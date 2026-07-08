Šance na českou vítězku Wimbledonu jsou velké, nepochybuje Šafářová
"Podle mě jsou šance na českou vítězku letos velké. Ten turnaj je tak otevřený, že vyhrát může kterákoliv z nich. Byla by to krása, kdyby to zase byla Češka," řekla Šafářová, která se ve Wimbledonu účastní Turnaje legend.
Muchová, která vyhrála před Wimbledonem turnaj v Bad Homburgu, porazila v úterním čtvrtfinále Japonku Naomi Ósakaovou. Nosková, jež triumfovala v červnu na travnatém turnaji v Berlíně, bude hrát dnes o semifinále s Belgičankou Elise Mertensovou. Naposledy vyhrála před zraky Šafářové duel proti loňské vítězce Australian Open Američance Madison Keysové.
"Hrála moc hezky, skvěle jí to letí. Předvedla agresivní hru, byla na kurtu stabilnější a až na jeden game ve druhém setu, kde jí trošku začalo foukat, výborně servírovala. Za mě to byl skvělý výkon," uvedla Šafářová. Američance, která je pověstná svým silným forhendem, dokázala Nosková konkurovat. "Bylo vidět, že ráda určuje tempo hry. Madison je také typická ´big hitterka´, ale vůbec se jí nelíbilo, že Linda hraje ještě rychleji a že najednou nemá čas. Kvůli tomu se její hra začala rozpadat," řekla Šafářová.
Na jednadvacetileté Noskové vyzdvihla vedle herních dovedností také psychickou vyzrálost. I přes dramatické momenty zachovala v jejích očích klid. "Seděla jsem v boxu s Bárou Strýcovou a ptala se jí: ´Myslíš, že je vůbec někdy nervózní?´ Každý je uvnitř svým způsobem nervózní a prožívá to, ale u Lindy mám pocit, že jí ten vnější klid hrozně pomáhá v její hře. Když je člověk svázaný nervozitou, nepředvede maximum. Linda si ale i v klíčových situacích dokáže udržet chladnou hlavu," podotkla Šafářová.
Wimbledon v posledních letech Češkám sedí. V roce 2024 vyhrála na místní trávě Barbora Krejčíková, rok před ní Markéta Vondroušová a v letech 2011 a 2014 triumfovala Petra Kvitová. Šafářová byla před dvanácti lety v semifinále. "Myslím, že české hráčky obecně hrají hodně rychle. Za našich časů tu navíc bylo hodně levaček, například i Iveta Benešová. Podle mě hraje roli i to, že jsme zvyklé hrát na rychlých površích v halách kvůli dlouhé zimní sezoně u nás doma. Možná právě proto nám to tu svědčí," domnívala se Šafářová.
Nosková se dnes o postup do semifinále utká s Mertensovou, která je rovněž výbornou deblistkou. Ve čtyřhře Wimbledon dvakrát vyhrála. "Myslím, že ale Linda má na ni perfektní hru a je v utkání favoritkou. Důležité bude zůstat v klidu a předvést stabilní výkon. Linda teď jede na vlně euforie a věří si, takže věřím, že to zvládne," uvedla bývalá deblová světová jednička.
V Londýně je také s manželem Tomášem Plekancem, hokejovým trenérem, a dětmi Leontýnou a Oliverem. Vypráví jim i o místním zákulisí a tradicích. "A synovi Oliverovi pořád opakuji, že se tady nesmí křičet. To se nám ale zatím moc nedaří," řekla s úsměvem a věří, že vedle svých zápasů na Turnaji legend stihne i návštěvu Londýna. "Říkali jsme si, že bychom na nějaký muzikál zašli. Lístky ale ještě nemáme. Uvidíme, co nakonec stihneme," doplnila Šafářová.
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