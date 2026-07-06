Wimbledon: Konec bojovnice Noskové a rozjetého Lehečky? O čtvrtfinále se porve i Bouzková
Přehled toho nejzajímavějšího, pondělí 6. 7.
Češi v akci
Bouzková (21-ČR) – Mertensová (25-Belg.) | No.2 Court (13:30 SELČ)
Nosková (9-ČR) – Keysová (26-USA) | No.1 Court (16:00 SELČ)
Lehečka (13-ČR) – Zverev (2-Něm.) | Centre Court (18:00 SELČ)
* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské dvouhry i mužské dvouhry. Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.
Nosková čelí grandslamové šampionce
Linda Nosková ukázala v posledním zápase neskutečnou bojovnost, když v parádní bitvě plné zvratů s rozjetou Soranou Cirsteaovou odvrátila mečbol a urvala vítězství v rozhodujícím a dramatickém tie-breaku. Stále tak navazuje na velmi povedený vstup do travnaté části sezony, který pro ni znamenal zisk druhého kariérního titulu v Berlíně a konec série finálových nezdarů. Rumunka hrála skvěle, nicméně tráva je pro ni nejslabší povrch, což rozhodně o další soupeřce Noskové neplatí.
Tou bude šampionka loňského Australian Open Madison Keysová, jež rovněž dorazila po triumfu na jedné z generálek a momentálně se může pochlubit sérií osmi výher. Američanka skolila ve třetím kole loňskou finalistku Amandu Anisimovovou a bude v prvním souboji s Noskovou mírnou favoritkou. To je zapříčiněno hlavně její aktuální vítěznou sérií a také mnohem většími zkušenostmi se závěrečnými koly grandslamů. Nosková bude usilovat o vyrovnání maxima na majorech (Australian Open 2024) a čeká ji velmi těžký duel plný krátkých a agresivních výměn.
Lehečku čeká čerstvý vítěz French Open
Ještě těžší výzvu než Nosková má Jiří Lehečka. V osmifinále totiž nastoupí proti čerstvému šampionovi French Open, nasazené dvojce a světové trojce Alexanderovi Zverevovi. Oba aktéři mají ve Wimbledonu velmi solidní formu a do druhého týdne postoupili se ztrátou jen jednoho setu, přičemž o něco dominantnější byl Lehečka, který je poslední českou nadějí ve dvouhře mužů a vyrovnal své maximum ve Wimbledonu. To se podařilo i Zverevovi, jenž překvapivě ještě nikdy nehrál v All England Clubu čtvrtfinále, ačkoli byl v osmifinále už třikrát.
Pro Zvereva je totiž tráva nejslabším povrchem. Právě na pažitech je nejvíc zranitelný a ještě nikdy netriumfoval. Naopak Lehečkovi nejrychlejší povrch náramně sedí. I to může v jejich dalším souboji hrát velkou roli a právě v těchto podmínkách by český tenista mohl proti favoritovi uspět. Ještě k tomu se potkal se Zverevem dvakrát a pokaždé mu dělal potíže. V roce 2023 v týmovém United Cupu jasně vyhrál a krátce poté v Dubaji padl až po třísetové bitvě.
Bouzková bude hrát s přemožitelkou Rybakinové
Možná největší šanci na postup z českého tria má Marie Bouzková, jelikož v jejím zápase jsou kurzy na vítězství nejvyrovnanější. Ani rozjetá Češka, která vyhrála včetně triumfu na generálce v Nottinghamu už osm zápasů v řadě a je ve druhém týdnu Wimbledonu potřetí v kariéře, však nemá jednoduchou soupeřku. Elise Mertensová má totiž obrovské zkušenosti a je posilněná senzačním skalpem bývalé šampionky a světové dvojky Jeleny Rybakinové.
Vypadá to, že Mertensová po měsících trápení znovu chytla formu. Tu má však skvělou i Bouzková, a proto se dá opravdu očekávat velmi vyrovnaná bitva, kterou může rozhodnout pár bodů. Ve vzájemné bilanci má navrch 2:1 Bouzková, jenže letos v Dubaji schytala drtivou porážku. Bouzková si zahraje o vyrovnání svého wimbledonského a zároveň grandslamového maxima. Mertensová už jednou v semifinále majoru byla.
Pondělní program
CENTRE COURT (od 14:30 SELČ)
1. Paoliniová (13-It.) – Ealaová (29-Fil.)
2. Dimitrov (Bulh.) – Fery (Brit.)
3. Lehečka (13-ČR) – Zverev (2-Něm.)
NO.1 COURT (od 14:00 SELČ)
1. De Minaur (5-Austr.) – Cobolli (9-It.)
2. Nosková (9-ČR) – Keysová (26-USA)
3. Fritz (6-USA) – Bublik (10-Kaz.)
NO.2 COURT (od 12:00 SELČ)
1. Kruegerová (USA) – Kosťuková (12-Ukr.)
2. Bouzková (21-ČR) – Mertensová (25-Belg.)
NO.3 COURT (od 12:00 SELČ)
1. Detiucová/Chromačevová (ČR/-) – H. Guo/Mladenovicová (10-Čína/Fr.)
2. Kokkinakis/Kovacevic (Austr./USA) – Harrison/Skupski (5-USA/Brit.) / nejdříve ve 13:30 SELČ
3. Nouza/Oberleitner (ČR/Rak.) – Cash/Glasspool (3-Brit.)
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