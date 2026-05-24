Dva neproměněné mečboly a smutný konec. Krejčíková na French Open smolně dohrála
Baptisteová - Krejčíková 6:7, 7:6, 6:2
Krejčíková vstoupila do zápasu s Baptisteovou přesvědčivě a bez problémů si vyhrála své podání. Stejnou mincí oplatila vzápětí i Američanka, která i díky přesným volejům čistou hrou srovnala. Pařížská šampionka z roku 2021 se mohla v úvodu utkání opřít o kvalitní servis, díky čemuž si pohlídala i další game a šla do vedení 2:1.
Prvního brejku se spoře zaplněné ochozy nedočkaly ani ve čtvrté hře při podání rodačky z Washingtonu a opět bylo vyrovnáno. Brněnská rodačka se mohla v úvodních minutách zápasu spolehnout na velmi kvalitní podání a minimum chyb, své rivalce nedávala žádnou šanci na prolomení podání. Naprosto stejně si ale vedla Baptisteová a stav byl 3:3.
První brejkbolovou možnost měla za stavu 4:4 Američanka, Krejčíková ale kritickou situaci zvládla vyřešit parádně provedeným forhendovým stopbalem a šla do vedení 5:4. Ani jedna z tenistek už žádné problémy nepřipustila a o osudu první sady tak musel rozhodnout tie-break.
Do něj dvojnásobná grandslamová šampionka nevstoupila dobře a prohrávala 2:4. Sázkou na maximální riziko ale dokázala třemi body v řadě otočit a vedla 5:4. První setbol si vypracovala Baptisteová, Krejčíková však dokázala reagovat a srovnala na 6:6. Dramatický závěr nakonec strhla na svou stranu česká tenistka, zkrácenou hru získala 9:7 a šla do vedení.
Hodně překvapivý byl hned úvodní game druhé sady. Baptisteová na svém podání vedla 40:0, i díky nevynuceným chybám ale poprvé v zápase o podání přišla a Krejčíková šla do vedení. Češka vše potvrdila čistou hrou a vedla už o dvě hry.
Baptisteová si svou jasně nejlepší hru schovala do čtvrtého gamu, kdy díky vynikajícím returnům poprvé uspěla na příjmu a srovnala na 2:2. V dalších gamech byly obě hráčky na podání velmi jisté. To platilo až do stavu 6:5 pro Američanku. Krejčíková ve dvanácté hře čelila dvěma brejkbolům, dokázala si ale poradit i druhou sadu musela rozhodnout zkrácená hra.
V ní se Krejčíková dostala do vedení 6:4, ani jeden z mečbolů ale neproměnila a mohla toho hodně litovat. Baptisteová získala čtyři body v řadě, tie-break vyhrála 8:6 a po dvou hodinách a 13 minutách poslala utkání do třetího setu.
Přemožitelku Aryny Sabalenkové z Madridu úspěch nakopl, vzala si hned úvodní podání soupeřky, brejk potvrdila a vedla 2:0. Krejčíkové se ani nadále nedařilo rozjetou soupeřku zastavit, prohrála si i svůj další servis a na ukazateli skóre svítil stav už 0:3. Svěřenkyně Jiřího Nováka se už na odpor nezmohla. Třetí set ztratila 2:6 a s turnajem se rozloučila.
Po dlouhé době odehrála slušný zápas. Sice to nedopadlo (a bylo to sakra blízko), nicméně to asi ani nikdo soudný nečekal. Ostatně i trh se proti ní vcelku razantně obrátil po otevření. Takže za mě dobrý výkon s nějakou pozitivní vyhlídkou, i když to bude těžké. Roky nezastaví a soupeřek přibývá. I když její minulé výsledky (slamy) vidím jako ojedinělé excesy, tak není úplně bez morálu a talentu, šance jsou vždy.
Tereza musí zavítat na turnaje kategorie 250. To je úroveň, kterou si musí projít a postupně stoupat, ne že bude objíždět tisícovky a těžké 500.
Ale hlavně u holek mezi 15-21lety nemá vůbec cenu se nad tím pozastavovat.
Tereze je 19 let, co byste jako chtěli, nemožné ihned, zázraky do tří dnů? Je jasné, že až takový talent, jako je třeba Andrejeva to není a nebude, ale dejte jí čas a přestaňte jí tak hrozně hejtit. Jste fanoušci na houno.
Valentová je 155. (40,7 % proměněných BP)
A to jsem se bál to vyslovit, polka nebude z nejlehčích.