První čistě české finále na grandslamu? Před čtyřmi dekádami se psala jiná unikátní historie
Ano, český tenis má celosvětové uznání dlouhá desetiletí. Vůbec první grandslamovou finalistkou byla ve Wimbledonu v roce 1962 Věra Suková. Velmi úspěšná éra pak nastala v 80. letech minulého století. Tam se zejména americkým tenistkám snažily vzdorovat Hana Mandlíková a Helena Suková.
Právě v mezidobí let 1985-1987 došlo na tři pikantní finálové souboje na grandslamech mezi Mandlíkovou a Martinou Navrátilovou. Ta už samozřejmě po emigraci nastupovala pod americkou vlajkou, spousta českých fanoušků však brala dnes legendární hráčku za svou.
Proti svému vzoru
A ani Mandlíková se nikdy netajila tím, že Navrátilová pro ni vždy byla vzorem. "Byla o šest let starší než já, vyrůstaly jsme ve stejném tenisovém klubu a já jsem jí při zápasech sbírala míčky," vyprávěla Mandlíková pro pořad My Inspiration, který před několik lety publikovala WTA.
Mandlíková ze tří "českých" finále dokázala dvě vyhrát. Na první finálový souboj s Navrátilovou došlo na US Open v roce 1985 a česká reprezentantka jej označila jako svůj nejpamátnější titul.
"Zůstal pro mě nejcennějším triumfem a nejraději na něj vzpomínám. Hrála jsem tam nejlepší tenis ze všech čtyř grandslamů, které jsem vyhrála, a dodnes z toho mám ty nejlepší pocity," vyprávěla Mandlíková.
Druhé finálové setkání proběhlo ve Wimbledonu 1986 a tam si pro titul došla Navrátilová. Bylo to dva týdny před jejím památným návratem do Česka, kde reprezentovala výběr USA v tehdejším Poháru federace na pražské Štvanici.
Potřetí a naposledy se ve finále grandslamu Mandlíková s Navrátilovou střetly na Australian Open 1987. Bylo z toho vítězství Mandlíkové 7:5 a 7:6 a její čtvrtý a poslední titul na turnajích velké čtyřky.
Finále mezi krajany
Aby se v grandslamovém finále setkaly dvě hráčky z jedné země, není tak častá záležitost. Naposledy se to stalo před devíti lety na US Open 2017. Tam se svedly bitvu Sloane Stephensová a Madison Keysová. Ve Wimbledonu to byly naposledy také dvě Američanky – v roce 2009 došlo na sesterský duel mezi Serenou a Venus Williamsovými.
Po duelu Karolíny Muchové a Lindy Noskové se rozšíří počet českých grandslamových vítězek na šest. Slavné trofeje doposud získaly Hana Mandlíková, Jana Novotná, Petra Kvitová, Barbora Krejčíková a Markéta Vondroušová – čtyři poslední triumfovaly i ve Wimbledonu.
Tenisové grandslamy pamatují i československé finále, to v roce 1989 sehráli na Australian Open Ivan Lendl a Miloslav Mečíř.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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