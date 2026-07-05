Nadávky, odpálený míč a varování. Djokovič přežil další bitvu a překonal rekord Federera
Safiullin – Djokovič 6:7, 3:6, 6:3, 3:6
Djokovič dokázal v průběhu letošního Wimbledonu výrazně dominovat pouze proti Stefanosovi Tsitsipasovi. Naopak s Yibingem Wuem, Arthurem Rinderknechem i Safiullinem musel hrát o jednu sadu navíc. Roli jednoho z největších favoritů přesto dál plní a hlavně v dnešním osmifinále se nevyhnul výbuchům emocí.
Už úvodní dějství se pro srbského rekordmana nevyvíjelo dobře. Po brejku v prvním gamu hned odevzdal servis a za stavu 2:5 odvracel dva setboly. Výrazné manko i přes potíže kvůli ostrému slunci dokázal smazat a nakonec set urval poměrem 8:6 v tie-breaku.
Další frustraci dal najevo ve třetím setu. Po prohraném podání a při vedení Safiullina 2:0 začal nadávat ve svém rodném jazyce, za což dostal varování od umpirového sudího. Pak srovnal krok, nicméně o servis přišel znovu v šestém gamu a vzteky odpálil míček mimo kurt. V tomto případě naopak varování nenastalo.
Možná právě průchod emocím mu pomohl znovu zvýšit intenzitu, vyburcovat se k lepšímu výkonu a zase dominovat. Na začátku posledního setu odvrátil brejkbol a pak už byl na kurtu jasně lepším hráčem než Safiullin, který ve Wimbledonu včetně kvalifikace zvládl šest zápasů a ve třetím kole deklasoval hvězdného Joaa Fonsecu.
Djokovič si v následujícím průběhu suverénně držel podání, Safiullinovi ve druhém gamu čistou hrou sebral servis a náskok si pohlídal. Na postup potřeboval tři hodiny a 27 minut a svým 106. vítězstvím ve Wimbledonu překonal rekord bývalého rivala Federera.
Djokovič usiluje o osmý wimbledonský triumf, kterým by Federera vyrovnal. Zároveň znovu útočí na rekordní 25. grandslamový titul, na nějž čeká už od US Open 2023. Ve Wimbledonu při každém z posledních osmi startů prošel minimálně do čtvrtfinále a neuspěl v něm pouze v roce 2017, kdy skrečoval proti Tomášovi Berdychovi.
V tom letošním vyzve Félixe Augera-Aliassimeho, nebo Alejandra Davidoviche.
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