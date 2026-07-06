Konec parádní jízdy i dlouhé série. Bouzková šanci na čtvrtfinále Wimbledonu nevyužila
Bouzková – Mertensová 4:6, 4:6
Bouzková ani Mertensová nepatří mezi ranařky a bylo jasné, že se budou hrát delší výměny prokládané výbornou obranou obou aktérek, které se ale budou snažit i útočit, jakmile dostanou příležitost. Česká tenistka si bez větších problémů uhájila vlastní servis a pak odehrála maratonský game na returnu s osmi shodami.
Pražská rodačka v něm měla hromadu brejkbolů, ale Mertensová dokázala vždy vytáhnout solidní podání nebo Bouzkovou přehrát v mezihře. Vítězný byl až ten pátý, kdy byla Bouzková v dlouhé výměně aktivnější a zakončila ji krásným kontračopem těsně za síť.
Během úvodních 20 minut se tak stihly jen dva gamy a oba šly na stranu Češky. Ta ovšem brejk nepotvrdila a po dvojchybě na brejkbol okamžitě dovolila Mertensové se vrátit do boje o první set. Belgičanka nezaváhala a srovnala na 2:2. Vzápětí udělala Bouzková několik chyb, snadno odevzdala servis a rázem vedla o brejk soupeřka. Češka ale bleskově zareagovala a slavila rebrejk.
Bouzková trápila Mertensovou i nadále a také při skóre 4:3 se díky vlastní aktivní hře propracovala k brejkbolu, při němž však zkazila pokus o vítězný bekhend po lajně. Po bezmála hodinové tahanici tak svítil na tabuli nerozhodný stav 4:4. Poté měla šanci Belgičanka a ta nezaváhala. Devátý game uzavřela dvěma winnery z bekhendu a vzápětí set relativně snadno dopodávala.
Vstup do druhého dějství Bouzkové vůbec nevyšel. Česká hráčka působila bezradně a sklesle a hned v úvodu pustila Mertensovou k sérii tří brejkbolů. Belgičanka ten poslední využila a měla v zádech náskok už o set a brejk. Úřadující šampionka Livesport Prague Open ovšem ihned srovnala a vedení Belgičanky smazala.
Bouzková však pokračovala v trápení na svém servisu a dalšími snadnými chybami dovolila Mertensové už třetí brejk v řadě. Belgičanka pak přerušila šňůru prohraných podání a zvýšila na 3:1, ovšem až po dalším odvráceném brejkbolu.
České tenistce se následně po dlouhé době podařilo vyhrát game na podání. V šesté hře pak mohla zařídit vyrovnání na 3:3, jenže nevyužila další dva brejkboly a soupeřka si držela náskok brejku.
Bouzková se nevzdávala, ovšem další šance na brejk už si vypracovat nedokázala. Mertensová vedení uhájila až do konce zápasu, který rozhodlo hlavně proměňování brejkbolů, a po necelých dvou hodinách bitvu úspěšně uzavřela.
Parádní jízda a série osmi vyhraných zápasů Bouzkové, která zahrnuje zisk třetího kariérního titulu na trávě v Nottinghamu, tak skončila. Do druhého týdne grandslamů postoupila potřetí v kariéře a opět ve Wimbledonu (2022-23), kde je jejím maximem čtvrtfinále z roku 2022.
Mertensová, jež úspěšně navázala na senzační skalp bývalé šampionky a světové dvojky Jeleny Rybakinové a srovnala vzájemnou bilanci s Bouzkovou na 2:2, je ve čtvrtfinále na majorech počtvrté. Dál se podívala jen na Australian Open 2018 a poté neuspěla na US Open 2019-20.
Osmifinále Wimbledonu vyhrála Mertensová až na čtvrtý pokus a vylepšila své maximum na nejslavnějším tenisovém turnaji. Ve středečním čtvrtfinále nastoupí proti Lindě Noskové, nebo Madison Keysové.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Je to škoda, protože zápas s Mertens byl dnes o dost vyrovnanější než v únorové Dubaji a Belgičanka nabídla Marii spoustu brejkbolů, které MB pořád zahazovala. Kdo ví, jestli se ještě někdy dostane na grandslamu do 4. kola. Teď čekala 3 roky, s její hrou je strašně těžké se tak daleko dostat.
Marie mi určitě udělala radost, osmifinále je úspěch a na trávě letos předvedla parádní výsledky. Těším se, co nám ukáže v Praze - hattrick
Tak holt ta Linda, no ...
Prohrála a čeští i finští fanoušci šílí
Ta chyba kterou promarnila brejk na 5:3 byla opravdu strašná ...
Marii na velkých turnajích strašně limituje její slabý sevis, ten ji daleko nepustí.
Vosaka odstranila Sabalenku a dalsi zapas v poho vyhraje...
Podobnost čiště náhodná
ková má šanci
Maruska dal pokracuje ve vyrovnane bitve 4:4... uvidime jestli centr kurt je jeste v prvnim setu dozene... sance nejsou male.. ;-)
nekteri si bohuzel mysli, ze ceske hracky jsou svate a ty jine ne... :-)
Tazke staci prijit za 3 hodky a je celkem velka sance, ze chytnem dramaticky zaver zapasu :-)
No ted se Marii nedari... a momentum je na strane Elise... takze spis tipuji konec druheho setu, nebo zacatek tretiho :-)
uz je to 3:3
A nemas nejake jine plany... :-))
Maruska jeste ztraci gem, takze dlouhe odpoledne to bude :-)
Minuly zapas jsem to za nej oddrel :-D
Maruska dobry vstup... na servisu... a to je dulezite... :-)