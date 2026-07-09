Soupeřka Noskové se znovu silně opřela do Rusů. Jejich start na olympiádě? Je to hrozné...

DNES, 09:00
Rozhovory 4
Marta Kosťuková po postupu do prvního semifinále Wimbledonu dostala otázku ohledně účasti ruských sportovců na mezinárodních akcích. Ukrajinská tenistka dala jasně najevo, že s jejich návratem na olympijských hrách v Los Angeles v roce 2028 zásadně nesouhlasí, ale nemyslí si, že se něco změní. "Chci tam jít a doufám, že porazím každého Rusa, proti kterému budu hrát," uvedla.
Profily hráčů
Kostyuk Marta
Marta Kosťuková nesouhlasí se startem Rusů na následující olympiádě (@ ČTK / imago sportfotodienst / Mark Greenwood)

Kosťuková patří dlouhodobě mezi nejhlasitější kritičky účasti ruských a běloruských sportovců na mezinárodních turnajích. Svůj postoj nezměnila ani po životním úspěchu na letošním Wimbledonu, kde poprvé v kariéře postoupila do semifinále. Mezi čtyřku nejlepších se dostala na druhém grandslamu v řadě.

Po svém čtvrtfinálovém vítězství nad Jasmine Paoliniovou dostala ukrajinská tenistka otázku právě na možnost, že ruští sportovci budou moci startovat na olympijských hrách v Los Angeles v roce 2028. Odpověď byla jednoznačná. "Mám pocit, že je to hrozné. Myslím si, že je to velmi daleko od fair play pro všechny zúčastněné země, nejen pro Ukrajinu. S tímto rozhodnutím stoprocentně nesouhlasím," prohlásila.

Podle semifinálové soupeřky Lindy Noskové svůj nesouhlas vyjádřila celá řada lidí, přesto neočekává, že by se rozhodnutí změnilo. "Mám pocit, že se k tomu vyjádřilo hodně lidí a očividně s tím nesouhlasí také. Nemyslím si ale, že se něco změní," dodala.

Pětadvacetiletá tenistka zároveň prozradila, s jakým cílem by na olympijské hry odcestovala. "Chci tam jít a doufám, že porazím každého Rusa, proti kterému budu hrát. To je všechno," uzavřela rozhodně. Kosťuková podobné postoje zastává už od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Opakovaně odmítá podávat ruku ruským a běloruským soupeřkám a dlouhodobě vyzývá sportovní organizace k tvrdšímu postupu vůči reprezentantům zemí zapojených do konfliktu.

Kosťuková se opřela do ruských tenistek: Vaše země zabíjí lidi

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Rozhovory

Komentáře

4
Přidat komentář
Stan_Borowitz
09.07.2026 10:03
No, snad ji Nosková konečně pošle domů, k hrdinům UPA a sochám Stěpana Bandery, Romana Šuchevyče, Andrije Melnyka, Symona Petljury a dalších "hrdinů Ukrajiny".
Reagovat
aligo
09.07.2026 09:51
Dostala dotaz od novinářů a odpověděla na něj. Za mě na prosto v pořádku
Reagovat
vojta912
09.07.2026 09:39
Ale předpokládám, že bojovnici za vyšší odměny Lukašenkovně tleská
Reagovat
aligo
09.07.2026 09:50
Ne
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist