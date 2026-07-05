Výhra Muchové nad Krejčíkovou rozhodla. Co znamená výsledek českého derby pro Wimbledon?
Muchová, Naomi Ósakaová, Jessica Pegulaová, Coco Gauffová, Ashlyn Kruegerová, Marta Kosťuková, Jasmine Paoliniová, Alexandra Ealaová, Madison Keysová, Linda Nosková, Marie Bouzková a Elise Mertensová. To jsou hráčky, které pořád mohou získat ve Wimbledonu titul.
A ti, co tenis sledují velmi pečlivě a mají paměť na grandslamové šampionky, by mohli už teď uhodnout, že Wimbledon pozná v sobotu zbrusu novou královnu. Poslední bývalou vítězkou v turnaji totiž byla právě Krejčíková, která v neděli v parádním českém derby podlehla Muchové.
Navíc existuje dost velká šance, že budeme mít úplně novou grandslamovou šampionku. Ze zmíněných 12 jmen mají titul z majoru na kontě pouze Ósakaová, Gauffová a Keysová. Šance na novou grandslamovou vítězku je tedy 75 %.
Zajímavou statistikou je, že dva z pěti triumfů v této dekádě slavily ve Wimbledonu české tenistky. V roce 2023 se radovala Markéta Vondroušová, která momentálně řeší nepříjemnou dopingovou kauzu, a o 12 měsíců později na ni navázala Krejčíková. V obou případech se jednalo o šokující šampionku.
Muchová v parádním derby skolila Krejčíkovou
Sázkové kanceláře pochopitelně musí v průběhu turnaje měnit kurzy na celkové vítězství. Obzvlášť poté, co už vypadly největší favoritky Aryna Sabalenková, bývalá šampionka Jelena Rybakinová a obhájkyně titulu Iga Šwiateková.
Momentálně nejvíc věří Ósakaové (kurz 3.60). Následují Muchová s Pegulaovou (5.50), Keysová (8.00), Gauffová (9.00) a Nosková (10.00). V pondělí budou ženy dohrávat osmifinálovou fázi a zítra nastoupí ke čtvrtfinále Muchová proti Ósakaové.
Ať už zvítězí kterákoli z přeživších tenistek, bude mít Wimbledon už podesáté v řadě zbrusu novou šampionku.
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