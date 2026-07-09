Soupeřka Noskové se znovu silně opřela do Rusů. Jejich start na olympiádě? Je to hrozné...
Kosťuková patří dlouhodobě mezi nejhlasitější kritičky účasti ruských a běloruských sportovců na mezinárodních turnajích. Svůj postoj nezměnila ani po životním úspěchu na letošním Wimbledonu, kde poprvé v kariéře postoupila do semifinále. Mezi čtyřku nejlepších se dostala na druhém grandslamu v řadě.
Po svém čtvrtfinálovém vítězství nad Jasmine Paoliniovou dostala ukrajinská tenistka otázku právě na možnost, že ruští sportovci budou moci startovat na olympijských hrách v Los Angeles v roce 2028. Odpověď byla jednoznačná. "Mám pocit, že je to hrozné. Myslím si, že je to velmi daleko od fair play pro všechny zúčastněné země, nejen pro Ukrajinu. S tímto rozhodnutím stoprocentně nesouhlasím," prohlásila.
Podle semifinálové soupeřky Lindy Noskové svůj nesouhlas vyjádřila celá řada lidí, přesto neočekává, že by se rozhodnutí změnilo. "Mám pocit, že se k tomu vyjádřilo hodně lidí a očividně s tím nesouhlasí také. Nemyslím si ale, že se něco změní," dodala.
Pětadvacetiletá tenistka zároveň prozradila, s jakým cílem by na olympijské hry odcestovala. "Chci tam jít a doufám, že porazím každého Rusa, proti kterému budu hrát. To je všechno," uzavřela rozhodně. Kosťuková podobné postoje zastává už od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Opakovaně odmítá podávat ruku ruským a běloruským soupeřkám a dlouhodobě vyzývá sportovní organizace k tvrdšímu postupu vůči reprezentantům zemí zapojených do konfliktu.
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