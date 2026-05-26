Dál to nešlo. Fruhvirtová neuhrála na Francouzku ani set, na Roland Garros končí
Fruhvirtová – Jacquemotová 4:6, 3:6
Přijatelnou soupeřku dostala pro první kolo úspěšná kvalifikantka Fruhvirtová. Jacquemotová se potýká s mizernou formou a série pěti ztracených zápasů v řadě to jen potvrzovala. I úvod zápasu tomu zpočátku nasvědčoval. Česká tenistka nejdříve po boji udržela svůj servis, poté poprvé uspěla na returnu a když brejk potvrdila, vedla už 3:0. Jacquemotová ale postupně svůj výkon zvedla. Přestala střádat nevynucené chyby a snížila na 2:3.
V dalších minutách měly jednoznačně navrch returnující hráčky. Fruhvirtová třikrát za sebou přišla o servis a za stavu 5:4 podávala na zisk úvodní sady domácí tenistka. A to se jí i povedlo. První dějství získala poměrem 6:4 a jednalo se tak o její teprve druhý vyhraný set v rámci letošního antukového jara.
Třiadvacetiletou Francouzku vyhraná sada nakopla. Od prvních míčů druhého setu byla k nadšení solidně zaplněných tribun jasně lepší hráčkou. Výborně se pohybovala, Češku nutila zahrávat údery navíc a vyplatilo se jí to. Rodačka z Prahy začala chybovat a ztratila obě svá úvodní podání. Jacquemotová naopak ve druhém gamu brejkovou hrozbu odvrátila a ujala se vedení už 4:0. Bývalá 49. hráčka světa ale zápas nezabalila.
Agresivním tenisem s maximálním rizikem získala tři hry v řadě a dostala se na kontakt. Po sedmé hře si ale česká tenistka vyžádala medical timeout. Fyzioterapeutka hráčce měřila tlak, ta po krátkém odpočinku v zápase pokračovala. Francouzka ale už žádný obrat nedovolila, zbývající dva gamy získala a po setech 6:4, 6:3 mohla slavit postup.
Výsledky ženské dvouhry na French Open
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Její příběh ukazuje, jak těžký je návrat do stovky, pokud z ní na delší čas vypadnete. Zatím to vypadá, že se ani letos nevrátí zpět.