Bolestivá zpověď australské hvězdy. Jsem uvnitř zlomený, přiznal De Minaur po dalším krachu
De Minaur nastupoval do osmifinále Wimbledonu v roli mírného favorita a navíc byl v předchozích duelech ve skvělé formě, když na turnaji dosud neztratil ani set. Proti rozjetému Cobollimu, který si na nedávném French Open zahrál premiérové finále na grandslamu, ale prohrál 5:7, 6:7, 3:6 a po zápase otevřeně promluvil o svých pocitech.
"Jsem uvnitř zlomený. Obětujete tomuto sportu nespočet hodin i let, abyste mohli hrát takové zápasy. A když znovu selžete, strašně to bolí. Dnes jsem zkrátka nebyl mentálně dostatečně připravený," přiznal australský tenista. Sedmadvacetiletý hráč uvedl, že podobné porážky se opakují příliš často a začínají podkopávat jeho víru ve vlastní schopnosti. "Když pokaždé těsně neuspějete, začnete o sobě pochybovat. Přemýšlíte, jestli vůbec dokážete udělat další krok a stát se lepším hráčem," řekl.
De Minaur zároveň připustil, že má pocit, jako by se jeho největší tenisové sny vzdalovaly. "Před pár lety jsem měl pocit, že jsem k nim mnohem blíž. Dnes mám naopak pocit, že se od nich vzdaluji. Tyhle porážky se jen hromadí," povzdechl si. Ve Wimbledonu si zahrál v osmifinále počtvrté za posledních pět let a uspěl v něm jen v roce 2024, kdy následně z turnaje odstoupil kvůli zranění.
Přesto se nevzdává. Největší problém podle něj není v tenise, ale v psychice. "V tréninku se cítím skvěle. Pak přijde zápas a mám pocit, jako bych na ramenou nesl tíhu celého světa. Ten tlak si vytvářím sám. Musím se s tím naučit pracovat, jinak se moje výsledky budou stále opakovat," uzavřel zklamaný Australan, který stále čeká na své premiérové grandslamové semifinále. Přitom do druhého týdne se dostal už celkově 15krát.
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