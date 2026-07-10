Djokovič znovu narazil. Sinner je krok od obhajoby wimbledonského titulu
Sinner - Djokovič 6:4, 6:4, 6:4
V třicetistupňovém vedru si Djokovič i Sinner počínali na servisu bezchybně a ztratili jediný fiftýn. V prvních minutách se hrály velmi krátké výměny, když se oba tenisté mohli spolehnout na výborný první servis, kterým získávali snadné body. V páté hře přestalo srbské legendě fungovat první podání a Ital toho okamžitě využil. Dostal se k první brejkbolové možnosti, Djokovič ji ale odvrátil vítězným bekhendem po lajně, soupeře do trháku nepustil a vedl 3:2.
Na bělehradském rodákovi, který ve čtvrtfinále bojoval s Félixem Augerem-Aliassimem více než pět hodin, nebyla v prvním setu znát žádná únava. K brejkbolové možnosti se ale proti světové jedničce nedostával a po osmi gamech byl stav nerozhodný – 4:4. Světová jednička ale v delších výměnách získávala navrch.
Ital byl agresivnějším hráčem, a to také v deváté hře prokázal. Bekhendovým obhozem po lajně proměnil třetí brejkbol v zápase a za stavu 5:4 měl možnost sadu dopodávat. Obhájce loňského titulu nabídnutou šancí nepovrhl. Na servisu byl bezchybný a úvodní dějství získal za 39 minut 6:4.
Djokovič ve druhém setu postupem času lépe četl soupeřův servis a získával na returnu více bodů. Stále se však nemohl dopracovat k možnosti prolomení podání a po čtyřech hrách tak byl stav nerozhodný – 2:2. Nadále ale platilo, že čím delší výměny se hrály, tím rostly Sinnerovy šance. To se projevilo v páté hře druhé sady, kdy se Ital dostal na returnu do vedení 40:15. Srb se ale v kritických chvílích mohl opřít o první podání a rivala do náskoku nepustil.
Na 39letém Srbovi se s přibývajícími gamy přece jen začala projevovat únava. Jeho údery ztratily na razanci i délce, čehož Ital využil v sedmé hře. Parádním forhendovým stopbalem prolomil poprvé v setu Djokovičův servis a ujal se vedení 4:3. Sinner nadále pokračoval v dominantním výkonu, set dovedl k vítěznému konci v poměru 6:4 a po hodině a půl vedl už o dva sety.
Unaveným dojmem působící Djokovič dostal další úder hned v úvodu třetího dějství, kdy sice odvrátil tři brejkboly, na čtvrtý ale už reagovat nedokázal a rychle nabral ztrátu 0:2. Za stavu 2:1 pro Sinnera se srbská legenda dostala k prvnímu brejkbolu v zápase, Ital ale vše vyřešil esem a zvrat nepřipustil.
Sedminásobný wimbledonský šampion nadále bojoval o návrat do zápasu, jeho soupeř si ale v kritických chvílích pokaždé pomohl esem či bodem z podání a po šesti hrách vedl 4:2. Hned v následujícím gamu Djokovič odvrátil další brejkbol a ještě udržel zbytky naděje na případný obrat. Sinner ale pokračoval v suverénním představení, utkání dovedl k vítězství po setech 6.4, 6:4, 6:4 a dál může snít sen o obhajobě loňského titulu.
"S Novakem je to vždy nesmírně těžké. Pro všechny je Djokovič obrovskou inspirací a i dnes hrál skvěle. Věděl jsem, že musím předvést maximum, abych to zvládl. A jsem moc šťastný, že se mi to povedlo. Wimbledon je skvělý turnaj a já jsem moc spokojený, že jsem znovu ve finále," řekl po utkání Sinner.
Komentáře
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Ale klobouk dolů před Noldou. V jeho věku dojít do semifinále.
Djokovic má nejvíc GS, turnajů mistrů, Masters, týdnů jako světová jednička a OH a H2H se všemi svými hlavními rivaly. Laver nemá ani jedno, Dopal nemá ani jedno, Borg nemá ani jedno, Court nemá ani jedno, Federer nemá ani jedno.... A co Rodova h2h s Borgem? Laver ani neměl takovou konkurenci jako Djokovic. Djokovic v mnohem těžší éře vyhrál 4 GS v řadě mimo kalendářní rok. Laver zaostává téměř ve VŠEM. :))
Ale šanca na brejk je práve teraz a tu
https://www.viprow.sx/wimbledon/centre-court-jannik-sinner-vs-novak-djokovic-online-stream-5
https://partner.nonamejose.sx/63e74fac/e3bb22de/d8a018cb
Pro štěstí od Madpnny, tenkrát byla ještě kost .
https://youtu.be/VlbaJA7aO9M?is=ifFFX4EIhs1QgicC
Sinner berie big pointy a ok, viac tlačí, buďme objektívni, ale Nole sa drží