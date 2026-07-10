Djokovič znovu narazil. Sinner je krok od obhajoby wimbledonského titulu

DNES, 19:43
Aktuality 90
WIMBLEDON - Sen Novaka Djokoviče o dalším wimbledonském titulu se znovu rozplynul na raketě Jannika Sinnera. Italský tenista porazil sedminásobného šampiona 6:4, 6:4, 6:4, podruhé za sebou postoupil do finále slavného turnaje a proti Alexanderu Zverevovi bude útočit na pátý grandslamový titul.
Profily hráčů
Djokovič Novak
Sinner Jannik
Jannik Sinner v zápase s Novakem Djokovičem (@ Mike Egerton / PA Images / Profimedia)

Sinner - Djokovič 6:4, 6:4, 6:4

V třicetistupňovém vedru si Djokovič i Sinner počínali na servisu bezchybně a ztratili jediný fiftýn. V prvních minutách se hrály velmi krátké výměny, když se oba tenisté mohli spolehnout na výborný první servis, kterým získávali snadné body. V páté hře přestalo srbské legendě fungovat první podání a Ital toho okamžitě využil. Dostal se k první brejkbolové možnosti, Djokovič ji ale odvrátil vítězným bekhendem po lajně, soupeře do trháku nepustil a vedl 3:2.

Na bělehradském rodákovi, který ve čtvrtfinále bojoval s Félixem Augerem-Aliassimem více než pět hodin, nebyla v prvním setu znát žádná únava. K brejkbolové možnosti se ale proti světové jedničce nedostával a po osmi gamech byl stav nerozhodný – 4:4. Světová jednička ale v delších výměnách získávala navrch.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Ital byl agresivnějším hráčem, a to také v deváté hře prokázal. Bekhendovým obhozem po lajně proměnil třetí brejkbol v zápase a za stavu 5:4 měl možnost sadu dopodávat. Obhájce loňského titulu nabídnutou šancí nepovrhl. Na servisu byl bezchybný a úvodní dějství získal za 39 minut 6:4.

Djokovič ve druhém setu postupem času lépe četl soupeřův servis a získával na returnu více bodů. Stále se však nemohl dopracovat k možnosti prolomení podání a po čtyřech hrách tak byl stav nerozhodný – 2:2. Nadále ale platilo, že čím delší výměny se hrály, tím rostly Sinnerovy šance. To se projevilo v páté hře druhé sady, kdy se Ital dostal na returnu do vedení 40:15. Srb se ale v kritických chvílích mohl opřít o první podání a rivala do náskoku nepustil.

Na 39letém Srbovi se s přibývajícími gamy přece jen začala projevovat únava. Jeho údery ztratily na razanci i délce, čehož Ital využil v sedmé hře. Parádním forhendovým stopbalem prolomil poprvé v setu Djokovičův servis a ujal se vedení 4:3. Sinner nadále pokračoval v dominantním výkonu, set dovedl k vítěznému konci v poměru 6:4 a po hodině a půl vedl už o dva sety.

Unaveným dojmem působící Djokovič dostal další úder hned v úvodu třetího dějství, kdy sice odvrátil tři brejkboly, na čtvrtý ale už reagovat nedokázal a rychle nabral ztrátu 0:2. Za stavu 2:1 pro Sinnera se srbská legenda dostala k prvnímu brejkbolu v zápase, Ital ale vše vyřešil esem a zvrat nepřipustil.

Sedminásobný wimbledonský šampion nadále bojoval o návrat do zápasu, jeho soupeř si ale v kritických chvílích pokaždé pomohl esem či bodem z podání a po šesti hrách vedl 4:2. Hned v následujícím gamu Djokovič odvrátil další brejkbol a ještě udržel zbytky naděje na případný obrat. Sinner ale pokračoval v suverénním představení, utkání dovedl k vítězství po setech 6.4, 6:4, 6:4 a dál může snít sen o obhajobě loňského titulu.

"S Novakem je to vždy nesmírně těžké. Pro všechny je Djokovič obrovskou inspirací a i dnes hrál skvěle. Věděl jsem, že musím předvést maximum, abych to zvládl. A jsem moc šťastný, že se mi to povedlo. Wimbledon je skvělý turnaj a já jsem moc spokojený, že jsem znovu ve finále," řekl po utkání Sinner.

Výsledky mužské dvouhry ve Wimbledonu

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

91
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baba
10.07.2026 19:53
Nejde o to, zda na to Djoko má či nemá, spíš se nemohu smířit s tím, jak lidé tleskaji a obdivují někoho, kdo evidentně používal zakázané látky a ač 2x usvědčen, dostal směšný trest a jede se dál. Proto nemohu Sinnerovi nikdy fandit a budu nadšená za kohokoliv, kdo ho porazí. Je jasný že Djoko už na něj nemá fyzičku. Nejsem naivní a vím, že asi tajně nějak dopují všichni, ale takhle to přejít?
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Saulnier
10.07.2026 19:55
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Liverpool22
10.07.2026 19:57
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Pavol
10.07.2026 19:52
Zverev to bude iná káva. Ten mu set isto vezme. možno aj dva
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vojta912
10.07.2026 19:48
3x zlomený stehenní sval, 4x natržená holenní kost
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com
10.07.2026 19:47
Starý pán prohral, ale karavana jede dalej
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Djokovicking
10.07.2026 19:45
Hotovo už jsem smířený že ten další GS nikdy nedá
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Ajeto
10.07.2026 19:49
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Liverpool22
10.07.2026 19:50
To nevíš, ale je jasné, že šance se každým rokem zmenšuje. Nicméně tady na W byl v semíčku - holt nyní už musí číhat až se vše správně sejde. smile
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pantera1
10.07.2026 19:57
Bohové musí být extrémně nakloněni, jsem fakt věřila, že to zvládne. Ten pitomej Ožér byl s Jendou domluvenej, že ho odrovná .
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annah
10.07.2026 19:45
Dobře to dopadlo! Gratulace Jankovi! Ve finále mu budu velmi fandit. Snad Zvereva zdola...
Ale klobouk dolů před Noldou. V jeho věku dojít do semifinále.
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aape
10.07.2026 19:46
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PTP
10.07.2026 19:46
Felix ho moc utahal
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aape
10.07.2026 19:49
To ano, jinak by to bylo asi koukatelnější
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Tomas_Smid_fan
10.07.2026 19:51
ale přece jen ne dost
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ChybelJsemVam
10.07.2026 19:50
Ty a fandit steroidovému podvodníčkovi? Ty, která jsi byla dneska posraná z 39-letýho dědečka ze Srbska tak moc, že si začala koukat až do druhého setu? Dyť jsi normální zbabělec. Za komančů si byla určitě ve straně, celá tvá rodina je komunistická pakáž, Aničko Wintůůůrová. :-)) Ty nejsi Sinnerova fanynka, jsi prostě coward se starou vytahanou vagínou v dlouhé postmenopauze. :))
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paprikovygulas.
10.07.2026 19:58
Si kozorozec, ci jeho syn? Ak si kozorozec, hladal som ta tati
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Meceon
10.07.2026 19:44
Vrátí se ještě král,nebo to bylo naposledy?
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ChybelJsemVam
10.07.2026 19:50
Je čas na důchod! Usyk to pochopil taky.....
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MilasTHFC
10.07.2026 19:30
Sinnera muze porazit jen ve forme hrajici Alcaraz, jinak nikdo. Zverev ve finale bude rad za set.
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aape
10.07.2026 19:29
Koukám, že Jelena s dětma už taky nečeká na konec...
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Serpens
10.07.2026 19:23
Říkal jsem že Sinner už to vyhraje s prstem v nose potom, co utekl z toho první kola od porážky.
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aape
10.07.2026 19:17
Kdo očekával, že Djokovič bude mít proti Jankovi šance nebo aspoň klást nějaký odpor se dost spletl...
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Patt
10.07.2026 19:11
Předpokládám, že fanoušci Djokoviče dnes konečně pochopili, že na to Djokovič nemá. Spíše je potřeba položit otázku, zda je Djokovič opravdu Goat. Nevyhrál rekordní 25 GS, nevyhrál kalendářní GS na rozdíl od Lavera (ten 2x), nevyhrál nejvíce titulů. Je tedy Goat?
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paprikovygulas.
10.07.2026 19:20
Ľudia sa radi navzajom značkaju privlastkami a statistikami pritom je to úplne jedno, ked vidím milión článkov a videi ako hľadajú nejakého goat v každej oblasti zivota tak zývam nudou. Najlepší všetkých čias pričom každý jeden žil a hral len v jednom svojom čase
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MilasTHFC
10.07.2026 19:20
GOAT je odjakziva Jirka Vesely.
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ChybelJsemVam
10.07.2026 19:47
Zníš jako panic a dezolátní kobliha od Babiše. :))

Djokovic má nejvíc GS, turnajů mistrů, Masters, týdnů jako světová jednička a OH a H2H se všemi svými hlavními rivaly. Laver nemá ani jedno, Dopal nemá ani jedno, Borg nemá ani jedno, Court nemá ani jedno, Federer nemá ani jedno.... A co Rodova h2h s Borgem? Laver ani neměl takovou konkurenci jako Djokovic. Djokovic v mnohem těžší éře vyhrál 4 GS v řadě mimo kalendářní rok. Laver zaostává téměř ve VŠEM. :))
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Pavol
10.07.2026 19:05
Lepšie pripravený. Možno ale zatiaľ to nestačí.
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Patik
10.07.2026 19:05
Tráva a mladý súper už nieje kombinácia pre starého muža..pritom Sinner nehrá nič svetoborné len to randomne generuje do strán s obrovským švihom a razanciou Djokovič pokiaľ dobre neumiestni tak je to len prihrávka..každý ďalší úder navyše od Sinnera je len skaza nesmie ho nechať hrať a diktovať..servis jeden úder a nič viac inak mu tam Sinner pošle kladivo.. každopádne tu nieje o čom.. Celkovo tento Wimbledon celý zle..
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Saulnier
10.07.2026 19:07
A kedy hral Sinner niečo svetoborné, že mal divák radosť z hry... Možno minulý rok na RG, aj to ho k tomu musel prinútiť lepší súper... Tenisový android a dobrými právnikmi za chrbtom...
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pantera1
10.07.2026 19:12
Ani se nebudou dívat na konec. Raděj jdu na pivko, zítra ty holky to vylepší. Takový propad jsem teda nečekala
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Saulnier
10.07.2026 19:17
Ani ja
Ale šanca na brejk je práve teraz a tu
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PTP
10.07.2026 19:22
Nezůstaneš s Djokem až do konce? To jsem myslel, že ho máš radši...
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misa
10.07.2026 19:27
To já s embéčkem budu až do jeho rozpadnutí
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pantera1
10.07.2026 19:37
Jsem srab jedu z práce a asi to nedám . Musím si dát něco na uklidnení . Moc to prožívám zbytečně, já vím .
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Saulnier
10.07.2026 19:39
Bola to len otázka veku, žiadna tenisová kvalita navyše, podvodník s právnikmi za chrbtom to dá, pretože viac vládze, nič viac, nič menej
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aape
10.07.2026 19:45
To je fakt, věk nezastavíš, Novak je už za zenitem, a je to tak v pořádku
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Saulnier
10.07.2026 19:50
Už sa jeho koniec blíži a ja len dúfam, že to dá so cťou, zatiaľ mu rozumiem, že ešte neskončil, ale tých výsledkov hodných jeho úrovne je čoraz menej a menej. Na GS to ešte dáva, ale keď to prestane ísť aj tam... Dúfam, že si to ustriehne
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pantera1
10.07.2026 19:47
já vím. Myslela jsem, že to bude delší. A Šášula ho nezastaví, nevěřím tomu.
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Ajeto
10.07.2026 19:53
Uvidíme v neděli .
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Saulnier
10.07.2026 19:59
Ani ja, ale možno, možno trochu viac vzdoru ako naposledy tam bude
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aape
10.07.2026 19:23
Tak Novák na vrcholu byl taky takový tenisový robot, zrovna tenisová krása ta jeho hra nebyla, ale byl maximálně efektivní
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Saulnier
10.07.2026 19:28
Myslím, že v Noleho hre bolo vždy niečo viac, Sinner nie je mladšia, agresívnejšia verzia Noleho, je to naprogramovaný android neporovnateľný s človečinou, ktorú stelesňuje Nole
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Liverpool22
10.07.2026 19:32
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aape
10.07.2026 19:40
V době, kdy byl na vrcholu, tu na něj byly podobné nářky jako teď na Janíka...
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Saulnier
10.07.2026 19:46
To sa dialo, ale keď sa človek poriadne pozerá, ten rozdiel medzi Sinnerom a Djokom je očividný a nemám namysli súčasný rozdiel daný vekovým odstupom. Ja som v tých dobách fandil všetkým trom, ale ostal len Nole, tak mu prirodzene fandím aj naďalej a budem fandiť až do konca
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GaelM
10.07.2026 20:00
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Ajeto
10.07.2026 19:53
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aligo
10.07.2026 18:55
Nuda... Nikoho to nezajímá a nebaví
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GaelM
10.07.2026 19:08
= éra Sinnera a Alcaraze v kostce, nuda kam se podíváš...
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aape
10.07.2026 19:15
Bez Alcaraze trochu ano, ale nudná byla i éra s Big 3
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GaelM
10.07.2026 20:00
akorát že vůbec, vždycky tam byla ještě další vrstva top hráčů, kteří mohli občas zaskočit favority... dneska to jde jen když je jeden z nich zraněný
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Pe3k_
10.07.2026 18:53
Nuda a ten hlas Andreho Agassiho je hnus.
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MilasTHFC
10.07.2026 18:50
Sinner je herne uplne nekde jinde, dela si s Djokovicem, co chce. Bohuzel je to naprosto jednoznacny.
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Marduch
10.07.2026 18:45
Prijit o servis v Tildenove gamu, to je cas udelat Londynu papa.
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wojtop
10.07.2026 18:50
Tilden game sa hra v rozhodujucom sete, takze zatial sa ziaden nehral.
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Marduch
10.07.2026 18:50
Tohle byl rozhodujici set
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Mark976
10.07.2026 19:03
Tildenův game je sedmá hra v každém setu, nikoliv jen v rozhodujícím
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Saulnier
10.07.2026 19:05
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annah
10.07.2026 18:30
Doteď jsem neměla odvahu se dívat. Teprve při pohledu na výsledek prvního setu se mi trochu ulevilo. Asi to zapnu.
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Carmelo
10.07.2026 18:27
Djokovic na Sinnera nemá a od prvního gamu zápasu ví, že prohraje.
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kolapse
10.07.2026 19:07
je to tak jannik to dá pod 2 hodiny
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JondaCZ
10.07.2026 18:22
Nezná někdo stránku, kde by se na to šlo zadarmo koukat? Pro kamaráda
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Carmelo
10.07.2026 18:25
Livetv.sx
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Liverpool22
10.07.2026 18:25
https://en84.sportplus.live/tennis/wimbledon/8044131/

https://www.viprow.sx/wimbledon/centre-court-jannik-sinner-vs-novak-djokovic-online-stream-5

https://partner.nonamejose.sx/63e74fac/e3bb22de/d8a018cb
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com
10.07.2026 18:55
kamarad taky rad
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Pavol
10.07.2026 18:19
Zatiaľ všetko beží podľa predstáv.
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Patik
10.07.2026 17:58
Djokovič sa hýbe a pôsobí ako by šiel z jedného zápasu do druhého bez chvíle voľna..s.kapatô..
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Liverpool22
10.07.2026 18:03
Bohužel Nole je set dole - škoda no smile
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Patik
10.07.2026 18:08
Vyzerá jak keby ho ten 5 setak odpálil..povzdychy akoby trpel pri každom natiahnutí sa za loptou.
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Mark976
10.07.2026 18:13
Přesně tímto přístupem si získal už dávno mě antipatie. Takovej klasickej balkánskej křivák chlap
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Patik
10.07.2026 18:18
Pritom sa stavím že rovnake povzdychy ako on dávaš pri dvíhani sa zo sedačky a pri jeho pohyboch by ťa odviezla sanitka.
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Saulnier
10.07.2026 18:28
Hustý ako vždy
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Saulnier
10.07.2026 18:04
Bolo to o jednom údere, sediac za lavičkou Hriešnika, tak tiež dvíham ruku, ale namiesto pästičky by tam bol prostredníček
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QacO
10.07.2026 17:36
Djoko poooooóód
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com
10.07.2026 17:34
oba sou Ale radsi at vyhraje mensi takze Sinner
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LiJ
10.07.2026 18:03
Gulášek chutnal?
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pantera1
10.07.2026 17:26
Nole za chvíli hraješ v zápase Dnes neumírej, vem si to k srdci. Gustav Graves a jeho konfliktní rakety budou extrémně nebezpeční, věřím že nakonec zvítězíš v tuhém boji. Zlom vaz smile

Pro štěstí od Madpnny, tenkrát byla ještě kost .

https://youtu.be/VlbaJA7aO9M?is=ifFFX4EIhs1QgicC
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Saulnier
10.07.2026 17:28
Cahill vyzerá trochu nervózne a Vagnozzi má slnečné okuliare, možno príprava očí pre plač
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pantera1
10.07.2026 17:38
Začátek neuvidím, ale bude to zřejmě dlouhá stopáž, takže druhou půlku stihnu . Mám klasický nervy .
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Saulnier
10.07.2026 17:39
bude dobre, dnes mám z Noleho víťazný pocit
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Saulnier
10.07.2026 17:49
K podobným záverom určite došiel svojou dedukciou aj novodobý, seriálový Sherlock
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pantera1
10.07.2026 17:59
Jj Benedikt na Noldovi, už byl. Zabírali ho. Výbornej herec .
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frenkie57
10.07.2026 18:17
Toho novodobýho serialového Holmese zahrál skvěle. Tak jsem ho poprvé registroval.
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pantera1
10.07.2026 18:30
Obávám se že to Nole projede a to ani nevidím zatím, ale podle toho jak to vypadá na kurtu je to jasný, pokud nepřijde zlom.
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Saulnier
10.07.2026 18:32
Prvý set bol najmä o jednom nevydarenom bekhende Noleho a druhý zatiaľ o jednom nevydarenom kraťase
Sinner berie big pointy a ok, viac tlačí, buďme objektívni, ale Nole sa drží
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PTP
10.07.2026 19:11
Takhle nějak si představuji tebe v akci v cukrárně.
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pantera1
10.07.2026 19:54
Takhle ve formě fakt už nejsem, ale je hezký, že si mě vzal představuješ, ale byly časy kdy mi do ní moc nechybělo, myslím teda tělo.
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Saulnier
10.07.2026 17:22
ideme z kopca, držme si šiltovky
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com
10.07.2026 17:35
já mám čepičku
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Saulnier
10.07.2026 17:36
tak nebude žiadny kopec
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