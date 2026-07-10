Zverev zastavil britskou pohádku. Ve Wimbledonu zabojuje o druhý grandslam
Fery - Zverev 6:7, 2:6, 4:6
Do prvního vzájemného střetnutí vstoupil jistěji Zverev, když ve čtvrté hře poprvé prolomil Feryho podání a vedl 3:1. Domácí tenista, který do 12 let reprezentoval Francii, ale postupně získal na jistotě. K nadšení drtivé většiny fanoušků na ztracený servis okamžitě zareagoval, i on uspěl na příjmu a srovnal na 3:3. V dalším průběhu sady už ani jeden z tenistů soupeře k ohrožení vlastního podání nepustil a o výsledku prvního dějství tak musela rozhodnout zkrácená hra.
V ní měl od prvních momentů jednoznačně navrch Němec. Fery navíc soupeři pomohl přece jen pasivnějším přístupem a Zverev agresivní a přesnou hrou jasně diktoval průběh tie-breaku. Brit se nezmohl ani na čestný fiftýn a po 53 minutách šel do vedení favorit.
Zvereva výborně zvládnutý závěr prvního setu dostal do pohody. Od úvodních míčů druhého dějství povětšinou diktoval tempo výměn, byl agresivnějším a jistějším hráčem. Ve třetí hře prolomil Feryho podání čistou hrou, vše vzápětí potvrdil znovu bez ztráty bodu na svém servisu a vedl 3:1.
Přemožitel Flavia Cobolliho či Grigora Dimitrova vypadl v následujících minutách z role. Často se dostával pod tlak světové trojky, neodpustil si ani zbytečné chyby. Když podruhé za sebou ztratil servis a nabral manko 1:4, zdálo se být o vítězi druhé sady rozhodnuto. Zverev byl na svém servisu, na rozdíl od soupeře, naprosto dominantní, set dovedl k pohodlné výhře 6:2 a po hodině a 30 minutách vedl už 2:0 na sety.
Unaveně působící Fery těžko hledal na ostříleného soupeře zbraň. S velkými problémy držel s rodákem z Hamburku kontakt do stavu 2:2. V následujících dvou gamech neuhrál jedinou výměnu a prohrával 2:4. I v sedmé hře ztrácel na servisu 0:40, s vypětím všech sil ale dokázal hru získat a udržet alespoň teoretickou naději na případný obrat.
Světová trojka ale podobné myšlenky nesdílela. Zverev v pohodě zvládl zbytek třetího dějství a po setech 7:6, 6:2 a 6:4 mohl slavit postup do druhého grandslamového finále za sebou.
"Jsem nesmírně šťastný. Dostat se do finále Wimbledonu byl jedním z mých snů. Arthur (Fery) je výborný hráč s obrovským potenciálem a já jsem opravdu rád, jak jsem to dokázal zvládnout. Užil jsem si každou sekundu na dvorci, byla tady skvělá atmosféra," říkal po zápase německý šampion.
Zverev tak zkompletoval finálové účasti na všech čtyřech grandslamech. Ve Wimbledonu reprezentuje německý tenis v boji o titul mezi muži jako první od Borise Beckera po 31 letech, posledním šampionem byl Michael Stich v roce 1991. Tehdy hrál finále také proti Beckerovi.
Výsledky mužské dvouhry ve Wimbledonu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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