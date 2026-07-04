Neuvěřitelné drama pro Noskovou! Češka odvrátila mečbol a zahraje si o wimbledonské čtvrtfinále
Cirsteaová - Nosková 6:2, 3:6, 6:7
Do šestého vzájemného souboje, pátého v probíhající sezoně, nevstoupila Nosková dobře. Prohrála hned svůj úvodní servis a když Cirsteaová vzápětí s problémy potvrdila ten svůj, vedla Rumunka 2:0. Česká tenistka marně hledala na v pohodě hrající soupeřku zbraň. Nemohla se opřít o své podání, chybovala i při výměnách od základní čáry a poté, co si prohrála i svůj druhý servis, ztrácela už 0:3.
Vzápětí se mohla Nosková částečně vrátit do hry, ani jednu ze tří brejbolových možností ale nevyužila a prohrávala už o čtyři gamy. Až poté se vsetínská rodačka zapsala na výsledkovou tabuli, když si poprvé v zápase vyhrála podání a snížila na 1:4. Svěřenkyně Tomáše Krupy se už v prvním setu na větší odpor nezmohla, Cirsteaová ho získala za 31 minut poměrem 6:2 a šla do vedení.
Do druhého setu ale vstoupila Nosková s úplně jinou energií. V prvních dvou gamech přenechala o patnáct let starší soupeřce jen dva body a velmi rychle si vybudovala slibný náskok 2:0. S kariérou se loučící rodačka z Bukurešti se ale nenechala rychlým startem soupeřky rozhodit. Další dva gamy šly na její stranu a bylo vyrovnáno.
Na kurtu se však na rozdíl od prvního setu odehrával vyrovnaný souboj. Nosková se vyvarovala chyb, které ji v úvodu utkání provázely, a výrazně zpřesnila hru. Za stavu 4:3 podruhé v setu uspěla na příjmu a měla ideální možnost sadu dopodávat. To také čistou hrou potvrdila a poslala utkání do rozhodující fáze.
V ní měla zpočátku navrch Nosková, která se ujala vedení 3:1. Náskok brejku držela až do stavu 4:3, kdy aktivně hrající Cirsteaová poprvé v setu na příjmu nezaváhala a srovnala. Rumunka následně získala svůj servis a šla do vedení 5:4. Česká tenistka se dostala v následující hře na hranu vyřazení, když musela na svém podání odvracet mečbol. To se jí povedlo a srovnala krok.
Psychickou výhodu světová dvanáctka využila k prolomení soupeřčina servisu, vzápětí si na svém vypracovala náskok 40:15 a tím pádem i dva mečboly. Ani ona ale nebyla úspěšná a utkání musel rozhodnout super tie-break.
Do něj vstoupila Nosková výborně a ujala se vedení 3:0. Cirsteaová ale dokázala reagovat a otočila průběh na 7:5. Bitva plná zvratů ale stále nebyla u konce. Češka získala následující tři výměny a opět byla blíže vítězství. Za stavu 9:8 měla třetí mečbol, ani ten ale nevyužila. Mrzet ji to ale nemuselo. Za stavu 10:9 už na čtvrtý pokus nezaváhala a po dvou hodinách a 18 minutách mohla slavit postup.
Výsledky ženské dvouhry ve Wimbledonu
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První set byla Linda úplně paralyzovaná, byl tam vidět hrozný respekt a strašák těch tří proher. Cirstea tomu nijak nepomáhala, ještě tvrdila muziku jedovatými returny. Druhý set naštěstí Linda našla podání a s tím se pomalu dostávala i do klasických výměn. Naopak Soraně odešel return a často to měla Linda na podání i ulehčené. Tak to probíhalo asi do půlky třetího, kde se Sorana na returnu zase našla a bylo srovnáno. A pak už to byly jen o nervíkách, kde dokázala zvítězit Linda, navzdory tomu, že Sorana běhala a vracela i největší pumelice. Bohužel, los se s Lindou vůbec nemazal, takže i příští zápas to bude pěkná šichta, ale zase by mohla být uvolněná.
BRAVÓÓÓ, Lindo, věřil jsem Ti. Věděl jsem, že Tvé nervy vydrží všechno.
Sorany je mi trochu lito... ani na 6sty pokus se ji nepovedlo 4.kolo ve Wimbledonu...
Linda takovy zapas potrebovala... dala tam ze sebe vsechno... plno neuveritelnych situaci pod tlakem... plno sinych momentu...
Epicky zapas... a Sorana velky respekt... predvadela paradni hru, dostala z Lindy vsechno... a to je dobre...
Jeste ze je takova flegmaticka!
aposn bude grande finale, dramo... at si to obe uziji...
ovsem momentum - nepovedeny drop & lob je silne momentum...
A bude dobre, jak se k tomu vracet nebude :-)
To je jak magnet, úder co ti nejde a neodpustíš si ho.
Sice ma brejk k dobru, ale jeste neni hotovo...
A Jirka jede pekne!
...nastesti neni Jirka na No.2 - tzv. hrbitove favoritu... ikdyz pry uz to neplati, ze ho zmenili ;-) ale jistota je jistota...
Ale Alex parádně!
je tam fajterka Paolini a skvela krueger - v paradnim laufu... a pochopitelne nebezpecna Maruska :-)
A Rybakinu a Swiatek považuju pro Marii/Lindu za větší hrozby ...
jen ve Wimbledone ji 4.kolo chybi... mela uz 5 pokusu.... pokousi se tady o sesty...
Musíš ale i ty uznat že prohrát čtyřikrát během jednoho roku s hráčkou jako je Cirstea je pro Lindu ostuda ...
Spis uvidime jak tady na trave... v prvnim mela moc v hlavne asi ty souboje... uz je to lepsi... a jde servirovat na vitezstvi ve druhem...
je dobre ze takovy zapas ma... pred pripadnym duelem Keys/Anisimova to nej. co se ji muze stat...
Je dobre, ze takove damy jsou, a z prumerama bych tu asi moc neargumentoval... Linda si to musi uhrat sama... a hlavne nespolehat jen na prime body...
2) fanoušci tenisty živí, takže mají plné právo se vyjadřovat
3) komentuju slušně a snažím se pojmenovávat věci tak, jak je vidím, ty zatím jen používáš vulgarity a ještě chvíli tady provokuj a jsi nahlášený
2) nie neživis nikoho, akurát samého seba
1) co