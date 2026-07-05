Obrovská škoda ve Wimbledonu! Pavlásek a Rikl měli na lopatě světové jedničky, ale končí
Heliövaara/Patten – Pavlásek/Rikl 5:7, 6:3, 7:6
Heliövaara s Pattenem jsou světovými jedničkami ve čtyřhře, letos už čtyřikrát triumfovali, kralovali na loňském Australian Open a předloni ve Wimbledonu a také jsou úřadujícími šampiony Turnaje mistrů. Není tak překvapením, že do souboje s Pavláskem a Riklem šli jako jasní favoriti.
České duo ovšem naplnění papírových předpokladů málem nedovolilo. Pavláskovi s Riklem se v úvodním setu nepodařilo potvrdit brzký brejk a pak museli přežít kritický osmý game, v němž čelili dvěma brejkbolovým hrozbám. Tuto situaci vyřešili výborně a od stavu 4:5 se ztrátou pouhých tří bodů získali tři hry po sobě.
Začátek druhého dějství Čechům vůbec nevyšel a favorizované soupeře si nechali utéct do vedení 3:0. Uprostřed této sady měli skvěle rozehraný game na returnu a náskok 30:0. Hru však na pár minut přerušil zdravotní problém jednoho z diváků a Heliövaara s Pattenem nepříznivý vývoj otočili a o chvíli později si vynutili rozhodující set.
V úvodu posledního dějství byli lepšími hráči na kurtu Pavlásek s Riklem. Po možnosti brejkbolu sahali hned v prvním gamu na returnu, ale dostali se k němu až o dvě hry později a domácí Patten spáchal dvojchybu, čímž pustil Čechy do náskoku brejku. Ti pak byli jeden míček od luxusního vedení 5:1, ale brejkboly nevyužili a poté sami na servisu po dvojchybě Pavláska zaváhali.
Heliövaara s Pattenem následně bleskově srovnali skóre a více než dvouhodinovou bitvu nakonec musel rozhodnout tie-break do 10 bodů. První minibrejk slavili Fin s Britem, když Heliövaara zahrál nechytatelné prasátko z returnu a poslal svůj tým do vedení 5:3. Následně Pavlásek zkazil volej a soupeři měli nadějný náskok 6:3. S ním už Češi nic neudělali a zkrácenou hru prohráli 6:10.
Pavláskovi s Riklem se tak nepodařilo vyrovnat grandslamové maximum. Pavlásek hrál čtvrtfinále na majorech s Uruguaycem Arielem Beharem ve Wimbledonu 2023 a na předloňském Australian Open. Rikl se mezi nejlepší osmičku podíval s krajanem Petrem Nouzou letos v Melbourne Parku.
Do čtvrtfinále ještě může projít Nouza, který startuje s Rakušanem Neilem Oberleitnerem. Společně vyzvou domácí dvojici Julian Cash, Lloyd Glasspool.
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