Marketingový potenciál wimbledonských finalistek? Muchová má navrch, uvedli experti
V sobotu se ve Wimbledonu uskuteční první české grandslamové finále v historii. Na londýnské trávě v All England Clubu se střetnou o premiérový titul z turnajů tenisové velké čtyřky turnajová devítka Nosková a o příčku níže nasazená Muchová. Utkání začne na centrálním dvorci od 17:00 SELČ.
"Wimbledon je nejprestižnější tenisový turnaj na světě a zároveň jedna z nejsledovanějších sportovních událostí vůbec. Účast ve finále znamená obrovský nárůst mediální hodnoty obou hráček, a právě mediální hodnota je jedním z hlavních faktorů, které určují jejich atraktivitu pro sponzory," řekl vedoucí Katedry managementu sportu Fakulty tělesné výchovy a sportu na Univerzitě Karlově Jan Šíma.
Zároveň ale upozornil na to, že ani takto mimořádný úspěch automaticky neznamená, že se české hráčky dostanou na úroveň komerčních příjmů největších světových tenisových hvězd, a to ani letošních finalistů mužské dvouhry. "Mužský tenis dlouhodobě generuje vyšší komerční hodnotu díky větší celosvětové sledovanosti a silnějším globálním osobním značkám," podotkl.
Roli podle Šímy hraje i země, ze které sportovec pochází. "Marketingová hodnota totiž nezávisí pouze na sportovních výsledcích, ale také na velikosti domácího trhu, jeho kupní síle a komerčním potenciálu. Sportovec reprezentující Německo, Itálii, Spojené státy nebo Japonsko bývá pro nadnárodní společnosti zpravidla atraktivnější než stejně úspěšný sportovec z desetimilionové České republiky, protože značkám otevírá přístup k podstatně většímu počtu potenciálních zákazníků," vysvětlil Šíma.
Podstatný nárůst marketingového potenciálu obou hráček očekává také předseda České asociace sportovních ekonomů a manažerů Jiří Kotáb. Vzhledem k unikátnosti českého finále počítá s výrazně vyšší sledovaností v Česku. Silnější pozici má podle obou expertů vzhledem k delší kariéře nyní Muchová. Kotáb vyzdvihl její profesionální web i více fanoušků na sociálních sítích. Na druhou stranu Nosková, která je o sedm let mladší, má podle něj větší potenciál stát se a vydržet ambasadorkou určité značky déle.
Výhodu Noskové do budoucna vzhledem k jejímu věku vidí i Šíma. "Právě dlouhodobý marketingový potenciál je pro řadu partnerů významným kritériem při rozhodování o sponzorské spolupráci," řekl.
Z dlouhodobějšího hlediska ale bude podle expertů klíčové, zda některá z hráček dokáže podobný úspěch zopakovat. Nepůjde ale jen o sportovní výsledky. "Vedle dlouhodobých sportovních výsledků hraje významnou roli osobnost sportovce, jeho schopnost komunikovat s médii a fanoušky, atraktivní životní příběh, aktivita na sociálních sítích, mediální viditelnost nebo věk a perspektiva další kariéry," dodal Šíma.
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