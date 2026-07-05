Další krach Sabalenkové! Světová jednička ve Wimbledonu končí a s Muchovou hrát nebude
Sabalenková – Ósakaová 2:6, 6:7
Světová jednička Sabalenková prohrála finále Australian Open, předvedla šokující kolaps ve čtvrtfinále nedávného French Open a ještě dříve neuspěla ve Wimbledonu. Aktuální světová jednička tak bude mít šanci ukořistit grandslamový titul v této sezoně už jen na US Open, kde loni kralovala.
Poslední tři starty ve Wimbledonu dotáhla do semifinále, ovšem letos přijela ve slabší formě a po podprůměrných výsledcích a vypadla už v osmifinálovém šlágru s bývalou světovou jedničkou Ósakaovou.
V úvodním setu měla negativní poměr vítězných úderů a nevynucených chyb, kdežto Ósakaová si držela vyrovnaný počet a na centrálním kurtu naprosto dominovala. Sabalenkové povolila pouhé dva gamy a přiblížila se k vítězství nad Běloruskou, s níž prohrála všechny tři letošní duely.
Ve druhém dějství už byla Sabalenková rovnocennou soupeřkou. Zatímco Ósakaová si držela servis snadno a nemusela ani jednou přes shodu, Sabalenková musela odvracet dva brejkboly v pátém gamu.
Rozhodnout tuto sadu nakonec musel tie-break a Sabalenková v něm svou dlouhou nadvládu ve zkrácených hrách na grandslamech nepotvrdila. Ósakaová byla stejně jako v předchozím průběhu utkání jasně lepší a tie-break ovládla snadno 7:2.
Čtvrtfinálovou soupeřkou Muchové tedy nebude Sabalenková, nýbrž Ósakaová. Česká jednička se s japonskou hvězdou střetne znovu po necelých dvou týdnech. Naposledy proti sobě nastoupily ve finále závěrečné generálky v Bad Homburgu, kde Muchová dominovala, než jí Ósakaová vzdala.
Olomoucké rodačce se tehdy podařilo srovnat vzájemnou bilanci na 3:3. Na grandslamech s Ósakaovou, která po skvělém výkonu proti Sabalenkové znovu vylepšila své wimbledonské maximum, prohrává 1:2. Další čtvrtfinále v horní polovině pavouka obstarají Jessica Pegulaová s Coco Gauffovou, nebo Belindou Bencicovou.
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