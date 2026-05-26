Dál to nešlo. Fruhvirtová neuhrála na Francouzku ani set, na Roland Garros končí

DNES, 17:50
Aktuality 6
FRENCH OPEN - Úspěšně prošla kvalifikací, dál už se nedostala. Linda Fruhvirtová skončila na Roland Garros v prvním kole. Nad síly mladé Češky byla domácí tenistka Elsa Jacquemotová, která zvítězila ve dvou setech 6:4, 6:3. Její další soupeřkou bude světová jednička Aryna Sabalenková.
Profily hráčů
Jacquemot Elsa
Fruhvirtová Linda
Linda Fruhvirtová v zápase s Elsou Jacquemotovou (@ ČTK / Lebeda Pavel)

Fruhvirtová – Jacquemotová 4:6, 3:6

Přijatelnou soupeřku dostala pro první kolo úspěšná kvalifikantka Fruhvirtová. Jacquemotová se potýká s mizernou formou a série pěti ztracených zápasů v řadě to jen potvrzovala. I úvod zápasu tomu zpočátku nasvědčoval. Česká tenistka nejdříve po boji udržela svůj servis, poté poprvé uspěla na returnu a když brejk potvrdila, vedla už 3:0. Jacquemotová ale postupně svůj výkon zvedla. Přestala střádat nevynucené chyby a snížila na 2:3.

V dalších minutách měly jednoznačně navrch returnující hráčky. Fruhvirtová třikrát za sebou přišla o servis a za stavu 5:4 podávala na zisk úvodní sady domácí tenistka. A to se jí i povedlo. První dějství získala poměrem 6:4 a jednalo se tak o její teprve druhý vyhraný set v rámci letošního antukového jara.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Třiadvacetiletou Francouzku vyhraná sada nakopla. Od prvních míčů druhého setu byla k nadšení solidně zaplněných tribun jasně lepší hráčkou. Výborně se pohybovala, Češku nutila zahrávat údery navíc a vyplatilo se jí to. Rodačka z Prahy začala chybovat a ztratila obě svá úvodní podání. Jacquemotová naopak ve druhém gamu brejkovou hrozbu odvrátila a ujala se vedení už 4:0. Bývalá 49. hráčka světa ale zápas nezabalila.

Agresivním tenisem s maximálním rizikem získala tři hry v řadě a dostala se na kontakt. Po sedmé hře si ale česká tenistka vyžádala medical timeout. Fyzioterapeutka hráčce měřila tlak, ta po krátkém odpočinku v zápase pokračovala. Francouzka ale už žádný obrat nedovolila, zbývající dva gamy získala a po setech 6:4, 6:3 mohla slavit postup.

Výsledky ženské dvouhry na French Open

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

6
Přidat komentář
tenisman1233
26.05.2026 18:21
Dnes linda neměla fyzické síly na to vyhrát,záleží jak bude hrát na trávě,kde toho dost obhajuje.
Reagovat
com
26.05.2026 18:17
Byla nejslabší a dostala padáka
Reagovat
misa
26.05.2026 18:06
Za půl sezóny má Linda na prize money okolo 300 000 dolarů, což jsou dobré peníze vzhledem k jejímu hernímu projevu.

Její příběh ukazuje, jak těžký je návrat do stovky, pokud z ní na delší čas vypadnete. Zatím to vypadá, že se ani letos nevrátí zpět.
Reagovat
Blondie
26.05.2026 18:11
A u Brendy jsou nějaké zprávy? (úplně legit, pokud ne a chrání její soukromí)
Reagovat
misa
26.05.2026 18:14
To nevím, moc ji nesleduju.
Reagovat
misa
26.05.2026 18:13
Herně se přizpůsobila úrovni, se kterou se teď potkává, což jsou kvalifikace, challengery nebo ITF. Pokud narazí na nějakou tenistku, která působí na WTA, nemá co hrát. A to soupeřka ani nemusí mít formu.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist