Životní jízda Siskové končí. Přemožitelky Noskové se Šramkovou si semifinále nezahrají
Pitterová/Sisková – Dabrowská/Stefaniová 1:6, 2:6
Česko-polská dvojice Sisková, Piterová, která si v osmifinále poradila s Lindou Noskovou se Slovenskou Rebeccou Šramkovou, vstoupila do utkání proti sehranému páru, jenž patří dlouhodobě mezi světovou deblovou elitu. Dabrowská se Stefaniovou od úvodních výměn potvrzovaly roli favoritek, diktovaly tempo hry a soupeřkám příliš nedovolovaly prosadit jejich vlastní styl.
První sada se nesla ve znamení převahy nasazeného páru. Sisková s Piterovou jen obtížně hledaly recept na kvalitní servis soupeřek i jejich jistou hru od základní čáry. Favoritky navíc dokázaly využívat nabídnuté příležitosti a úvodní set ovládly poměrem 6:1.
Ani ve druhém dějství se obraz hry výrazně nezměnil. Česká tenistka s polskou spoluhráčkou bojovaly o každý míč a snažily se průběh utkání zdramatizovat, zkušenější dvojice však držela vysokou úroveň své hry. Dabrowská se Stefaniovou si udržovaly náskok, nepřipustily žádné komplikace a po výsledku 6:2 proměnily hned první mečbol.
Pro Siskovou i Piterovou tak letošní cesta wimbledonskou čtyřhrou skončila ve čtvrtfinále. Přesto mohou turnaj hodnotit pozitivně, protože se mezi osmičku nejlepších párů probojovaly přes silnou konkurenci. Pro olomouckou rodačku jde o nejlepší výsledek její dosavadní deblové kariéry.
Dabrowská se Stefaniovou naopak potvrdily své ambice a postoupily do semifinále, v němž budou usilovat o další krok směrem k zisku prestižního grandslamového titulu.
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