový komentář
Asi by se hodilo Sare nejaky body dnes uhrat