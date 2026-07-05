Nadávky, odpálený míč a varování. Djokovič přežil další bitvu a překonal rekord Federera

DNES, 18:34
Aktuality 3
WIMBLEDON - Novak Djokovič musel ve Wimbledonu už potřetí absolvovat čtyřsetovou bitvu. Sedminásobný šampion dal několikrát během zápasu najevo svou frustraci, a dokonce si vysloužil varování za nadávky. Nebezpečně rozjetého kvalifikanta Romana Safiullina přehrál 7:6, 6:3, 3:6, 6:3 a překonal rekord bývalého rivala Rogera Federera.
Profily hráčů
Djokovič Novak
Safiullin Roman
Federer Roger
Novak Djokovič přežil další bitvu ve Wimbledonu (© CAMERON SPENCER / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Safiullin – Djokovič 6:7, 3:6, 6:3, 3:6

Djokovič dokázal v průběhu letošního Wimbledonu výrazně dominovat pouze proti Stefanosovi Tsitsipasovi. Naopak s Yibingem Wuem, Arthurem Rinderknechem i Safiullinem musel hrát o jednu sadu navíc. Roli jednoho z největších favoritů přesto dál plní a hlavně v dnešním osmifinále se nevyhnul výbuchům emocí.

Už úvodní dějství se pro srbského rekordmana nevyvíjelo dobře. Po brejku v prvním gamu hned odevzdal servis a za stavu 2:5 odvracel dva setboly. Výrazné manko i přes potíže kvůli ostrému slunci dokázal smazat a nakonec set urval poměrem 8:6 v tie-breaku.

Další frustraci dal najevo ve třetím setu. Po prohraném podání a při vedení Safiullina 2:0 začal nadávat ve svém rodném jazyce, za což dostal varování od umpirového sudího. Pak srovnal krok, nicméně o servis přišel znovu v šestém gamu a vzteky odpálil míček mimo kurt. V tomto případě naopak varování nenastalo.

Možná právě průchod emocím mu pomohl znovu zvýšit intenzitu, vyburcovat se k lepšímu výkonu a zase dominovat. Na začátku posledního setu odvrátil brejkbol a pak už byl na kurtu jasně lepším hráčem než Safiullin, který ve Wimbledonu včetně kvalifikace zvládl šest zápasů a ve třetím kole deklasoval hvězdného Joaa Fonsecu.

Djokovič si v následujícím průběhu suverénně držel podání, Safiullinovi ve druhém gamu čistou hrou sebral servis a náskok si pohlídal. Na postup potřeboval tři hodiny a 27 minut a svým 106. vítězstvím ve Wimbledonu překonal rekord bývalého rivala Federera.

Djokovič usiluje o osmý wimbledonský triumf, kterým by Federera vyrovnal. Zároveň znovu útočí na rekordní 25. grandslamový titul, na nějž čeká už od US Open 2023. Ve Wimbledonu při každém z posledních osmi startů prošel minimálně do čtvrtfinále a neuspěl v něm pouze v roce 2017, kdy skrečoval proti Tomášovi Berdychovi.

V tom letošním vyzve Félixe Augera-Aliassimeho, nebo Alejandra Davidoviche.

Výsledky dvouhry mužů ve Wimbledonu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

4
Přidat komentář
dorsch2
05.07.2026 18:45
Djokovic cim je starsi tym je vacsi D2bil, mnohokrat som mu fandil, momentalne sa sprava tak nemozne, ze vo stvrtfinale budem fandit jeho superovi, pretoze sa s nim absolutne neviem stotoznit, ked bol mladsi bol super, taky Federer to mal opacne
Reagovat
pantera1
05.07.2026 18:39
Dneska ti slušně jely nervičky. A to už tě teď čekají samé lahůdky, předpokládám, že to Ožér nějak uhaluzí a v SF bude čekat hříšník . Což bude předčasné finále. A po dnešku teda nevím, jestli je nějaká šance
Reagovat
PTP
05.07.2026 18:57
Tenhle ten Roman S. Doktorovi zatopil, protože je na trávě fakt dobrej, po tomto vítězství už je vyhlídka na finále zase o něco blíž.
Reagovat
pantera1
05.07.2026 19:03
To bude muset být Muž se zlatou raketou a mít přesné oko.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist