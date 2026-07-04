Češi v akci, neděle 5. 7. Muchová vyzve Krejčíkovou! Bratr Siniakové zabojuje o titul
Češi v akci (probíhající turnaje)
sobota 4. 7. | pátek 3. 7. | čtvrtek 2. 7. | středa 1. 7. | úterý 30. 6. | pondělí 29. 6. | neděle 28. 6. | sobota 27. 6.
Muchová ve Wimbledonu vyzve Krejčíkovou
Karolína Muchová a Barbora Krejčíková zajistily, že Česko bude mít zastoupení ve čtvrtfinále letošního Wimbledonu. V rámci nedělního programu totiž proti sobě sehrají osmifinálové české derby. Favoritkou je Muchová, ovšem Krejčíkovou rozhodně není radno podceňovat. Krejčíková má v zádech skalpy Mirry Andrejevové a Nikoly Bartůňkové a je předloňskou šampionkou nejslavnějšího tenisového turnaje.
Muchová si nicméně roli favoritky zaslouží. Na poslední generálce v Bad Homburgu poprvé kralovala na travnatém povrchu a momentálně má na kontě už sedm vítězství v řadě. Navíc prošla do druhého týdne na posvátném londýnském pažitu naprosto suverénně a bez ztráty jediného setu. Může tak mít i více sil než její úspěšnější krajanka Krejčíková.
Více informací nabídneme v nedělním preview.
WIMBLEDON (Londýn, Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra ženy
• Dvouhra ženy - osmifinále •
13:30 | PREVIEW | Muchová (10-ČR) – Krejčíková (ČR)
Pavouk čtyřhra ženy | Pavouk čtyřhra muži
• Čtyřhra muži - osmifinále •
12:00 | Pavlásek/Rikl (ČR) – Heliövaara/Patten (1-Fin./Brit.)
• Čtyřhra ženy - 2. kolo •
13:30 | Piterová/Sisková (Pol./ČR) – Malečková/Škochová (ČR)
15:00 | Nosková/R. Šramková (ČR/SR) – Fossaová Huergová/Korpatschová (Arg./Něm.)
Pavouk dvouhra junioři | Pavouk dvouhra juniorky
• Dvouhra junioři - 1. kolo •
18:00 | Jak. Kusý (ČR) – Tabata (Jap.)
• Dvouhra juniorky - 1. kolo •
12:00 | Žoldáková (ČR) – Jošidaová (Jap.)
13:30 | Zajíčková (ČR) – Esquivaová (10-Šp.)
16:30 | J. Kovačková (3-ČR) – Changová (USA)
16:30 | Sekerková (ČR) – Clarkeová (USA)
16:30 | Hettlerová (ČR) – Hazelittová (USA)
Siniakov a Nicod o titul
Daniel Siniakov se letos v egyptském Šarm aš-Šajchu dočkal svého prvního profesionálního titulu ve dvouhře a o další bude usilovat v neděli na akci kategorie M25 v německém Marburgu. Bratr hvězdné Kateřiny Siniakové nastoupí proti domácí naději Maxovi Wiskandtovi. Německému tenistovi, který má na kontě dvě trofeje, může oplatit porážku z jediného předchozího souboje ze sezony 2023.
O titul se porve také Jakub Nicod na podniku M15 v nizozemském Amstelveenu. Jednadvacetiletý Čech má ve sbírce už sedm triumfů, ale v poslední době často bojoval se zdravotními problémy a naposledy kraloval před 13 měsíci v České Lípě. Ve finále bude obrovským favoritem proti domácímu Pieterovi De Langeovi, jenž si obě dosavadní finálová utkání zahrál letos a nezískal ani set.
ITF M25 MARBURG (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - finále •
13:00 | Siniakov (3-ČR) – Wiskandt (6-Něm.)
ITF M15 AMSTELVEEN (Nizozemsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - finále •
12:30 | Nicod (4-ČR) – De Lange (Niz.)
WTA 125 CONTREXÉVILLE (Francie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
14:00 | Bayerlová (ČR) – Martynovová (7-Fr.)
ATP CHALLENGER 100 JASY (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
15:30 | Čížek (ČR) – Cazacu (9-Rum.)
17:00 | Poljak (ČR) – Binda (5-It.)
ATP CHALLENGER 75 TERST (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
13:00 | Černý (12-ČR) – Carou (Urug.)
ITF W75 HAAG (Nizozemsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
15:30 | A. Kovačková (8-ČR) – De Zeeuwová (Niz.)
ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
18:00 | Šmejkalová (ČR) – Xibiliaová (It.)
ITF M15 LODŽ (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
11:00 | Bien (ČR) – Kazanowski (Pol.)
11:00 | Šoukal (ČR) – Ovčinnikov (4-)
11:00 | Michnev (2-ČR) – Kosiňski (Pol.)
12:30 | Homola (5-ČR) – Peterhans (Švýc.)
12:30 | Frömel (ČR) – Strauch (Něm.)
14:00 | Vrtílka (ČR) – Aginskij (Ukr.)
J200 CASTRICUM (Nizozemsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra chlapci - finále •
15:00 | Put/D. Vágner (1-Niz./ČR) – Kjellberg/Ré (6-Švéd./Arg.)
• Čtyřhra dívky - finále •
13:00 | Barháčová/Ďulíková (1-SR/ČR) – Išijová/Wakanaová (4-Jap.)
J30 SARAJEVO (Bosna a Hercegovina), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - finále •
10:00 | Jan Svoboda (ČR) – Jusufagic (Švéd.)
J60 VÉSKA (Česko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - finále kvalifikace •
10:00 | Köhler (10-ČR) – Karpiňski (2-Pol.)
10:00 | Onderka (ČR) – Průdek (8-ČR)
10:00 | D. Soukup (6-ČR) – Towcziga (7-Pol.)
10:00 | Motal (9-ČR) – Čellár (5-SR)
11:30 | Vokroj (ČR) – Mikuš (4-SR)
11:30 | A. Štěpánek (3-ČR) – Vurm (ČR)
• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
10:00 | A. Svobodová (7-ČR) – Van Der Bergová (1-Kan.)
10:00 | Kučerová (4-ČR) – Benetková (10-ČR)
11:30 | Gottvaldová (6-ČR) – Michnová (ČR)
11:30 | Radová (3-ČR) – Šuláková (11-ČR)
11:30 | Skořepová (5-ČR) – Roiková (9-ČR)
11:30 | Michalcová (2-ČR) – Čermáková (8-ČR)
J30 DUBLIN (Irsko), koberec
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
13:00 | Zimová (ČR) – Halleyová (1-Irsko)
* bude se hrát i finále
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
Komentáře
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No.2
Pavlasek/Rikl x Hellovaara/Patten
po nich
Muchova x Krejcikova
No. 5
Kovackova J. x Chang, posledni v programu
No. 8
Sekerkova x Clarke, posledni v programu
No. 15
Zoldakova x Yoshida, otevirak
Hettlerova x Hazelitt, posledni v programu
No. 16
Zajickova x Banuls, dryhu zap. v poradi
Kusy x Tabata, zavirak
No. 17
Maleckova/Skoch x Piter/Siskova Druhy v poradi.
Noskova/Sramkova x Korpatsch/Huergo