Hvězdná Američanka po kruté porážce vysekla Muchové poklonu. Zaslouží si mnohem větší úspěch
Muchová v semifinálové bitvě odvrátila mečbol a připravila Gauffovou o šanci zahrát si první finále Wimbledonu. Přestože Američanka po dramatické třísetové řežbě odcházela z kurtu zklamaná, na tiskové konferenci nešetřila chválou na adresu české jedničky.
"Je to hráčka, která si vzhledem ke svému talentu zaslouží mnohem větší úspěch. Naše vzájemná bilance sice vyznívá v můj prospěch, ale je to soupeřka, kterou nechcete potkat v žádné fázi turnaje," ocenila Gauffová svou přemožitelku.
Hvězdná Američanka zároveň vyzdvihla nejen Muchové tenisové kvality, ale i její lidskou stránku. "Mám obrovský respekt k tomu, jak hraje i jaká je mimo kurt," dodala. Vzájemný respekt byl k vidění i pár vteřin po zápase, kdy se hráčky objaly u sítě.
Přestože ji porážka připravila o vysněné finále, na samotný zápas bude vzpomínat v dobrém. "Nechci říkat, že je pro mě čest prohrát. To určitě ne. Ale je to utkání, na které budu během kariéry vzpomínat. Mrzí mě, že jsem skončila na poražené straně, ale když jsem odcházela z kurtu, říkala jsem si, že to byla vlastně velká zábava," uzavřela Gauffová.
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Takhle porážky přijímají opravdové šampionky! Ne jako nejmenovaná světová jednička nebo jedná bývalá, krajanka Coco.