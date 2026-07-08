Djokovič přežil neskutečnou bitvu! V boji o finále Wimbledonu ho čeká šlágr se Sinnerem
Djokovič – Auger-Aliassime 7:6, 3:6, 6:3, 6:7, 7:6
V úvodních osmi gamech čtvrtfinálového duelu mezi Djokovičem a třetím nasazeným hráčem turnaje Augerem-Aliassimem nebylo k vidění žádné drama a hráči si snadno drželi svá podání. Daleko napínavější byla ale koncovka první sady. Srb se za stavu 5:4 dostal ke dvěma setbolům. První zahodil těsným autem z bekhendu a druhou šanci Kanaďan sám odvrátil. Bývalý první tenista světa musel následně likvidovat brejkbol a zajistil si tie-break, na který po chvíli došlo.
V něm byla k vidění obrovská přetahovaná. Djokovič první setbol soupeře odvrátil dělovým servisem. Za stavu 6:7 Auger-Aliassime trefil skvělý forhend na lajnu a srovnal. Srb při druhém setbolu Kanaďana trefil eso a drama pokračovalo. Vyrovnaný průběh zvládl mentálně lépe zkušenější Djokovič, který smazal celkem tři setboly. Při jeho pátém mu třetí nasazený výrazně pomohl, když za stavu 11:10 vyhodil nalitý volej na síti a Srb tak slavil zisk úvodní sady.
Ve druhém setu rozhodl klíčový osmý game. Kanaďan se v něm dostal k brejkbolu a dočkal se odměny. Djokovič mu totiž pomohl svou třetí dvojchybou v zápase a poprvé přišel o servis. Dopodávat set však neměl jednoduché. Ze stavu 0:30 se i díky esu a Djokovičově chybě dostal. Srb si ale postupně připravil dva brejkboly. Při tom druhém měl Srb navrch, byl však nedůrazný při smeči a Auger-Aliassime reagoval vítězným bekhendem po lajně. Přidal skvělý zásah na síti a dostal se k setbolu. Na ten trefil 14. eso a srovnal na 1:1. na sety.
Zápas se následně přerušil a začala se zatahovat střecha. Tenisté se tak přesunuli do halových podmínek, které více vyhovují aktuální světové čtyřce. Start třetího dějství si Djokovič trochu zkomplikoval, když v úvodní hře na podání zahodil vedení 40:15 a musel odvracet brejkbol. Následně se sám dostal ke dvěma šancím v řadě na returnu. Ani jednou však neuspěl, když nedokázal ani vrátit do kurtu druhý servis soupeře. Po delší době si vytvořil ještě další brejkbol, ten ale Kanaďan smazal vítězným forhendem. Maratonský game ukončil Auger-Aliassime dvěma dělovými servisy a srovnal na 1:1.
V šesté hře se Djokovič kvůli solidním returnům i chybám soupeře dostal do vedení 40:0. Po další forhendové chybě Kanaďana konečně využil brejkbol a poprvé v utkání sebral soupeři servis. Po potvrzení brejku odskočil do vedení 5:2. V devátém gamu i díky špatnému odskoku míčku, který trefil na lajnu, sadu snadno dopodával a znovu se ujal vedení. Už jen krok ho tak dělí od postupu do semifinále a šlágru se obhájcem titulu Sinnerem.
Vyhraný třetí set Djokovičovi velmi pomohl. Do dalšího dějství vstoupil naprosto skvěle, když získal prvních osm výměn a rychle se dostal do vedení 2:0. To mu však dlouho nevydrželo. Absolutně se mu nepovedl čtvrtý game a Auger-Aliassime po vítězném bekhendovém returnu získal servis Srba čistou hrou a srovnal. Další zaváhání na podání už se až do koncovky sady nekonalo. Za stavu 5:6 se však Srb dostal do velkých problémů. Skóre 0:30, ale dokázal otočit a po čtyřech bodech v řadě si zajistil tie-break.
Zkrácenou hru začal Kanaďan esem a po skvělém zásahu na síti si jako první připsal minibrejk. Djokovič už byl blízko vyrovnání, ale dlouhou výměnu ukončil bekhendem do sítě a hráči si vyměnili strany za stavu 2:4 z pohledu Srba. Auger-Aliassime pokračoval ve velmi dobrém výkonu a po udržených servisech se dostal ke třem setbolům. Ten první Djokovič smazal esem. Při druhém ale zkazil forhend a Kanaďan poslal zápas po více než čtyřech hodinách do pátého dějství.
Bývalý první hráč žebříčku se za podpory wimbledonského publika dostal k brejkbolu hned ve druhé hře rozhodující sady. Auger-Aliassime ale reagoval skvělým servisem a následným vítězným forhendovým drivevolejem. Djokovič nevyužil ani další dvě možnost a bylo vyrovnáno na 1:1. Ani jeden z hráčů další výraznější komplikace na podání nepřipustili a páté dějství dlouho pokračovalo bez brejku. Kanaďan zvládl i kritický osmý game, kdy si pomohl vítězným forhendem za stavu 30:30, ukončil ho esem a srovnal na 4:4.
Chvíli poté byl v ještě horší situaci Srb, který dokonce musel otáčet manko 0:30. Pomohl si i zkrácením hry či velmi kvalitním servisem, připsal si čtyři body po sobě a servis si udržel. Dostal se tak na pouhý game od postupu. Oba tenisté předváděli stále velmi kvalitní výkony na svém podání. Za stavu 6:5 Djokovič marně usiloval o mečbol. Po pěti hodinách hry došlo na závěrečný tie-break do deseti nodů, který rozhodne o vítězi obrovské bitvy a druhém semifinalistovi.
Zkrácená hra začala skvělou výměnou, kterou po doběhnutém kraťasu ovládl Djokovič. Následně jako první uspel na příjmu a dostal se do vedení 3:1. Poté ale zkazil bekhendo do sítě. Vedení o mini brejk však po zkaženém soupeřově voleji obnovil. Po velmi dlouhé výměně Srb převzal kontrolu nad tie-breakem a následně zvýšil už na rozdíl čtyř bodů. Po další náročné přestřelce za stavu 8:4 si vypracoval pět mečbolů v řadě. Hned ten první využil a mohl slavit výhru v nejdelším čtvrtfinálovém zápase ve wimbledonské historii.
Stal se také nejstartším zdejším semifinalistou. O finále si v očekávaném šlágru zahraje se svým loňským přemožitelem, obhájcem titulu a prvním hráčem světa Sinnerem. Itala naposledy potkal ve stejné fázi turnaje na Australian Open a zvládl skvělou pětisetovou bitvu.
Komentáře
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v pátek hraje s Jendou Novak Djokovic,
Londýnská travička už má vydřené pozadí,
to ale těm dvěma hochům vůbec nevadí.
chleba s máslem sebou nosívá,
když se mu break podaří úsměv na rtech má,
chleba s máslem ukousnout mu dá.
Tak určitě I Nole by s tebou jistě souhlasil.
Labuti pisen rodaka z Belehradu dnes.
V SF predcasne finale... Tak doufejme, ze to bude aspon trochu zajimave... :-)
FAA pěkný zápas, ale nad dědkem měl vyhrát.
Dá se říct, že jsem vítězství přál oboum.
Joker po 5 hodinách, klobouk dolů.
se skvelou a propracovanou fyzickou pripravou... si Djokovic vybojoval Super Tajbrejk...
Felix musi potvrdit,... a jednoduche to mit nebude... prijde returnovy ficak....
pro jistotu.... jak nevyjde ten Sinner, ....tak aspon zkusit atakovat casovy rekord Isnera a Mahuta ;-)
com a Sinner spokojeně chrupkají
Nečakám stále nechodí už sú zrátané dni letné
Novaku, budíček!
Ale jo mladoch si ten paty zaslouzi... snazi se, ted byl i vice aktivni dopredu... dokonce ustal cross war... nejdelsi vymenu v crossech...
No a dnes to jiste jeste stihnou... maji na to vic jak hodku... to je vpohode...
doufám, že pořadatelé budou striktní, dodrží večerku a za stavu 3:3 v MTB zápas přeruší
takto si to představuji ve finále
https://www.youtube.com/watch?v=Z6qb9ENrsEA&t=36s
kdyby jim to řekl na rovinu, tak se všichni urazí
o to víc ho musí štvát, že se narodil pan Alcner
kdyby tomu tak nebylo, pak by měl už 30 GS (schválně si to spočítejte)
když se podíváme na top 15 rankingu za poslední rok, tak vidíme, že silní servismani jsou často slaboučcí na returnu, je to samozřejmě i naopak
nepřekvapí, že v obou činnostech dominuje pan Alcner
ti nejlepší musí umět výborně všechno, jinak nemůžou být nejlepší
Ser = pořadí dle % udržených servisů
Ret = pořadí dle % získaných servisů
Auger o něco lepší než Lehe na ser i ret
všimněte si Sheltona, na servisu neprůstřelný, ale na returnu tragický 2 & 91
ATP Ser & Ret
1 _ 1 & 1 Sinner
2 _ 3 & 3 Alcaraz
3 _ 11 & 31 Zverev
4 _ 7 & 63 Auger
5 _ 2 & 91 Shelton
6 _ 30 & 10 De Minaur
7 _ 5 & 90 Fritz
8 _ 10 & 19 Djokovic
9 _ 36 & 8 Medvedev
10 _ 68 & 48 Cobolli (zde hrají roli body za finále GS)
11 _ 8 & 60 Bublik
12 _ 19 & 22 Ruud
13 _ 39 & 27 Rublev
14 _ 12 & 71 Lehecka
15 _ 31 & 20 Musetti
Asi se nudil a chtěl si pokecat s babičkou.