Ruud v šílené bitvě zahodil náskok a málem zkolaboval. Skoro jsem neviděl na míček, řekl
Ruud – Safiullin 6:2, 7:6, 5:7, 0:6, 6:2
Favorit byl jasně daný. Trojnásobný grandslamový finalista Ruud neměl mít se 141. hráčem světa, Rusem Safiullinem, příliš mnoho práce. Alespoň teoreticky. A v úvodu utkání tomuto scénáři také vše napovídalo. V prvním setu favorit naprosto jednoznačně kraloval. Dvakrát za sebou prolomil svému soupeři podání, sám neměl na svém servisu vůbec žádné problémy a první dějství ovládl naprosto s přehledem 6:2.
Ve druhém už se odehrával na kurtu Simonne Mathieuové jiný příběh. Rus podstatně zpřesnil hru, přesto jako první znovu přišel o servis a prohrával už 3:5. Za tohoto stavu ale poprvé uspěl na příjmu a poslal sadu do tie-breaku. V něm měl ale navrch favorit, získal jej 7:5 a vedl už 2:0 na sety.
A i třetí set směřoval k rychlému konci. Za stavu 5:2 si Ruud na returnu vypracoval první dva mečboly, ty však Safiullin ještě dokázal odvrátit a snížil na rozdíl dvou her. V následném gamu ale rodák z Osla naprosto dominoval. Na svém podání vedl 40:0 a v ten moment už v zázrak nevěřil jistě ani rodák z Podolsku.
Na svůj duel se v ten moment již chystala i Karolína Muchová, jejíž zápas s Anastasií Zacharovovou byl na programu právě po tomto duelu. Už bez zábran hrající Rus dokázal ale průběh hry i díky chybám soupeře otočit. A nezůstalo jen u toho. Šokovaný Nor v závěru setu zcela odpadl a ztratil ho poměrem 5:7.
Bláznivý duel ale pokračoval. Ruud si po prohraném podání na úvod čtvrté hry vyžádal na kurt fyzioterapeutku, která vyčerpanému hráči měřila teplotu. Bývalá světová dvojka v dalším průběhu čtvrtého dějství nebyla schopna pořádně podávat ani běhat a po pár minutách svítil na ukazateli skóre stav 5:0 pro Rusa. Tím ale neuvěřitelný duel nekončil. Za tohoto stavu si vyžádal lékaře i Safiullin, kterého pro změnu trápila oblast okolo levého třísla. Přesto dokázal set dopodávat, nadělil Norovi kanára a poslal utkání do rozhodujícího setu.
Po krátké pauze, kdy oba tenisté opustili kurt, se na dvorec vrátil favorizovaný Nor v úplně jiné pohodě. Dvakrát prorazil soupeři podání, sadu vyhrál 6:2 a nakonec mohl slavit vymodlený postup.
"Jsem velmi unavený. Na konci třetího i čtvrtého setu jsem se cítil hrozně, nedokázal jsem správně vidět míč a měl jsem vysokou teplotu," komentoval po zápase Ruud, kterého zachránilo i ošetřování v úvodu čtvrtého dějství. "Nechtěl jsem odstoupit a jet domů, to raději prohraju 0-6," uvedl důvod, proč stále pokračoval v utkání.
Dvojnásobný finalista tak doslova přežil šílený úvodní duel, ve kterém ztratil mnoho sil. Pokud se dá zdravotně dopořádku tak ve druhém kole vyzve Srba Hamada Medjedoviče, kterého v jediném vzájemném duelu přehrál ve dvou těsných setech loni na antukové pětistovce v Barceloně.
