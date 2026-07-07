Muchová je poprvé v semifinále Wimbledonu! Češka skolila i nebezpečně rozjetou Ósakaovou
Ósakaová – Muchová 6:7, 4:6
Muchová se hned v úvodním gamu dostala do problémů. Ósakaová vytáhla dva vítězné údery po sobě a po chybě Češky měla dva brejkboly. Japonka hned při první příležitosti byla extrémně agresivní, donutila Muchovou k chybě a hned na začátku zápasu zapsala brejk. Olomoucká rodačka ale i díky chybám soupeřky okamžitě zareagovala a po dvou ztracených servisech bylo srovnáno na 1:1.
Trápení na podání však na straně Muchové pokračovalo. Aktivnější Ósakaovou také v dalším gamu pustila k brejkbolu a Japonka po vítězném prohozu z forhendu prodloužila čekání na první uhájený servis. Ósakaová hrála naprosto nebojácně a i Muchová se snažila ještě víc přidat na agresivitě. Bývalá světová jednička dál produkovala dost chyb a Muchové se i s jejich pomocí podařilo zase srovnat skóre.
Nelichotivou sérii přerušila až Muchová v pátém gamu a poprvé v utkání si vyhrála vlastní servis. Následně mohla Ósakaovou připravit i o její třetí podání. Majitelka čtyř grandslamových trofejí však brejkbol s přehledem odvrátila a šestou hru získala na svou stranu. Česká hráčka už se definitivně rozjela i na svém servisu a čistou hrou upravila na 4:3. Ósakaová si užila hladký game na podání až na čtvrtý pokus a opět bylo srovnáno.
Muchová už byla definitivně v zápase a po úvodním trápení se mohla na vlastní servis spolehnout. Japonku už ve třetím gamu po sobě k ničemu na returnu nepustila a zajistila si důležité vedení 5:4. Jenže ani Muchová už se na příjmu neprosazovala. Také Ósakaová začala hájit své podání snadněji a znovu srovnala krok.
Šňůra bezproblémových gamů na podání skončila za stavu 5:5. Ósakaová se díky aktivní hře dostala do vedení 30:0. Muchová sice bleskově srovnala, ale Japonka si vynutila shodu a po dvojchybě měla brejkbol. Češka ovšem hrozbu kombinací podání a forhendu zažehnala. Rozhodnout nakonec musel tie-break. Muchová byla v přestřelkách od základní čáry jistější, víc ji držel servis a zkrácenou hru získala snadno 7:4.
V první polovině druhé sady byla Muchová jasně lepší hráčkou na kurtu. Češka si se ztrátou jediného bodu udržela třikrát po sobě servis a ve třetím gamu měla šanci na vedení o set a brejk. Ósakaová v této hře hodně chybovala a Češka si po skvělém returnu vypracovala brejkbol. Soupeřka ovšem vytáhla dělový servis, hrozbu zlikvidovala a podání si uhájila.
Ósakaová si stále udržovala vedení o game, nicméně Muchová pokaždé úspěšně dorovnala. Po 34 minutách bylo srovnáno 4:4 a přišel na řadu kritický devátý game. V něm už Japonka na velký počet nevynucených chyb doplatila. Úvodní brejkbol sice Muchová zahodila nepovedeným bekhendem, ovšem druhou příležitost za ni proměnila soupeřka vyhozeným volejem.
Muchová tak měla možnost utkání uzavřít na vlastním servisu. Šance se chopila s chladnou hlavou a naprosto s přehledem, potvrdila dominanci na vlastním servisu v tomto setu a po hodině a tři čtvrtě napínavou přestřelku s japonskou superstar uzavřela čistou hrou.
Muchová uspěla ve čtvrtfinále Wimbledonu až na třetí pokus a postupem mezi nejlepší kvarteto zkompletovala semifinálové účasti na všech čtyřech grandslamech. Celkově je před branami finále na této úrovni popáté v kariéře a poprvé od US Open 2024. Do souboje o titul na majorech se zatím podívala jen na French Open 2023, kde prohrála bitvu s Igou Šwiatekovou.
Letos prožívá nejen nejlepší sezonu kariéry korunovanou triumfem na tisícovce v Dauhá, nýbrž i jasně nejlepší období na trávě. Na nejrychlejším povrchu má letos bilanci 10:1 a na poslední generálce v Bad Homburgu si na něm poprvé zahrála semifinále i finále, přičemž v souboji o titul jí vzdala právě Ósakaová.
V rámci letošního Wimbledonu vyhrála už pět zápasů a set povolila pouze krajance a předloňské šampionce Barboře Krejčíkové v osmifinále. Ve čtvrtečním semifinále bude čelit neoblíbené Gauffové. S Američankou prohrála šest ze sedmi duelů, nicméně v tom posledním letos na antuce ve stuttgartské hale konečně sérii porážek zlomila.
Gauffová se stala první semifinalistkou letošního Wimbledonu a rovněž ona zkompletovala semifinálové účasti na všech grandslamech. Bývalá šampionka Roland Garros a US Open ve čtvrtfinálovém derby zdolala 4:6, 6:3, 6:3 krajanku Jessicu Pegulaovou a podruhé vylepšila své osobní maximum na nejslavnějším tenisovém turnaji. Proti Muchové bude usilovat o čtvrté finále na majorech.
Komentáře
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Pokud by Wimbledon vyhrála dostane se na čtvrté místo ...
Předstihnout jí už může jen jedna hráčka pokud získá titul: bud Kostyuk nebo Linda Nosková ...
Karma asi zafungovala na MS ve fotbale - USA dostaly 4 goly
Ovsem jako hracka opravdu dozrala, a nechtela pustit sanci z rukou... parada...
A v semifinale? Pani, to bude jeste vetsi tlak na holky nez ted...
a jedine co rozhodne - opet pripominam,... zadne h2h, zadne dosavadni vykony atd. Rozhodne, kdo bude cely zapas mene nervozni...
Verim samozrejme dale Karoline a v CR finale... stale zije, stale to drzime... a zitra pred sebou mame pokracovani... mozna mnohem narocnejsi...
RESPECT VSEM HOLKAM DNES!
Zadna z nich tu nebyla jeste v SF - a v chramu to je proste jiny kosmir... vsechny bojovaly...
JInak jestli se potvrdi tendence poslednich let...
Zitra Linda x Elise - obe nervozita... Linda to bude muset vic ustat... hraje vice na prime body a muze to mit o hodne narocnejsi nez dnes Karolina
Paolini bude podle me klidnejsi... a muze klidne Martu vyndat... zalezi jak zvladne ten ficak, ale je hodne emocionalni... a bude celit velke fajterce, ktera tady nebyla ve finale nahodou...
A tak bude treba talcit Lindu... jsme 3 kroky od cile :-)))
Linda s Lízou je padesát na padesát, ale jako český fanoušek a navíc ctitel samozřejmě věřím více Pupíkovi
ja bych byl vopatrnej :-) to kdo koho da nebo ne...
Ja pracuji halvne s koeficientem obrovskeho tlaku na hracky v tenisovem chramu...
Ale nerikam, ze Marta to neda... ale s jistotou bych do toho nesel ani nahodou :-D
Mam jediny plan od zacatku - ceske finale... toho se drzim... zuby nehty :-D
Ale nedelam si iluze, o tom jaky ten tlak tam na hracky je...
Twl
tam mely cely zapas udrzet tu nervozitu... hodne tezkych servis gemu atd.
07.07.2026
18:50
2x eso a 2x něco a je to
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zfloyd
07.07.2026
18:53
stalo se
dekuji... ja su dojatej, jak ta Karolina... :-D nema cas na stats :-D
Jsem dojat....
Krasne, krasne, krasne...
Tva hra je bozi...
Ale tezke to bude,... to jo, a ani ne kvuli h2h...
Tam je to vlastne pozitivni v tom, ze posledni duel vyhrala, nez naopak...
Vrim, ze se lepe s nervozitou vyrovna... Cori to tady hodne proziva, a bylo to videt i dnes... kro mtoho Jess to prozivala take... jen se nedokazala z toho vymanit...
paradni slajsik
3x MB
A ted prijde servisni ficak...
Drz se Kajoo!!!! Good Luck!
Pooooojd a leeet !!!! :-))
Ted zajimave pokyny Svena.... na return tak uvidime...
Nezapomen kdo je sef vlciho gangu :-D
Take se potvrzuje, ze vice vymen na trave muze Naomi vic delat tezkosti...
Karolinu drzi jeji pestry tenis.
Velky respekt! Uz za ten prvni set...
ovsem ceka nas dalsi pokracovani dramatu, cesta dlouha a trnita s plno chytakami...
let Musko... :-)
Ted jen o to, aby Kaja neztratila to dulezite momentum z tb... ikdyz propady asi budou...
Neni to podle me zadna sranda... a na takovem miste :-)) uz vubec...
Ted jenom neznervoznet.
Linda je mentalni titan, Muska bohuzel ne, tak snad ...
Pojd Kajo!!! :-)
myslim, ze ve druhem na zaczatku bude Naomi vic klidnejsi - bude mit ten moment, ze nema co ztratit... ale jak se tam neco sekne, zvrtne tak pujde hodne dolu... Kaja musi ted drzet dobre na servu... a drzet ji v te tenzi, ze to nebude mit jednoduche na returnu...bude to jeste velka fuska!!!
Jinak Kaja borka.. faaakt... tlak musi byt obrovsky... dari se ji to ovladat lepe nez jsem se obaval... :-))
Net point stats
5/7
Dobre Kajo... drz se, drzim tlapy, vim ze je to hroznej tlak, tezky... ale na saku vzdy ziskas trochu klidu, jak ho ztratis.. reference Cori :-).
POJD !!!
Rozjizdi se dalsi wimbledonska ctvrtfinalova ruleta...