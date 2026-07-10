Hvězdná Američanka po kruté porážce vysekla Muchové poklonu. Zaslouží si mnohem větší úspěch

DNES, 11:00
Rozhovory 8
Navzdory bolestivé porážce v semifinále Wimbledonu našla Coco Gauffová po zápase jen slova uznání směrem ke Karolíně Muchové. Američanka českou tenistku označila za jednu z nejtěžších soupeřek na okruhu a prohlásila, že si vzhledem ke svému talentu zaslouží mnohem větší úspěchy. "Je to utkání, na které budu během kariéry vzpomínat," uvedla.
Profily hráčů
Muchová Karolina
Gauff Coco
Coco Gauffová a Karolína Muchová u sítě po wimbledonském semifinále (@ REUTERS/Andrew Couldridge)

Muchová v semifinálové bitvě odvrátila mečbol a připravila Gauffovou o šanci zahrát si první finále Wimbledonu. Přestože Američanka po dramatické třísetové řežbě odcházela z kurtu zklamaná, na tiskové konferenci nešetřila chválou na adresu české jedničky.

"Je to hráčka, která si vzhledem ke svému talentu zaslouží mnohem větší úspěch. Naše vzájemná bilance sice vyznívá v můj prospěch, ale je to soupeřka, kterou nechcete potkat v žádné fázi turnaje," ocenila Gauffová svou přemožitelku.

Hvězdná Američanka zároveň vyzdvihla nejen Muchové tenisové kvality, ale i její lidskou stránku. "Mám obrovský respekt k tomu, jak hraje i jaká je mimo kurt," dodala. Vzájemný respekt byl k vidění i pár vteřin po zápase, kdy se hráčky objaly u sítě.

Přestože ji porážka připravila o vysněné finále, na samotný zápas bude vzpomínat v dobrém. "Nechci říkat, že je pro mě čest prohrát. To určitě ne. Ale je to utkání, na které budu během kariéry vzpomínat. Mrzí mě, že jsem skončila na poražené straně, ale když jsem odcházela z kurtu, říkala jsem si, že to byla vlastně velká zábava," uzavřela Gauffová.

České finále Wimbledonu? Neuvěřitelné, řekla Muchová

 

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Rozhovory

Komentáře

8
Přidat komentář
misa
10.07.2026 12:51
Pěkná slova, která ukazují, že i velké konkurentky v boji o největší tituly můžou mít mezi sebou dobré vztahy. Karolínu na WTA uznává asi každá tenistka, herně je jedinečná a chování na kurtu má příkladné
Reagovat
paddy
10.07.2026 12:08
ten klíčový míč nezapomene do smrti a ve zbytky sezóny ji to bude deptat a výsledky podle toho budou vypadat smile
Reagovat
aligo
10.07.2026 12:41
Ale jdi ty
Reagovat
HolyMotors
10.07.2026 12:42
Nepřeháněj:)
Reagovat
Krisboy
10.07.2026 11:13
Coco
Takhle porážky přijímají opravdové šampionky! Ne jako nejmenovaná světová jednička nebo jedná bývalá, krajanka Coco.
Reagovat
HAJ
10.07.2026 11:40
Přesně tak.
Reagovat
Levinest
10.07.2026 12:04
Naprostá pravda a palec také pro Gaufovou
Reagovat
aligo
10.07.2026 12:41
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist