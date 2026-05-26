Medveděv končí v prvním kole! Ruská hvězda nestačila na Australana
Walton – Medveděv 6:2, 1:6, 6:1, 1:6, 6:4
Bývalá světová jednička sice v rozhodujícím dějství vedla 4:2, poslední čtyři gamy ale pro sebe získal na divokou kartu hrající Australan. Pro Waltona to bylo teprve druhé vítězství na antuce v roce 2026 a celkové čtvrté v kariéře na oranžové hlíně.
Medveděv měl přitom letos velmi solidní přípravu, v Římě došel až do semifinále, kde svedl s Jannikem Sinnerem třísetovou bitvu. Po přejezdu do Paříže ale dokonale vyhořel. Ruskému tenistovi dělalo problém podání, do prvního servisu se trefil jen v 56 % případů, také vyráběl jednu nevynucenou chybu za druhou, během utkání jich zapsal 59.
Walton naopak navázal na tradici už posedmé přetavil australskou reciproční divokou kartu v postup do druhého kola. Austrálie a Francie si totiž při grandslamových turnajích už dlouhá léta pomáhají a vzájemně poskytují volný vstup do hlavního pavouka tenistům a tenistkám, kteří by na účast v hlavním pavouku nedosáhli.
Před ním úspěšně prošli přes první kolo v Paříži Carsten Ball (2010), Nick Kyrgios (2013), Thanasi Kokkinakis (2015 a 2023), Jordan Thompson (2016) a Alexei Popyrin (2019). “Je to velká věc. Ale věřil jsem si. Už jsem Daniila porazil loni v Cincinnati a dnes jsem hrál opravdu dobře, jsem rád, že jsem takový výkon dokázal předvést,” sdělil Walton po postupu do druhého kola, kde jej čeká Američan Zachary Svajda.
