O 100 metrů blíž a asi bych už neměla mámu ani sestru, říkala vyděšená Kosťuková
Kosťuková zvítězila 6:2, 6:3 nad ruskou rodačkou Oksanou Selechmetěvovou, která absolvovala první utkání ve španělských barvách. Na tiskové konferenci po vítězství, které označila za jeden z nejtěžších zápasů v kariéře, ukázala Ukrajinka novinářům snímek hořící budovy, jež podle ní stála jen 100 metrů od jejího rodinného domu.
"Skoro celé ráno mi bylo zle, protože jsem si říkala, že kdyby to bylo o 100 metrů blíž a asi bych už neměla mámu ani sestru," řekla třiadvacetiletá hráčka. Nikomu z její rodiny se nic nestalo, ale Kosťuková se o ně stále bojí.
O odstoupení z turnaje neuvažovala. "Musela jsem se s tím vyrovnat a jít hrát. Nevěděla jsem, jestli budu schopná soustředit se na zápas," uvedla Kosťuková. Vítězka nedávných turnajů v Rouenu a Madridu vyhrála na antuce 12. zápas v řadě a ve druhém kole se utká s Američankou Katie Volynetsovou.
