O 100 metrů blíž a asi bych už neměla mámu ani sestru, říkala vyděšená Kosťuková

DNES, 09:00
Téma 4
Ukrajinská tenistka Marta Kosťuková zvládla úspěšně vstup do Roland Garros, myšlenkami však byla u svých blízkých v Kyjevě, který se stal v noci na neděli terčem mohutného ruského leteckého útoku. V Kyjevě a okolí byli zabiti čtyři lidé a téměř sto osob utrpělo zranění.
Profily hráčů
Kostyuk Marta
Marta Kosťuková během prvního kola French Open (@ Pawel Andrachiewicz / Newspix.pl / Profimedia)

Kosťuková zvítězila 6:2, 6:3 nad ruskou rodačkou Oksanou Selechmetěvovou, která absolvovala první utkání ve španělských barvách. Na tiskové konferenci po vítězství, které označila za jeden z nejtěžších zápasů v kariéře, ukázala Ukrajinka novinářům snímek hořící budovy, jež podle ní stála jen 100 metrů od jejího rodinného domu.

"Skoro celé ráno mi bylo zle, protože jsem si říkala, že kdyby to bylo o 100 metrů blíž a asi bych už neměla mámu ani sestru," řekla třiadvacetiletá hráčka. Nikomu z její rodiny se nic nestalo, ale Kosťuková se o ně stále bojí.

O odstoupení z turnaje neuvažovala. "Musela jsem se s tím vyrovnat a jít hrát. Nevěděla jsem, jestli budu schopná soustředit se na zápas," uvedla Kosťuková. Vítězka nedávných turnajů v Rouenu a Madridu vyhrála na antuce 12. zápas v řadě a ve druhém kole se utká s Američankou Katie Volynetsovou.

Dva neproměněné mečboly a smutný konec. Krejčíková na French Open smolně dohrála

 

Pavel Novotný, ČTK
Všechny články v sekci - Téma

Komentáře

4
Přidat komentář
Mantra
25.05.2026 09:13
jako blbé, ale trochu přehrává, a už vůbec nechápu, proč hráčka její úrovně nemá rodinu jinde.
Reagovat
Sinuhet1
25.05.2026 09:23
ja nevim, ale kdyz si predstavim ze bych mel rodinu v baraku 100 m od podobneho utoku, tak nejsem v pohode....
Reagovat
Tomas_Smid_fan
25.05.2026 09:57
kdy tenhle hnus skončí?
Reagovat
milik254
25.05.2026 10:33
Tak tady asi nejde o to, že by ona neměla finanční prostředky na přesun rodiny pryč, ale možná spíš rodina nechce opustit místo, kde celý život něco budovali. Na druhou stranu asi není v jejích silách přesídlit všechny svoje blízké osoby do bezpečí. Důležité ale je, že viník je jednoznačný, její reakce je naprosto adekvátní a Rusko musí opustit okupovaná území a přestat zabíjet civilisty.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist