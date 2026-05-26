Medveděv končí v prvním kole! Ruská hvězda nestačila na Australana

DNES, 15:50
FRENCH OPEN - V mužské soutěži na French Open jde další nasazený favorit z kola ven. Daniil Medveděv prohrál pětisetovou bitvu s australským vyzyvatelem Adamem Waltonem 2:6, 6:1, 1:6, 6:1 a 4:6 a už posedmé na antukovém grandslamu skončil v prvním kole.
Daniil Medveděv dohrál v prvním kole (@ PressFocus / Sipa USA / Profimedia)

Walton – Medveděv 6:2, 1:6, 6:1, 1:6, 6:4

Bývalá světová jednička sice v rozhodujícím dějství vedla 4:2, poslední čtyři gamy ale pro sebe získal na divokou kartu hrající Australan. Pro Waltona to bylo teprve druhé vítězství na antuce v roce 2026 a celkové čtvrté v kariéře na oranžové hlíně.

Medveděv měl přitom letos velmi solidní přípravu, v Římě došel až do semifinále, kde svedl s Jannikem Sinnerem třísetovou bitvu. Po přejezdu do Paříže ale dokonale vyhořel. Ruskému tenistovi dělalo problém podání, do prvního servisu se trefil jen v 56 % případů, také vyráběl jednu nevynucenou chybu za druhou, během utkání jich zapsal 59.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Walton naopak navázal na tradici už posedmé přetavil australskou reciproční divokou kartu v postup do druhého kola. Austrálie a Francie si totiž při grandslamových turnajích už dlouhá léta pomáhají a vzájemně poskytují volný vstup do hlavního pavouka tenistům a tenistkám, kteří by na účast v hlavním pavouku nedosáhli.

Před ním úspěšně prošli přes první kolo v Paříži Carsten Ball (2010), Nick Kyrgios (2013), Thanasi Kokkinakis (2015 a 2023), Jordan Thompson (2016) a Alexei Popyrin (2019). “Je to velká věc. Ale věřil jsem si. Už jsem Daniila porazil loni v Cincinnati a dnes jsem hrál opravdu dobře, jsem rád, že jsem takový výkon dokázal předvést,” sdělil Walton po postupu do druhého kola, kde jej čeká Američan Zachary Svajda.

Tomáš Rambousek, TenisPortal.cz
Komentáře

PTP
26.05.2026 16:41
Žádná škoda Lopaťáka.
Diabolique
26.05.2026 16:37
Parada!
