Muchová před bitvou s Gauffovou: Skvělá atletka. Ale vím, že ji dokážu porazit
Muchová se mezi čtyři nejlepší hráčky ve Wimbledonu dostala na třetí pokus poté, co v letech 2019 a 2021 neprošla přes čtvrtfinále. Celkově je v pátém grandslamovém semifinále a zkompletovala sbírku ze všech čtyř turnajů "velké čtyřky". Stala se sedmou českou tenistkou od roku 2000, která do semifinále Wimbledonu prošla.
Svěřenkyně trenéra Svena Groenevelda uspěla díky čtvrtfinálovém triumfu nad bývalou světovou jedničkou a čtyřnásobnou grandslamovou šampionkou Naomi Ósakaovou. O rok mladší Japonku porazila 7:6, 6:4. Předtím vyřadila také krajanku Barboru Krejčíkovou, Manančaju Savangkevovou z Thajska, Číňanku Čang Šuaj a Rusku Anastasiji Zacharovovou. Spolu s triumfem na turnaji v Bad Homburgu má sérii devíti výher.
S dvaadvacetiletou dvojnásobnou grandslamovou šampionkou Gauffovou se Muchová utká poosmé. Dlouho na ni nenašla recept a do letošního dubna s ní prohrála šest zápasů. Teprve na turnaji ve Stuttgartu ji na antuce porazila ve čtvrtfinále 6:3, 5:7, 6:3.
"Určitě to pomůže v tom, že vím, že ji dokážu porazit. Že ta bilance není třeba 0:20. Dokázala jsem si, že to jde, a myslím, že i na té antuce jsem tehdy hrála dobře. To, že se mi ji tam podařilo porazit, mi určitě pomohlo a dodá mi to do tohoto boje sebevědomí. Na druhou stranu je to opravdu úplně jiný povrch. Antuka a tráva se nedají srovnat, takže uvidíme, jaký zápas to bude," řekla novinářům Muchová, jejímž grandslamovým maximem je finále Roland Garros z roku 2023.
Gauffová, která v pozici turnajové sedmičky nyní plní ve Wimbledonu po výpadcích ostatních favoritek roli nejvýše nasazené hráčky, je v semifinále v All England Clubu také poprvé. Šampionka předloňského Turnaje mistryň porazila ve čtvrtfinále krajanku Jessicu Pegulaovou, předtím vyřadila Švýcarku Belindu Bencicovou, jinou Američanku Claire Liuovou, Argentinku Solanu Sierraovou a Němku Tamaru Korpatschovou.
"Coco je celkově fantastická atletka, jedna z nejlepších na světě a v našem sportu. Hrát proti ní je vždycky nesmírně těžké. Jsem ráda, že na trávě to máme 0:0, tam je ta bilance pro mě psychicky o něco lepší. Vrátí vám strašné množství míčů, má skvělé zbraně a je to obrovská bojovnice. Právě tou svou bojovností dokáže moji hru dost znepříjemnit," uvedla Muchová.
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