Další krach Sabalenkové! Světová jednička ve Wimbledonu končí a s Muchovou hrát nebude

DNES, 20:02
Aktuality 12
WIMBLEDON - Aryna Sabalenková nezíská svůj první letošní grandslamový titul ani ve Wimbledonu. Světová jednička předvedla další nečekaný krach na majorech a v osmifinále nesplnila roli favoritky proti Naomi Ósakaové. S bývalou světovou jedničkou padla 2:6, 6:7 a právě japonská hvězda bude příští soupeřkou Karolíny Muchové.
Profily hráčů
Osaka Naomi
Sabalenka Aryna
Aryna Sabalenková skončila ve Wimbledonu už v osmifinále (© KENTARO TOMINAGA / YOMIURI / THE YOMIURI SHIMBUN VIA AFP)

Sabalenková – Ósakaová 2:6, 6:7

Světová jednička Sabalenková prohrála finále Australian Open, předvedla šokující kolaps ve čtvrtfinále nedávného French Open a ještě dříve neuspěla ve Wimbledonu. Aktuální světová jednička tak bude mít šanci ukořistit grandslamový titul v této sezoně už jen na US Open, kde loni kralovala.

Poslední tři starty ve Wimbledonu dotáhla do semifinále, ovšem letos přijela ve slabší formě a po podprůměrných výsledcích a vypadla už v osmifinálovém šlágru s bývalou světovou jedničkou Ósakaovou.

V úvodním setu měla negativní poměr vítězných úderů a nevynucených chyb, kdežto Ósakaová si držela vyrovnaný počet a na centrálním kurtu naprosto dominovala. Sabalenkové povolila pouhé dva gamy a přiblížila se k vítězství nad Běloruskou, s níž prohrála všechny tři letošní duely.

Ve druhém dějství už byla Sabalenková rovnocennou soupeřkou. Zatímco Ósakaová si držela servis snadno a nemusela ani jednou přes shodu, Sabalenková musela odvracet dva brejkboly v pátém gamu.

Rozhodnout tuto sadu nakonec musel tie-break a Sabalenková v něm svou dlouhou nadvládu ve zkrácených hrách na grandslamech nepotvrdila. Ósakaová byla stejně jako v předchozím průběhu utkání jasně lepší a tie-break ovládla snadno 7:2.

Čtvrtfinálovou soupeřkou Muchové tedy nebude Sabalenková, nýbrž Ósakaová. Česká jednička se s japonskou hvězdou střetne znovu po necelých dvou týdnech. Naposledy proti sobě nastoupily ve finále závěrečné generálky v Bad Homburgu, kde Muchová dominovala, než jí Ósakaová vzdala.

Olomoucké rodačce se tehdy podařilo srovnat vzájemnou bilanci na 3:3. Na grandslamech s Ósakaovou, která po skvělém výkonu proti Sabalenkové znovu vylepšila své wimbledonské maximum, prohrává 1:2. Další čtvrtfinále v horní polovině pavouka obstarají Jessica Pegulaová s Coco Gauffovou, nebo Belindou Bencicovou.

Výsledky dvouhry žen ve Wimbledonu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

12
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Liverpool22
05.07.2026 20:23
Aryna si bohužel asi udrží No. 1. Hrozná škoda, že Rybka má také krizi jelikož mohla usednout na trůn a ani nemusela vyhrát - náskok se však sníží a tak to klapne třeba ve druhé polovině sezóny.
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chlebavevaju
05.07.2026 20:10
Krejčice by Vosaku porazila, uvidíme, zda to zvládne po 14 dnech znovu i Muchová.
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Liverpool22
05.07.2026 20:14
V Bad Homburgu se na to Naomi vyprdla, prý zranění chodidla, ale tady běhá jak srnka - ona "Vosaka" je velká herečka
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Vlk-v-trave
05.07.2026 20:20
Kecas... dvolal ji box...
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Vlk-v-trave
05.07.2026 20:21
*odvolal
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Liverpool22
05.07.2026 20:25
to je snad jedno - prostě na to hodila "bobek" a na W běhá jak srnka
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com
05.07.2026 20:08
Sabalenka se tak angažovala o zvýšení prize money na GS, že hodila trenink na druhou kolej a takhle to dopadlo
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Petruco
05.07.2026 20:07
Netuším, na co teď ten hysterický buldozer "pustí šťávu". V poslední době pozoruji, že je trochu mimo provoz. Zase je jedna "hvězda" z kola ven. Pro Karolínu jen dobře.
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PTP
05.07.2026 20:04
Na co bude chcát? V OF se žádný poháry ani tácky nedávají
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LiJ
05.07.2026 20:05
Na TPT.
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jih
05.07.2026 20:13
Na prkýnko.
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Petruco
05.07.2026 20:32
Stříbro ji bylo málo, teď ji musí stačit H*V*O.
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