Záhadu vysvětlil sám tenista. Proč nedostal Svrčina šanci jako lucky loser?
Kvalifikaci grandslamových turnajů hraje zpravidla 128 hráčů a šestnáctka nejlepších si díky třem vítězstvím zajistí účast v hlavní soutěži. Letos usilovali o postup dva Češi: Zdeněk Kolář padl ve druhém kole s Colemanem Wongem z Hongkongu, Svrčina pak došel do třetího kola, kde prohrál s domácím hráčem Thomasem Faurelem. V té chvíli to vypadalo, že šance na účast v hlavním pavouku jsou ztracené.
Jenže těsně před antukovým svátkem začaly do Paříže chodit omluvenky. Jako první musel zrušit svou účast už ve čtvrtek Sebastian Korda. V té chvíli se otevřela první příležitost pro poražené hráče ze třetího kola. V sobotu se z domácího grandslamu omluvil Arthur Fils. A bylo jasné, že do hry půjde druhý lucky-loser. Uvolněná místa obsadili Kolářův přemožitel Coleman Wong a nejvýše nasazený kvalifikant Jasper De Jong.
Když turnaj začal, nic nenasvědčovalo to, že by se ještě nějaké místo uvolnilo. Jenže v pondělí se omluvil i Američan Patrick Kypson. Oragnizátoři ale poslali do hry Litevce Viliuse Gaubase, coby 12. nasazeného kvalifikanta.
Proč nevyšla řada na Dalibora Svrčinu, který byl v žebříčku (8. nasazený kvalifikant) výše než zmíněný Litevec? “Losuje se z prvních čtyř lucky loserů podle žebříčku a ja byl mezi těmi top čtyřmi, ale vylosovali mě právě až jako čtvrtého,” vysvětlil redakci Livesport Zpráv český tenista.
Teoretická šance, že by si Svrčina Roland Garros ještě zahrál, ale samozřejmě existuje. “Jsem teď první v pořadí a tak samozřejmě budu čekat do úterka,” potvrdil český tenista, který si na turnajích velké čtyřka zahrál zatím jen dvakrát - na Australian Open 2023 a 2026.
