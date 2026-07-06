Bouzková: Byla to skvělá jízda, tráva se mi opravdu povedla. Na Prahu se hrozně těším
"Byla to skvělá jízda. Celá tahle travnatá část sezony se opravdu povedla," řekla Bouzková, která před Wimbledonem triumfovala na turnaji v Nottinghamu a před dnešním duelem měla sérii osmi výher. "Dnes se sice nepodařilo vyhrát, ale Elise si zaslouží plné uznání. Hrála skvělé, v klíčových momentech zůstala silná, a proto dnes zvítězila," uvedla.
Bouzková, která plnila roli nasazené jednadvacítky, nevyužila šanci napodobit ve Wimbledonu čtvrtfinálovou účast z roku 2022. Nenavázala ani na předchozí vítězství nad Ruskou Ljudmilou Samsonovovou.
"Dnešní zápas byl úplně jiný. Servis Samsonovové skáče hodně vysoko, zatímco od Elise létá spíše níž. Obecně je její hra založená na tom, že je velmi solidní a kazí co nejméně. Z mé strany je škoda, že jsem nedotáhla první set, který se vyvíjel dobře. Mělo to hlavu a patu a mohla jsem z toho vytěžit víc. Ve druhém setu už ale nezkazila téměř nic, takže bylo těžké se něčeho chytit a dostat se do vedení," popisovala Bouzková.
V hledišti jí dnes fandila i kapitánka českých tenistek v Poháru Billie Jean Kingové Barbora Strýcová. Ta se v All England Clubu zúčastní v příštích dnech Turnaje legend. "Ano, Báru jsem ve druhém setu párkrát slyšela. Určitě mi to připomnělo okamžiky z Billie Jean King Cupu, kdy se mnou seděla na lavičce a podporovala mě. Moc mi to pomohlo a je to škoda, že to nakonec nestačilo," řekla Bouzková.
Vedle vyrovnání druhého nejlepšího výsledku ve Wimbledonu v kariéře a titulu na turnaji v Nottinghamu triumfovala letos Bouzková také v dubnu na turnaji v Bogotě. Podle dosavadního průběhu by zatím sezonu označila za jednu z nejlepších.
"Kdybychom se na to podívali čistě na papíře, tak určitě ano. Já to ale beru tak, že si chci každý den poctivě odpracovat a nechat na kurtu maximum. Jsem ráda, že se to teď projevuje na výsledcích, a chci v tom pokračovat. Možná se nad tím zamyslím až po skončení roku, ale teď se snažím neustále koukat dopředu. Až bude klid, třeba si řeknu, že to byla skvělá sezona," uvedla Bouzková.
Nyní čeká světovou třiadvacítku krátký odpočinek a poté účast na turnaji WTA v Praze. Tam se pokusí obhájit loňský titul a triumfovat už potřetí v kariéře. Hraje se na Štvanici od 20. do 26. července.
"Na Prahu se hrozně těším. Teď si ale potřebuji hlavně odpočinout a utřídit si myšlenky, protože toho v poslední době bylo opravdu hodně. Poslední tři týdny se jely nonstop. Samozřejmě je to ta lepší starost, protože to znamená, že vyhráváte zápasy a připravujete se na další. Až tedy naberu síly, budu se těšit na další program. Věřím, že v Praze prožiju hezký týden," doplnila Bouzková.
Bouzková podlehla Mertensové
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Mertens jí chytá taky, takže nic vyčítat..