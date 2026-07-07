Muchová je poprvé v semifinále Wimbledonu! Češka skolila i nebezpečně rozjetou Ósakaovou

DNES, 18:51
Aktuality 186
WIMBLEDON - Karolína Muchová dokázala letos ve Wimbledonu zkompletovat semifinálové účasti na všech čtyřech grandslamech. Aktuální česká jednička ve vyrovnané přestřelce skolila po setech 7:6, 6:4 bývalou světovou jedničku Naomi Ósakaovou a poprvé se na nejslavnějším tenisovém turnaji dostala mezi nejlepší kvarteto. V souboji o finále nastoupí proti neoblíbené soupeřce Coco Gauffové.
Profily hráčů
Osaka Naomi
Muchová Karolina
Karolína Muchová bojuje o semifinále Wimbledonu (© KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP)

Ósakaová – Muchová 6:7, 4:6

Muchová se hned v úvodním gamu dostala do problémů. Ósakaová vytáhla dva vítězné údery po sobě a po chybě Češky měla dva brejkboly. Japonka hned při první příležitosti byla extrémně agresivní, donutila Muchovou k chybě a hned na začátku zápasu zapsala brejk. Olomoucká rodačka ale i díky chybám soupeřky okamžitě zareagovala a po dvou ztracených servisech bylo srovnáno na 1:1.

Trápení na podání však na straně Muchové pokračovalo. Aktivnější Ósakaovou také v dalším gamu pustila k brejkbolu a Japonka po vítězném prohozu z forhendu prodloužila čekání na první uhájený servis. Ósakaová hrála naprosto nebojácně a i Muchová se snažila ještě víc přidat na agresivitě. Bývalá světová jednička dál produkovala dost chyb a Muchové se i s jejich pomocí podařilo zase srovnat skóre.

Nelichotivou sérii přerušila až Muchová v pátém gamu a poprvé v utkání si vyhrála vlastní servis. Následně mohla Ósakaovou připravit i o její třetí podání. Majitelka čtyř grandslamových trofejí však brejkbol s přehledem odvrátila a šestou hru získala na svou stranu. Česká hráčka už se definitivně rozjela i na svém servisu a čistou hrou upravila na 4:3. Ósakaová si užila hladký game na podání až na čtvrtý pokus a opět bylo srovnáno.

Muchová už byla definitivně v zápase a po úvodním trápení se mohla na vlastní servis spolehnout. Japonku už ve třetím gamu po sobě k ničemu na returnu nepustila a zajistila si důležité vedení 5:4. Jenže ani Muchová už se na příjmu neprosazovala. Také Ósakaová začala hájit své podání snadněji a znovu srovnala krok.

Šňůra bezproblémových gamů na podání skončila za stavu 5:5. Ósakaová se díky aktivní hře dostala do vedení 30:0. Muchová sice bleskově srovnala, ale Japonka si vynutila shodu a po dvojchybě měla brejkbol. Češka ovšem hrozbu kombinací podání a forhendu zažehnala. Rozhodnout nakonec musel tie-break. Muchová byla v přestřelkách od základní čáry jistější, víc ji držel servis a zkrácenou hru získala snadno 7:4.

V první polovině druhé sady byla Muchová jasně lepší hráčkou na kurtu. Češka si se ztrátou jediného bodu udržela třikrát po sobě servis a ve třetím gamu měla šanci na vedení o set a brejk. Ósakaová v této hře hodně chybovala a Češka si po skvělém returnu vypracovala brejkbol. Soupeřka ovšem vytáhla dělový servis, hrozbu zlikvidovala a podání si uhájila.

Ósakaová si stále udržovala vedení o game, nicméně Muchová pokaždé úspěšně dorovnala. Po 34 minutách bylo srovnáno 4:4 a přišel na řadu kritický devátý game. V něm už Japonka na velký počet nevynucených chyb doplatila. Úvodní brejkbol sice Muchová zahodila nepovedeným bekhendem, ovšem druhou příležitost za ni proměnila soupeřka vyhozeným volejem.

Muchová tak měla možnost utkání uzavřít na vlastním servisu. Šance se chopila s chladnou hlavou a naprosto s přehledem, potvrdila dominanci na vlastním servisu v tomto setu a po hodině a tři čtvrtě napínavou přestřelku s japonskou superstar uzavřela čistou hrou.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Muchová uspěla ve čtvrtfinále Wimbledonu až na třetí pokus a postupem mezi nejlepší kvarteto zkompletovala semifinálové účasti na všech čtyřech grandslamech. Celkově je před branami finále na této úrovni popáté v kariéře a poprvé od US Open 2024. Do souboje o titul na majorech se zatím podívala jen na French Open 2023, kde prohrála bitvu s Igou Šwiatekovou.

Letos prožívá nejen nejlepší sezonu kariéry korunovanou triumfem na tisícovce v Dauhá, nýbrž i jasně nejlepší období na trávě. Na nejrychlejším povrchu má letos bilanci 10:1 a na poslední generálce v Bad Homburgu si na něm poprvé zahrála semifinále i finále, přičemž v souboji o titul jí vzdala právě Ósakaová.

V rámci letošního Wimbledonu vyhrála už pět zápasů a set povolila pouze krajance a předloňské šampionce Barboře Krejčíkové v osmifinále. Ve čtvrtečním semifinále bude čelit neoblíbené Gauffové. S Američankou prohrála šest ze sedmi duelů, nicméně v tom posledním letos na antuce ve stuttgartské hale konečně sérii porážek zlomila.

Gauffová se stala první semifinalistkou letošního Wimbledonu a rovněž ona zkompletovala semifinálové účasti na všech grandslamech. Bývalá šampionka Roland Garros a US Open ve čtvrtfinálovém derby zdolala 4:6, 6:3, 6:3 krajanku Jessicu Pegulaovou a podruhé vylepšila své osobní maximum na nejslavnějším tenisovém turnaji. Proti Muchové bude usilovat o čtvrté finále na majorech.

Výsledky dvouhry žen ve Wimbledonu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

186
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pantera1
07.07.2026 19:25
Páni Karoli ty jsi to zvládla . Věřila jsem, že si přečtu tenhle titulek. Seš moje krásná velká kočka .
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Georgino
07.07.2026 19:15
Úžasná Mušice! Taková klidná síla. Krásný pohled, včetně toho oblečku. I Linda na mě působí letos taky jako klidná síla a snad tu Belgičanku zítra zvládne.
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paprikovygulas.
07.07.2026 19:14
S kým si Karolína zatancuje na wimbledonskej afterparty? aj keď konkurencia je stale silná
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MARECEK7
07.07.2026 19:12
Tak šest adeptek na titul z toho dvě z Moravy
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Liverpool22
07.07.2026 19:15
smile
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tommr
07.07.2026 19:12
Karolína bude po dnešku na novém kariérním maximu. Momentálně je v průběžném žebříčku šestá ...
Pokud by Wimbledon vyhrála dostane se na čtvrté místo ...
Předstihnout jí už může jen jedna hráčka pokud získá titul: bud Kostyuk nebo Linda Nosková ...
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paprikovygulas.
07.07.2026 19:16
Každý top 10 hráč ti potvrdi, že rebríček ho nezaujíma.
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vojta912
07.07.2026 19:12
Karma za OH v Tokiu konečně začíná fungovat. Muška semíčko, Rozvodna čtyřletý baníček
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lars
07.07.2026 19:16
Neblabol
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lars
07.07.2026 19:21
Maky to snad snizi .
Karma asi zafungovala na MS ve fotbale - USA dostaly 4 goly
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Vlk-v-trave
07.07.2026 19:09
Dnes se opravdu potvrdilo, co znamena byt ve QF ve Wimbledonu... obe byly na zatku nervozni... ale obe se z toho dostaly, Karolinu opravdu zchranil jeji uzasny talent a siroka paleta uderu...
Ovsem jako hracka opravdu dozrala, a nechtela pustit sanci z rukou... parada...

A v semifinale? Pani, to bude jeste vetsi tlak na holky nez ted...
a jedine co rozhodne - opet pripominam,... zadne h2h, zadne dosavadni vykony atd. Rozhodne, kdo bude cely zapas mene nervozni...

Verim samozrejme dale Karoline a v CR finale... stale zije, stale to drzime... a zitra pred sebou mame pokracovani... mozna mnohem narocnejsi...

RESPECT VSEM HOLKAM DNES!
Zadna z nich tu nebyla jeste v SF - a v chramu to je proste jiny kosmir... vsechny bojovaly...

JInak jestli se potvrdi tendence poslednich let...
Zitra Linda x Elise - obe nervozita... Linda to bude muset vic ustat... hraje vice na prime body a muze to mit o hodne narocnejsi nez dnes Karolina

Paolini bude podle me klidnejsi... a muze klidne Martu vyndat... zalezi jak zvladne ten ficak, ale je hodne emocionalni... a bude celit velke fajterce, ktera tady nebyla ve finale nahodou...

A tak bude treba talcit Lindu... jsme 3 kroky od cile :-)))
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Krisboy
07.07.2026 19:13
Paolini Martu nedá...
Linda s Lízou je padesát na padesát, ale jako český fanoušek a navíc ctitel samozřejmě věřím více Pupíkovi
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Vlk-v-trave
07.07.2026 19:21
No... dneska jsem si tu cetl, jak Pegula da Gauff, a Osaka da Kaju...
ja bych byl vopatrnej :-) to kdo koho da nebo ne...
Ja pracuji halvne s koeficientem obrovskeho tlaku na hracky v tenisovem chramu...
Ale nerikam, ze Marta to neda... ale s jistotou bych do toho nesel ani nahodou :-D

Mam jediny plan od zacatku - ceske finale... toho se drzim... zuby nehty :-D
Ale nedelam si iluze, o tom jaky ten tlak tam na hracky je...
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misa
07.07.2026 19:14
Můj plán je už jenom jeden krok od cíle a tím je vypadnutí Mertens :)
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Vlk-v-trave
07.07.2026 19:17
Jeste ze tu je shoda :-D Jinak by me trefilo z tebe :-D
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drabona
07.07.2026 19:09
Japonka ke konci druhého setu viditelně znervozněla, z toho ty chyby. Bál jsem se, že toho Karolina nedokáže využít, k velkému překvapení všech i diváků na dvorci, si počínala docela suvereně, což se českým hráčkám často nestává!
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aape
07.07.2026 19:07
Gratulace Karol
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Ela-fon-isi
07.07.2026 19:07
Díky Kájo! Teprve s Cori to budou nervy, zápasová bilance je, ale k ničemu, protože Kája je teď na vrcholu. Moc bych ji přála finále.
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farr
07.07.2026 19:07
Český finále se už skoro teď jeví jako povinnost! pome devčice
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Pavol
07.07.2026 19:06
Už teraz mám výbornú náladu. A tuším že budem mať ešte lepšiu. Muška krásne.
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kupa
07.07.2026 19:06
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Liverpool22
07.07.2026 19:08
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Newcombe
07.07.2026 19:04
Ňáká dobrá! Tak to máme Vondroušovou pak Krejčíková a teď Mucha, jsme nejlepší!
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frenkie57
07.07.2026 19:04
Je moc dobře, že naposledy Coco porazila, nebude tam na ní dvojítý tlak. Tlak SF a tlak , že jí ještě neporazila.
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Sinuhet1
07.07.2026 19:05
Reagovat
Liverpool22
07.07.2026 19:07
jo, jo z psycho hlediska je důležité, že Coco už porazila a tak může jít do zápasu s čistou hlavou - nebude mít "broučky" v hlavě, že jí nikdy neporazila. smile
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HAJ
07.07.2026 19:03
Gratulace Kájo. První set jsem neviděl, díval jsem se na Jirku. Ve druhém hra bez výkyvů a to dopodávání zápasu bylo excelentní.
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frenkie57
07.07.2026 19:05
Nedala jí vůbec čuchnout, tak to má být.
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HAJ
07.07.2026 19:23
Přesně tak.
Reagovat
Pe3k_
07.07.2026 19:03
Bravo Muška, gratulace! smile
Reagovat
chlebavevaju
07.07.2026 19:00
Pokud Muchová porazí v DF svoji noční můru, pak vyhraje celý Wimbledon.
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chlebavevaju
07.07.2026 19:01
V SF
Reagovat
frenkie57
07.07.2026 19:05
, tohle se ti povedlo.
Reagovat
lars
07.07.2026 19:00
tak jeste Linda N. do finale Wimblu
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Honza-K
07.07.2026 19:02
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com
07.07.2026 19:03
aby to nedopadlo jak na pamatnym AO 2019, kdy Pliskova skoncila v SF a Kvitovic ve finale
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annah
07.07.2026 18:58
Módní ikona padla! Paráda! Muška je hrdinka! Gratulace!
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Krisboy
07.07.2026 19:09
Módní ikona..?
Twl
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Patik
07.07.2026 18:56
Najprv vyradiť Sabalenku s prstom v nose a potom prehrať s nejakou Muhovou či Muchovou či ako sa vola..bieda..to je asi jak Fery v mužskej časti.
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bardunek666
07.07.2026 18:58
No jo, paštiku, Slovenka to není co?
Reagovat
HAJ
07.07.2026 19:01
Dobrý pokus o provokaci
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Krisboy
07.07.2026 19:08
Ale ne, on je opravdu takhle zakomplexovanej a nešťastnej
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com
07.07.2026 19:11
tak udelej dobrej skutek a udelej ho štastnym
Reagovat
Krisboy
07.07.2026 19:17
To nemohu. To může udělat jen jeden člověk.
Reagovat
aape
07.07.2026 19:11
Si tě vydržuje Šimkovičová, abys tu provokoval...
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Patik
07.07.2026 19:21
Fandil som len Naomi je to grandslamova šampiónka..to je všetko
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hanz
07.07.2026 18:56
Gratulka, ale co jsem viděl, tak chyb jak máku z obou stran... tohle proti Čokajdě nepůjde ani na trávě... letos mi to navíc přijde nějaký extra pomalý...
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George_Renel
07.07.2026 18:58
Zápas byl o úroveň výš než Coco s Jess.
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Ela-fon-isi
07.07.2026 18:59
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Vlk-v-trave
07.07.2026 19:12
Souhlasim...
tam mely cely zapas udrzet tu nervozitu... hodne tezkych servis gemu atd.
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Vlk-v-trave
07.07.2026 19:13
* tezkost udrzet...
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Petruco
07.07.2026 18:56
Wow. Věřil jsem v brilantní a přitom tvrdý styl hry velmi kreativní Karolíny... a její mentální sílu, která se projevila v závěru. Nepovolit ani na okamžik a dorazit nepřítele, když je ta možnost! Se zalíbením sleduji její styl hry. BRAVÓÓÓ.
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Liverpool22
07.07.2026 18:59
smile
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easymoneysniper
07.07.2026 18:56
o krok blíž českému finále
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ccarloss
07.07.2026 18:57
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Liverpool22
07.07.2026 18:59
Reagovat
Alexandris
07.07.2026 19:07
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Vlk-v-trave
07.07.2026 19:13
spravne!!! :-))
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modra.pani
07.07.2026 19:19
To by byla paráda!
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A211
07.07.2026 18:56
Gratulace k vítězství tenisové umělkyni Karoline M. smilesmilesmile
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Liverpool22
07.07.2026 19:00
smile
Reagovat
com
07.07.2026 19:04
ZNAP smile
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bardunek666
07.07.2026 18:55
Neskutečné. Obrovská gratulace. A teď skolit Gaufffffffffff
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ccarloss
07.07.2026 18:58
na Gauffovou na trávě rozhodně má.
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zfloyd
07.07.2026 18:55
zfloyd
07.07.2026
18:50
2x eso a 2x něco a je to
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zfloyd
07.07.2026
18:53
stalo se
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Diabolique
07.07.2026 18:54
Karolina hvezdaaaa!!!
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Liverpool22
07.07.2026 18:56
smile Muška smile
Reagovat
misa
07.07.2026 18:54
Katolína zkompletovala semifinále na všech grandslamech
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misa
07.07.2026 18:54
Karolína, omluva :)
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Vlk-v-trave
07.07.2026 18:58

dekuji... ja su dojatej, jak ta Karolina... :-D nema cas na stats :-D
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Krisboy
07.07.2026 19:03
Kdyby nebyla Katolína, nikdy by to nedokázala.
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volejman
07.07.2026 18:53
Výhra a pro Mušku PPP (plný pytel peněz).
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Serpens
07.07.2026 18:53
To je všechno moc hezké, člověk by už pomalu zacal uvažovat i o nějakém titulu, ale v semifinále už čeká nejlepší kámoška, že
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Liverpool22
07.07.2026 18:53
smile Muška smile paráda smile poslední hra famózní smile
Reagovat
mamina
07.07.2026 18:53
Karolína ... výborně. Vééélká gratulka.
Reagovat
Liverpool22
07.07.2026 18:53
smile
Reagovat
Marie9
07.07.2026 18:53
Hotovo! Díky Kájo, perfektní výkon
Reagovat
Liverpool22
07.07.2026 18:54
smile
Reagovat
Marie9
07.07.2026 18:56
Díky Tobě se mohu dívat
Reagovat
Honza-K
07.07.2026 18:53
Velká gratulace Karolíně
Reagovat
Liverpool22
07.07.2026 18:54
smile smile smile
Reagovat
Honza-K
07.07.2026 18:54
To dopodávání bylo brilantní
Reagovat
Liverpool22
07.07.2026 18:58
Takhle ukončují zápas velké hráčky smile
Reagovat
George_Renel
07.07.2026 18:53
Mazácky
Reagovat
Vlk-v-trave
07.07.2026 18:52
Eval jsem na celej barak! Joooooooo! :-D
Jsem dojat....
Krasne, krasne, krasne...
Tva hra je bozi...
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Vlk-v-trave
07.07.2026 18:53
*rval
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modra.pani
07.07.2026 18:54
Řvalo nás asi víc Teď přijdena řadu Coco, doufám, že si s ní poradí jako minule.
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Vlk-v-trave
07.07.2026 18:59
:-))
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frenkie57
07.07.2026 19:01
Teď už ví, že jí porazit jde, takže s ní tentokrát bude hrát více v klidu. Tedy v klidu...v SF se v klidu už asi hrát nedá.
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Vlk-v-trave
07.07.2026 19:16
Asi ne... ale verim, ze to Kaja zvladne o chlup lepe :-)
Ale tezke to bude,... to jo, a ani ne kvuli h2h...
Tam je to vlastne pozitivni v tom, ze posledni duel vyhrala, nez naopak...
Vrim, ze se lepe s nervozitou vyrovna... Cori to tady hodne proziva, a bylo to videt i dnes... kro mtoho Jess to prozivala take... jen se nedokazala z toho vymanit...
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Blondie
07.07.2026 18:52
JUCHUCHUCHUCHU
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Krisboy
07.07.2026 18:52
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modra.pani
07.07.2026 18:51
Kájo, dopodávat a je to!
Reagovat
Liverpool22
07.07.2026 18:55
a je to smile
Reagovat
Vlk-v-trave
07.07.2026 18:50
15:0
Reagovat
Vlk-v-trave
07.07.2026 18:51
30:0
paradni slajsik
Reagovat
Vlk-v-trave
07.07.2026 18:51
ESO!
3x MB
Reagovat
Vlk-v-trave
07.07.2026 18:51
Leeeet si pro to! :_))
Reagovat
The_Punisher
07.07.2026 18:52
A doletelaaaaaaa!
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Vlk-v-trave
07.07.2026 18:53
Je bozi.... krasne...
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Vladimir
07.07.2026 18:50
Diváci evidentně fandí Naomi. Nějakou Muchovou mají u paže a možná ji ani neznají.
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zfloyd
07.07.2026 18:50
2x eso a 2x něco a je to
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zfloyd
07.07.2026 18:53
stalo se
Reagovat
frenkie57
07.07.2026 18:54
Dobře si jí to nalajnoval.
Reagovat
Liverpool22
07.07.2026 18:54
Reagovat
tommr
07.07.2026 18:49
5:4. A teď jí prosím tě doraž ...
Reagovat
Liverpool22
07.07.2026 18:51
smile
Reagovat
Vlk-v-trave
07.07.2026 18:49
No konecne Naomi :-)
A ted prijde servisni ficak...
Drz se Kajoo!!!! Good Luck!
Pooooojd a leeet !!!! :-))
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Krisboy
07.07.2026 18:49
Naomi si pomalu balí kimono.
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Vlk-v-trave
07.07.2026 18:50
prosim te nech si tohle po MB, by me trefil slak... s vama :D
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Krisboy
07.07.2026 18:52
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Krisboy
07.07.2026 18:54
V tom poslední gamu si ho, chudák, ani sbalit nestačila
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misa
07.07.2026 18:49
Osaka se sesypala.
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Vlk-v-trave
07.07.2026 18:50
taky prosim po MB...
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misa
07.07.2026 18:52
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Vlk-v-trave
07.07.2026 18:53
ted uz muzes :-D
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misa
07.07.2026 18:56
Pod vedením trenéra G. se Muška hodně zlepšila. Tahle volba se jí povedla
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frenkie57
07.07.2026 19:07
Ideální by bylo, nechat si ho do konce kariéry.
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Vlk-v-trave
07.07.2026 18:50
Zlobis :-D
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chlebavevaju
07.07.2026 18:44
Muchová se nechávala ošetřovat? Podle zápisu ze zápasu to tam je, nevšiml jsem si.
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chlebavevaju
07.07.2026 18:47
Ajeje možná životní BP a nedopadl.
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Serpens
07.07.2026 18:48
Životní BP měla ve finále RG.
Reagovat
chlebavevaju
07.07.2026 18:49
Ano, tam to pěkně vymňoukla. Swiatek byla úplně v riti a Muchová toho nevyužila.
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George_Renel
07.07.2026 18:49
Jen si vzala oční kapky
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frenkie57
07.07.2026 18:50
Jenom suché oko, možná prach.
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tommr
07.07.2026 18:43
4:4. Tak už jí Karolíno konečně brejkni ať už je od ní pokoj ...
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com
07.07.2026 18:48
tak už
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Liverpool22
07.07.2026 18:49
5:4 je to blízko smile
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tommr
07.07.2026 18:38
Ve druhým setu Karolína jenom pořád dotahuje. Nemám z toho dobrej pocit ...
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Vlk-v-trave
07.07.2026 18:43
Je ale potreba obe akterky pochvalit - dostali zapas opravdu na hezkou uroven...
Ted zajimave pokyny Svena.... na return tak uvidime...
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Vlk-v-trave
07.07.2026 18:43
returny ma brat vic rychleji, pokud to ale pujde... Naomi se take drzi skvele na servu... je to s ni fuska...
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kupa
07.07.2026 19:10
A nebude to tím, že Osaka začínala podávat?
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tommr
07.07.2026 19:22
samozřejmě že ano. U hráček s dobrým servisem je to obrovská výhoda ...
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Vlk-v-trave
07.07.2026 18:36
Tak dobre Naomi bylo to pekne, ale uz prestan blbnout :-D
Nezapomen kdo je sef vlciho gangu :-D
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Liverpool22
07.07.2026 18:25
Messi nedal penaltu a tak furt 0:1
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chlebavevaju
07.07.2026 18:29
Jen ať si Argentinci jedou hezky domů.
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com
07.07.2026 18:37
A Ronaldo šílí smilesmile
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Liverpool22
07.07.2026 18:42
Ještě není konec, ale Argentina zahazuje šance
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jih
07.07.2026 18:45
Už zase.
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Liverpool22
07.07.2026 18:50
penalty mu nejdou
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Pavol
07.07.2026 18:18
Bude to ťažké ale nie nemožné. Muška veľa šťastia.
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Patik
07.07.2026 18:14
4gs šampiónka prehráva s no name hračkou to je pekné.. otočka je povinnosť.
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misa
07.07.2026 18:26
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Krisboy
07.07.2026 19:05
Ten chudák si to svoje utrápené srdéčko opravdu jednou vypláče
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bardunek666
07.07.2026 18:14
Hlavně nepovolit
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Otmar
07.07.2026 18:13
Těžce vybojovaný set. Mušce moc nelepí 1.podání, volej občas není poslední úder a občas v hluboké defenzívě. S Naomi snad zatřese prohraný TB, zdá se, že to těžce snáší. Mělo by to jít!
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Vlk-v-trave
07.07.2026 18:12
Oboustranne nervozni zapas... jiste, vubec se nedivim, jde o hodne nakonec Karolinu zachranuje proste ta paleta ruznych uderu, ktere muze v tom stavu zahrat...
Take se potvrzuje, ze vice vymen na trave muze Naomi vic delat tezkosti...

Karolinu drzi jeji pestry tenis.
Velky respekt! Uz za ten prvni set...

ovsem ceka nas dalsi pokracovani dramatu, cesta dlouha a trnita s plno chytakami...

let Musko... :-)
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Vlk-v-trave
07.07.2026 18:14
pro Naomi je proste narocnejsi brat tu ruznorodnost nez jednotvarne pecky od Saby, kde mohla vyuzit tu silu... v tom je sikovna...
Ted jen o to, aby Kaja neztratila to dulezite momentum z tb... ikdyz propady asi budou...
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The_Punisher
07.07.2026 18:14
Muška v TB nasadila mód tsetse a teď doufám bude pořádná masařka
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Vlk-v-trave
07.07.2026 18:24
:-)) hlavne si ted drzet serv jak se uz trochu nasla, ale bude to jeste ficak... nedelam si iluze... ale holky obdivuji jak to zvladaji...
Neni to podle me zadna sranda... a na takovem miste :-)) uz vubec...
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Diabolique
07.07.2026 18:11
Muska je hvezda!
Ted jenom neznervoznet.
Linda je mentalni titan, Muska bohuzel ne, tak snad ...
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misa
07.07.2026 18:13
České tenistky jsou psychicky odolné dost, i když tady často píšeme opak
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Vlk-v-trave
07.07.2026 18:22
jj, potvrzeno poslednimi 2 tituly ve Wimblu...
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zfloyd
07.07.2026 18:10
Tajbrejk good , paráda , Muška hraje dobře a není moc nervní , jen trochu
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Liverpool22
07.07.2026 18:12
smilesmilesmile
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The_Punisher
07.07.2026 18:09
TB skvěleeee! A teď třeba přijde skreč á la Bad Homburg?
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tommr
07.07.2026 18:12
jj mohla by jí najednou z ničehoznic rozbolet ta noha ...
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Krisboy
07.07.2026 18:13
tentokrát doopravdy
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Liverpool22
07.07.2026 18:08
smile Muška smile v TB dominovala a 1. set je doma smile
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com
07.07.2026 18:10
smile už se na ni těší Gauffka smile
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tommr
07.07.2026 17:59
6:5. Tak aspoň ten TB už má Karolína jistej. Lepší by ale bylo ukončit to už na returnu ...
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Vlk-v-trave
07.07.2026 17:58
Skvely moment, ktery jsem si pral, aby mela Naomi tu zdnalivou sanci na brejk a neprolomit,... casto pak se trochu mentalne vysili... a tezce se ji udrzuje na servisu v zapase, pokud neprolomi... tak doufam, ze to vyjde :-)
Pojd Kajo!!! :-)
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Vlk-v-trave
07.07.2026 18:02
No jo, ale je to Wimbl... takze tajbrejk :-D
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tommr
07.07.2026 18:11
ten se ale Karolíně poved ...
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Vlk-v-trave
07.07.2026 18:17
ano, vsak je sikovna... :-))
myslim, ze ve druhem na zaczatku bude Naomi vic klidnejsi - bude mit ten moment, ze nema co ztratit... ale jak se tam neco sekne, zvrtne tak pujde hodne dolu... Kaja musi ted drzet dobre na servu... a drzet ji v te tenzi, ze to nebude mit jednoduche na returnu...bude to jeste velka fuska!!!
Jinak Kaja borka.. faaakt... tlak musi byt obrovsky... dari se ji to ovladat lepe nez jsem se obaval... :-))
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tommr
07.07.2026 18:24
škoda toho neproměněnýho brejkbolu za stavu 1:1. To by Osaku dostalo pod tlak ...
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tommr
07.07.2026 17:47
5:4. Ted by to chtělo brejk jak to včera předvedla Linda proti Keys ...
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Liverpool22
07.07.2026 17:49
5:5 takže nic smile
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The_Punisher
07.07.2026 17:57
6:5 ted mi teda milionkrat zatrnulo
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zfloyd
07.07.2026 17:58
ten byl hodně důležitej
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The_Punisher
07.07.2026 17:46
A ted treti break, Musko, poojd!
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Liverpool22
07.07.2026 17:47
po vzoru Lindy smile
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Vlk-v-trave
07.07.2026 17:39
uz ted je jasne, kde se bude chodit Kaja uklidnovat
Net point stats
5/7
Dobre Kajo... drz se, drzim tlapy, vim ze je to hroznej tlak, tezky... ale na saku vzdy ziskas trochu klidu, jak ho ztratis.. reference Cori :-).
POJD !!!
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tommr
07.07.2026 17:33
To hrajou nějakou brejkovanou nebo co?
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Patik
07.07.2026 17:36
Veď normálny WTA zapas
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paprikovygulas.
07.07.2026 17:40
Týpek píše ako keby podával 200 km/h, pričom netrafi servis box ani zo spodu
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Liverpool22
07.07.2026 17:40
Už se to ustálilo a 4:3 smile
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Diabolique
07.07.2026 17:32
Krasa Muska! Udrzet podani, to je skoro jako break!
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Patik
07.07.2026 17:32
Pome Naomi..formalitka !
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com
07.07.2026 17:35
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bardunek666
07.07.2026 17:23
A jak nám Osaka běhá
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chlebavevaju
07.07.2026 17:23
Nechala Karoline milodar z Berlína a jde si pro talíř.
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com
07.07.2026 17:28
Asi naservirovala svym svalum a kloubum ulevu Mentolky extra jako tenisova jednicka Karolina Pliskova smilesmile
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chlebavevaju
07.07.2026 17:22
Muchovka jede to bude nářez
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Vlk-v-trave
07.07.2026 17:21
Bez prekvapeni... obe nervozni... WIMBLEDON Power nikdy nezklame! :-)
Rozjizdi se dalsi wimbledonska ctvrtfinalova ruleta...
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Vlk-v-trave
07.07.2026 17:11
Nic...Jdu na vilci derby... a vy si to draaamo uzijte :-D
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