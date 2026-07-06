Konec parádní jízdy i dlouhé série. Bouzková šanci na čtvrtfinále Wimbledonu nevyužila

DNES, 15:46
Aktuality 123
WIMBLEDON - Marie Bouzková měla solidní příležitost vyrovnat své wimbledonské i grandslamové maximum, ale do čtvrtfinále nejslavnějšího tenisového turnaje nepostoupila. Česká tenistka i kvůli slabé úspěšnosti využitých brejkbolů podlehla v osmifinálové bitvě 4:6, 4:6 zkušené Elise Mertensové a přišla o neporazitelnost čítající osm zápasů.
Profily hráčů
Mertens Elise
Bouzková Marie
Marie Bouzková na čtvrtfinále Wimbledonu nedosáhla (© ČTK / AP / Kin Cheung)

Bouzková – Mertensová 4:6, 4:6

Bouzková ani Mertensová nepatří mezi ranařky a bylo jasné, že se budou hrát delší výměny prokládané výbornou obranou obou aktérek, které se ale budou snažit i útočit, jakmile dostanou příležitost. Česká tenistka si bez větších problémů uhájila vlastní servis a pak odehrála maratonský game na returnu s osmi shodami.

Pražská rodačka v něm měla hromadu brejkbolů, ale Mertensová dokázala vždy vytáhnout solidní podání nebo Bouzkovou přehrát v mezihře. Vítězný byl až ten pátý, kdy byla Bouzková v dlouhé výměně aktivnější a zakončila ji krásným kontračopem těsně za síť.

Během úvodních 20 minut se tak stihly jen dva gamy a oba šly na stranu Češky. Ta ovšem brejk nepotvrdila a po dvojchybě na brejkbol okamžitě dovolila Mertensové se vrátit do boje o první set. Belgičanka nezaváhala a srovnala na 2:2. Vzápětí udělala Bouzková několik chyb, snadno odevzdala servis a rázem vedla o brejk soupeřka. Češka ale bleskově zareagovala a slavila rebrejk.

Bouzková trápila Mertensovou i nadále a také při skóre 4:3 se díky vlastní aktivní hře propracovala k brejkbolu, při němž však zkazila pokus o vítězný bekhend po lajně. Po bezmála hodinové tahanici tak svítil na tabuli nerozhodný stav 4:4. Poté měla šanci Belgičanka a ta nezaváhala. Devátý game uzavřela dvěma winnery z bekhendu a vzápětí set relativně snadno dopodávala.

Vstup do druhého dějství Bouzkové vůbec nevyšel. Česká hráčka působila bezradně a sklesle a hned v úvodu pustila Mertensovou k sérii tří brejkbolů. Belgičanka ten poslední využila a měla v zádech náskok už o set a brejk. Úřadující šampionka Livesport Prague Open ovšem ihned srovnala a vedení Belgičanky smazala.

Bouzková však pokračovala v trápení na svém servisu a dalšími snadnými chybami dovolila Mertensové už třetí brejk v řadě. Belgičanka pak přerušila šňůru prohraných podání a zvýšila na 3:1, ovšem až po dalším odvráceném brejkbolu.

České tenistce se následně po dlouhé době podařilo vyhrát game na podání. V šesté hře pak mohla zařídit vyrovnání na 3:3, jenže nevyužila další dva brejkboly a soupeřka si držela náskok brejku.

Bouzková se nevzdávala, ovšem další šance na brejk už si vypracovat nedokázala. Mertensová vedení uhájila až do konce zápasu, který rozhodlo hlavně proměňování brejkbolů, a po necelých dvou hodinách bitvu úspěšně uzavřela.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Parádní jízda a série osmi vyhraných zápasů Bouzkové, která zahrnuje zisk třetího kariérního titulu na trávě v Nottinghamu, tak skončila. Do druhého týdne grandslamů postoupila potřetí v kariéře a opět ve Wimbledonu (2022-23), kde je jejím maximem čtvrtfinále z roku 2022.

Mertensová, jež úspěšně navázala na senzační skalp bývalé šampionky a světové dvojky Jeleny Rybakinové a srovnala vzájemnou bilanci s Bouzkovou na 2:2, je ve čtvrtfinále na majorech počtvrté. Dál se podívala jen na Australian Open 2018 a poté neuspěla na US Open 2019-20.

Osmifinále Wimbledonu vyhrála Mertensová až na čtvrtý pokus a vylepšila své maximum na nejslavnějším tenisovém turnaji. Ve středečním čtvrtfinále nastoupí proti Lindě Noskové, nebo Madison Keysové.

Výsledky dvouhry žen ve Wimbledonu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

123
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NOLE_unvaccinated_GOAT
06.07.2026 16:27
Tohle je možná důvod, proč Maruna prohrála. Skoro pokaždé, když hráč vydá takovéto velkohubé prohlášení, tak pak prohraje. Aneb pýcha předchází pád. Vzpomínám si na takové případy s Lehečkou, Menšíkem, Kordou. Nenapadlo by mě, že se do této skupiny připojí i velmi skromná Maruška! https://www.tenisportal.cz/zpravy/wimbledon-je-nejvetsim-snem-mym-cilem-je-ho-jednou-vyhrat-netaji-bouzkova-57773/
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Diabolique
06.07.2026 16:21
Linda prejede klice 3:2!
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com
06.07.2026 16:23
pokud jim narostou pindíci, tak si ten petisetak asi muzou strihnout no
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misa
06.07.2026 16:07
Zápas možná rozhodnul nevyužitý brejkbol Marie, kterým by šla do vedení 5-3. Dobře si připravila výměnu a mohla proměnit bekhendem. Stačilo přehodit síť, protože Mertens byla na druhé straně kurtu... Potom se Maruška vytratila na čas z kurtu, tenhle moment ji hodně srazil dolů a po ztrátě setu asi bylo jasné, že na 3 sety už nemá dnes sílu. Ještě podle zvyku bojovala, ale aktivní hra ze začátku zápasu byla nenávratně pryč.

Je to škoda, protože zápas s Mertens byl dnes o dost vyrovnanější než v únorové Dubaji a Belgičanka nabídla Marii spoustu brejkbolů, které MB pořád zahazovala. Kdo ví, jestli se ještě někdy dostane na grandslamu do 4. kola. Teď čekala 3 roky, s její hrou je strašně těžké se tak daleko dostat.
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misa
06.07.2026 16:20
Jakékoliv 4. kolo na povinném turnaji (grandslamy a tisícovky) je pro Marii velký úspěch a v dnešní době asi strop jejích schopností. Za posledních 52 týdnů předvedla takové turnaje dva - loni Peking a nyní Wimbledon. Taky výhra nad tenistkou top 30 je svátek, letos takové zápasy zvládla jen dva - Badosa v Adelaide, Navarro v Nottinghamu. Měla na to 12 příležitostí, tj. úspěšnost 16,7 %. V soubojích se špičkou chybí servis, bez kterého se strašně nadře.
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Tomas_Smid_fan
06.07.2026 15:56
Alex taky visí na vlásku
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bardunek666
06.07.2026 15:52
No co.. Určitá šance to byla, ale Mertens je dlouhodobě stabilní hráčka užší špičky, takže prohra není zase tak hořká.
Marie mi určitě udělala radost, osmifinále je úspěch a na trávě letos předvedla parádní výsledky. Těším se, co nám ukáže v Praze - hattrick
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misa
06.07.2026 15:54
Při normální výkonu, které Marie letos na trávě předváděla, měla velkou šanci na úspěch. Bohužel si nejhorší výkon schovala na 4. kolo Wimbledonu. Asi se už nasčítala tělesná i mentální únava.
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lars
06.07.2026 16:14
Ale hrala obden, a pred Wimblem mela asi 8 dni bez turnajoveho zapasu
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misa
06.07.2026 16:23
Marie musí proti každé soupeřce předvést velmi dobrý výkon. Být fyzicky připravená, soustředit se na každou výměnu a bojovat. Protože servisem nebo forhendem lehké body nezíská a musí si všechno odedřít. Navíc má hubenou postavu, takže jí v průběhu turnaje často dojdou síly.
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zfloyd
06.07.2026 15:49
no myslel jsem , že Marie bude odolávat více , takhle to bylo docela jednoznačný
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Liverpool22
06.07.2026 15:52
Utrpení končilo Snad zabere Linda smile
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jih
06.07.2026 15:47
Aut, aut, aut, prase.
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chlebavevaju
06.07.2026 15:47
Nebojte. Uz jen 3 prohrané zápasy, chvíli mrzeni a bude nám hej a můžeme si užívat leta.
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Tomas_Smid_fan
06.07.2026 15:55
hlavně zkontrolovat kalhoty, aby byly dole, jinak by to nemuselo dopadnout dobře
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frenkie57
06.07.2026 15:58
, zatím tu chybí jeho parťák do dua.
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Otmar
06.07.2026 16:12
Extrémně důležitá kontrola....třeba připomínat znova a znova.
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Diabolique
06.07.2026 16:20
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Serpens
06.07.2026 15:47
To byl opravdu špatný zápas. Snad se Linda vyspala líp.
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misa
06.07.2026 15:46
Marie se rozloučila gemem plným nevynucených chyb. Hodně špatný zápas z její strany.
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Esgalnor
06.07.2026 15:46
Škoda, bylo to nějaký takový unavený a otrávený, oproti tomu jak zapálená byla do toho zápasu se Samsonkou.
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misa
06.07.2026 15:50
Po tom maratonu z minulého kola se nejde divit, že už měla Marie tenisu plné zuby.
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frenkie57
06.07.2026 16:06
V tom druhém setu už to bylo docela znát, že síly docházejí. Maruška bojovala jako lev, jak je jejím dobrým zvykem, dnes to bohužel na víc než solidní Mertens nestačilo.
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Diabolique
06.07.2026 15:46
Sakra!
Tak holt ta Linda, no ...
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com
06.07.2026 15:46
Tak se ukazalo, ze Barkov-Bouzková nebude moc dobrá kuchařka, když recept nenašla

Prohrála a čeští i finští fanoušci šílí smile
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tommr
06.07.2026 15:33
Ta nemohoucnost Marie při brejkbolech je dneska donebevolající. Mertens už se tomu jen směje že jí Marie nedokáže dorazit ani z tý nejvýhodnější pozice ...
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George_Renel
06.07.2026 15:30
Je dnes utrpení se na to dívat.
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com
06.07.2026 15:34
radsi koukam na Zlatovlásku
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Diabolique
06.07.2026 15:40
To je neco na tom freeporn?
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com
06.07.2026 15:41
tam sem nasel jen Snehurku a 7 trapjsliku
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misa
06.07.2026 15:42
:)
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Serpens
06.07.2026 15:18
Začátek byl nadějný, ale po několika nevyužitých šancích Marie už je těžce pasivní, navíc s tou bilancí brejkbolů, se kterými možná ještě trumfne svou poslední soupeřku, vyhraje asi těžko.
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misa
06.07.2026 15:28
Marie Samsonova :) Smutné je, že Mertens dnes nabízí brejkboly skoro v každém gemu, bylo to hratelné...
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Serpens
06.07.2026 15:30
Nové čislo 13. Tak ještě 7. Pokud bude třetí set, pokoří to hravě.
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misa
06.07.2026 15:10
Marie začala výborně, ale postupně jí úplně došly síly. Na podání už málem nedopinkne ani k síti. Při tom sobotním 3,5 hodinovém zápase zničila nejen soupeřku ale i sama sebe.
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BooOoo
06.07.2026 15:52
Hlavně že ještě musela v sobotu po šichtě se Samsonovou nastupovat do čtyřhry. Sice je soupeřky smetly, ale mohla mít celé sobotní odpoledne odpočinku navíc.
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historik
06.07.2026 15:09
S takovým servisem nemůže hrát tyto fáze turnaje. Můžou si s Valentovou podat ruce.
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Liverpool22
06.07.2026 15:18
Valentová je furt mladá a může se zlepšovat smile
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historik
06.07.2026 15:21
Ano, ale nemám pocit, že by se Valentová od loňska zlepšila. Když neobhaji SF v Praze, tak poletí dolů.
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Serpens
06.07.2026 15:23
Spíš po Osace, takže ještě má čas.
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Serpens
06.07.2026 15:21
Je otázka, jestli taková věc, jako je podání, u kterého jsou nejdůležitější první roky na kurtu, vůbec jde ještě nějak významné zlepšit.
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Liverpool22
06.07.2026 15:27
Určitě je možné u servisu zlepšit např. lepší umístění, rotace, mixování, razanci 2. servisu..........
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falcon_heavy
06.07.2026 15:48
Jistěže jde, co by ne.
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Tomas_Smid_fan
06.07.2026 15:22
Terka má víc síly
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Liverpool22
06.07.2026 15:28
smile
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Georgino
06.07.2026 14:59
Velká škoda. Po čtvrt hodině vybojovaný break v druhém gemu, a pak snadné odevzdání vlastního servisu.
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tommr
06.07.2026 14:59
Marie v prvním setu klasicky vyhořela v koncovce: ze 4:3 40:30 na 4:6 ...
Ta chyba kterou promarnila brejk na 5:3 byla opravdu strašná ...
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Vlk-v-trave
06.07.2026 15:02
muzes za to misa ma ty sve nihilisticke reci... a pak ta Marie blbne... :-)))
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Serpens
06.07.2026 14:57
Očekávaný a zaslouzeny trest. Nalité míče na brekbolu mají být prostě v kurtu.
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chlebavevaju
06.07.2026 14:57
Celý program Wimbledonu začíná směrovat k vyhlíženému americkému finale Pegula - Keys. Martina bude radosti bez sebe.
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historik
06.07.2026 14:57
Marie neproměňuje BB, měla jich daleko víc. Narozdíl Mertenska proměnila kromě jednoho snad všechny.
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tommr
06.07.2026 15:01
jj Marie 2/8 zatímco Mertens 3/4 ...
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PTP
06.07.2026 14:57
Maruško, normálně jsem usnul, dej do toho prosím víc energie.
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Georgino
06.07.2026 15:01
Nepřipravilo něco spíš tebe po energii? Bojuje, jak umí (případně neumí).
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misa
06.07.2026 14:55
Mertens je prostě po tenisové stránce ve všem lepší než Marie. Proto má taky o tolik víc úspěchů, např. 10 titulů nebo semifinále na grandslamu.

Marii na velkých turnajích strašně limituje její slabý sevis, ten ji daleko nepustí.
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misa
06.07.2026 14:56
17 % míčů získaných po druhém podání.
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Liverpool22
06.07.2026 14:56
smile
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Georgino
06.07.2026 15:03
Přitom, ač se nezdá dá, měří Marie 180 cm, takže jisté předpoklady k dobrému servisu tam jsou.
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misa
06.07.2026 15:23
Marie mi přijde jako zvláštní kombinace rychlých nohou a pomalé horní části těla. Není schopná paží rychle švihnout, což je vidět třeba při pokusech o ukončení výměn forhendovým winnerem.
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misa
06.07.2026 15:26
Teď to bylo názorně vidět při dalším neproměněném brejkbolu.
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misa
06.07.2026 15:36
A znova a znova :(
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com
06.07.2026 14:54
Mertenska odstranila Rybakinu a dalsi zapas v poho vyhraje
Vosaka odstranila Sabalenku a dalsi zapas v poho vyhraje...

Podobnost čiště náhodná smile
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chlebavevaju
06.07.2026 14:55
A Klíčová neodstranila nikoho, ale taky v pohodě vyhraje.
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com
06.07.2026 14:59
No tam to nesedí právě

smileková má šanci smilesmile
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Liverpool22
06.07.2026 15:02
smile LINDA smile
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chlebavevaju
06.07.2026 14:52
Barkovna nemá s takovou hrou sebemenší sanci, co by hledala ve QF? Dnes to bude smutný český den, 3 prohry a zítra to dorazí Vosaka. To bylo jásotu na Starém belidle
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misa
06.07.2026 14:57
Neproměnila nalitý brejkbol a zbytek setu byl jasný.
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PTP
06.07.2026 14:58
Už se tady zase producíruje ten stahovač kalhot
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misa
06.07.2026 14:49
Mertens má nesrovnatelně lepší servis než Marie. Ta už musí být hodně unavená po dlouhé sérii výher...
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Vlk-v-trave
06.07.2026 14:44
Jasmina na centru jako doma... Alex tohle bude mit tezke... no kdyby jen ona... :-)
Maruska dal pokracuje ve vyrovnane bitve 4:4... uvidime jestli centr kurt je jeste v prvnim setu dozene... sance nejsou male.. ;-)
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Vlk-v-trave
06.07.2026 14:46
Federer na centru :-)
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misa
06.07.2026 14:43
Zazděný brejkbol do sítě v jasné pozici
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com
06.07.2026 14:44
to ji bude jeste mrzet
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chlebavevaju
06.07.2026 14:49
A tradičně přišla hned o to svoje.
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com
06.07.2026 14:50
a uz je to tady
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chlebavevaju
06.07.2026 14:43
Nalitý míč na brejk a Barkovna to narve do sítě, když má půl kurtu volno.
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EllNino
06.07.2026 14:28
Marie má dnes obrázek pejska na zádech :)) A už je sprostá
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frenkie57
06.07.2026 14:38
Co řekla ošklivého?
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Vlk-v-trave
06.07.2026 14:38
Do prdele uz... neni tak hrozny... v te tenzi v jake se nachazi...
nekteri si bohuzel mysli, ze ceske hracky jsou svate a ty jine ne... :-)
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Vlk-v-trave
06.07.2026 14:28
jaj, tezke chyby na saku...
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bardunek666
06.07.2026 14:27
Zbytečné chyby
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Vlk-v-trave
06.07.2026 14:26
2:2 -> 30 min.
Tazke staci prijit za 3 hodky a je celkem velka sance, ze chytnem dramaticky zaver zapasu :-)
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Diabolique
06.07.2026 14:27
Ja se jdu divat na Ealu s Paolini a az to skonci, doufam ze uvidim dramaticky konec prvniho setu u Marusky.
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Vlk-v-trave
06.07.2026 14:29
:-))
No ted se Marii nedari... a momentum je na strane Elise... takze spis tipuji konec druheho setu, nebo zacatek tretiho :-)
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Diabolique
06.07.2026 14:25
A jedeme zase od zacatku ...
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chlebavevaju
06.07.2026 14:25
Vidím to na Mertens ve dvou a konec finské pohádky.
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zfloyd
06.07.2026 14:17
no každopádně to bude asi megadlouhý utkání
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misa
06.07.2026 14:28
Jako letos v Dubaji?
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Vlk-v-trave
06.07.2026 14:37
tezko :-P
uz je to 3:3
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Vlk-v-trave
06.07.2026 14:39
jen doufam ,ze dnes nefandis Mertens... :-D
A nemas nejake jine plany... :-))
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Vlk-v-trave
06.07.2026 14:17
prvni momentum zapasu.... Maruska prolamuje za 20 min. servis Elise.... :-)
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chlebavevaju
06.07.2026 14:18
Tak se na to nadřela, aby to hned projela na svém.
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misa
06.07.2026 14:14
Marie zatím hraje aktivně a brejkbol proměnila pěkným slajzem
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PTP
06.07.2026 14:18
Výborně, Míša je tady online, tak to už nemám strach, jak to dopadne.
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Vlk-v-trave
06.07.2026 14:20
Konecne... aspon si dachnem... on vi nejlip jak tu Marusku tlacit, a muze jit klidne na centr kurt :-)))
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misa
06.07.2026 14:19
Brejk je zpátky. V důležitých momentech odešlo 1. podání a druhé je skoro vždy zralé na winner soupeřky nebo dvojchybu :( Dnes to bude mít Marie hodně těžké.
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EllNino
06.07.2026 14:20
3. kolo jsi ani neokomentoval viď :))
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misa
06.07.2026 14:21
Ne, věnoval jsem se vlastním pohybovým aktivitám. Někteří si myslí, že jediná moje záliba je Marie :)
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Vlk-v-trave
06.07.2026 14:22
Nemyslime, uz vime, ze take zebrickek :-)
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Vlk-v-trave
06.07.2026 14:23
Ale pohybove aktivity, to jsi jeste nezminil... tipuji kolo... ;-)
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EllNino
06.07.2026 14:26
Tady sledujes kazdou Bogotu a 3. kolo Wimblu jsi tedy hrubě odflákl :))
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misa
06.07.2026 14:42
V létě za hezkého počasí je to něco jiného.
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Serpens
06.07.2026 14:13
Somsonovové nestačilo dvacet brejkbolů, co dnes Maruška?
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Ondřej.Jirásek
06.07.2026 14:13
Docela mi začíná v hlavě hrát Helenka... Dlouhá noc...
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Vlk-v-trave
06.07.2026 14:18
Ano... :-)) Komentator uz pred zapasem upozornil, ze nas muze cekat maraton... kterymi je Marie znama... po dvou gemech jen dodal potvrzeno...
Maruska jeste ztraci gem, takze dlouhe odpoledne to bude :-)
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bardunek666
06.07.2026 14:12
Dnešní zápas pořádně ověří fyzičku Marušky
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Vlk-v-trave
06.07.2026 14:11
BH Marusky je ted top... krom toho ta ma snad fyzickou priprav v kempu Florida Panthers... a jeste jde po te Mertens na returnu uz od zacatku zapasu - sedma shoda... tohle bude asi dalsi maraton... teda pokud to Elise mentalne v tom prvnim setu vydrzi...
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Vlk-v-trave
06.07.2026 14:12
Osma shoda na uvod... :-))
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chlebavevaju
06.07.2026 14:11
Dočká se Finsko své premiérové tenistky v QF Wimbledonu?
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com
06.07.2026 14:09
jééé to je nuda.. Ctvrt hodiny a porad se hraje druhej game
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Liverpool22
06.07.2026 14:12
Zápasy Mařenky to je pro masochisty - to bude zase tři hodiny pinkání. Těším se na Lindu s Keys - to bude bum, bum, bác a za cca 90min. hotovo.
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chlebavevaju
06.07.2026 14:13
Klíčová a NOSek budou pálit ostrými.
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zfloyd
06.07.2026 14:15
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Vlk-v-trave
06.07.2026 14:01
Maruska lita dopredu a agresivne tak, ze je videt, ze dnes je bojovne naladena... a jeste drop v uvodu a prechod na saku... Marus frci neskutecne zatim...
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Vlk-v-trave
06.07.2026 13:58
Doufam, ze dneska hlave potlaci poradne misa...
Minuly zapas jsem to za nej oddrel :-D
Maruska dobry vstup... na servisu... a to je dulezite... :-)
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EllNino
06.07.2026 14:02
Ani nevim zda okomentoval postup do 4. kola
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Vlk-v-trave
06.07.2026 14:14
Neokomentoval, Maruska ho prekvapila, natolik, ze ztratil rec :-))
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bardunek666
06.07.2026 13:55
Tak pojď, Maruško.
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Diabolique
06.07.2026 13:42
Maruska je nejlepcejsi a zvladne to!
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com
06.07.2026 14:35
dobrý - lepší - nejlepší - nejlepčejší
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Oin
06.07.2026 14:50
dobrý - lepší - nejlepší - nejlepčejší - com
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com
06.07.2026 15:05
se budu červenat
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frenkie57
06.07.2026 15:03
Podle Forresta Gumpa - úplně nejvíc nejlepší.
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