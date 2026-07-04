Neuvěřitelné drama pro Noskovou! Češka odvrátila mečbol a zahraje si o wimbledonské čtvrtfinále

DNES, 16:30
Aktuality 197
WIMBLEDON - Velmi cenná výhra. Linda Nosková porazila po obrovském dramatu ve třetím kole Wimbledonu Soranu Cirstaovou po setech 2:6, 6:3 a 7:6. Česká tenistka se s Rumunkou letos potkala už popáté a zvítězila po předcházejících dvou porážkách. O čtvrtfinále si vsetínská rodačka zahraje s vítězkou amerického souboje mezi Amandou Anisimovovou a Madison Keysovou.
Profily hráčů
Cirstea Sorana-Mihaela
Nosková Linda
Linda Nosková v boji o postup do dalšího kola (@ MAHOUDEAU Clement / KMSP / KMSP via AFP / Profimedia)

Cirsteaová - Nosková 6:2, 3:6, 6:7

Do šestého vzájemného souboje, pátého v probíhající sezoně, nevstoupila Nosková dobře. Prohrála hned svůj úvodní servis a když Cirsteaová vzápětí s problémy potvrdila ten svůj, vedla Rumunka 2:0. Česká tenistka marně hledala na v pohodě hrající soupeřku zbraň. Nemohla se opřít o své podání, chybovala i při výměnách od základní čáry a poté, co si prohrála i svůj druhý servis, ztrácela už 0:3.

Vzápětí se mohla Nosková částečně vrátit do hry, ani jednu ze tří brejbolových možností ale nevyužila a prohrávala už o čtyři gamy. Až poté se vsetínská rodačka zapsala na výsledkovou tabuli, když si poprvé v zápase vyhrála podání a snížila na 1:4. Svěřenkyně Tomáše Krupy se už v prvním setu na větší odpor nezmohla, Cirsteaová ho získala za 31 minut poměrem 6:2 a šla do vedení.

Do druhého setu ale vstoupila Nosková s úplně jinou energií. V prvních dvou gamech přenechala o patnáct let starší soupeřce jen dva body a velmi rychle si vybudovala slibný náskok 2:0. S kariérou se loučící rodačka z Bukurešti se ale nenechala rychlým startem soupeřky rozhodit. Další dva gamy šly na její stranu a bylo vyrovnáno.

Na kurtu se však na rozdíl od prvního setu odehrával vyrovnaný souboj. Nosková se vyvarovala chyb, které ji v úvodu utkání provázely, a výrazně zpřesnila hru. Za stavu 4:3 podruhé v setu  uspěla na příjmu a měla ideální možnost sadu dopodávat. To také čistou hrou potvrdila a poslala utkání do rozhodující fáze.

V ní měla zpočátku navrch Nosková, která se ujala vedení 3:1. Náskok brejku držela až do stavu 4:3, kdy aktivně hrající Cirsteaová poprvé v setu na příjmu nezaváhala a srovnala. Rumunka následně získala svůj servis a šla do vedení 5:4. Česká tenistka se dostala v následující hře na hranu vyřazení, když musela na svém podání odvracet mečbol. To se jí povedlo a srovnala krok.

Psychickou výhodu světová dvanáctka využila k prolomení soupeřčina servisu, vzápětí si na svém vypracovala náskok 40:15 a tím pádem i dva mečboly. Ani ona ale nebyla úspěšná a utkání musel rozhodnout super tie-break.

Do něj vstoupila Nosková výborně a ujala se vedení 3:0. Cirsteaová ale dokázala reagovat a otočila průběh na 7:5. Bitva plná zvratů ale stále nebyla u konce. Češka získala následující tři výměny a opět byla blíže vítězství.  Za stavu 9:8 měla třetí mečbol, ani ten ale nevyužila. Mrzet ji to ale nemuselo. Za stavu 10:9 už na čtvrtý pokus nezaváhala a po dvou hodinách a 18 minutách mohla slavit postup.

Výsledky ženské dvouhry ve Wimbledonu

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

199
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HAJ
04.07.2026 18:57
Tak dnes naši ve dvouhrách 100%. No neuvěřitelný
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HAJ
04.07.2026 18:54
Drámo, jak ze Shakespeare. Ale nakonec to Linda zvládla. Sorana ke konci makala jako na galejích. Obě zaslouží uznání. No, někteří už Lindu odepisují pro příští kolo, tak se uvidí. Tenis je nevyzpytatelný a proto krásný.
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zfloyd
04.07.2026 18:53
Linda se trápila až se protrápila v vítězství , ale bylo vidět , že se z každé chyby chce hned poučit ubojovala to sama se sebou ,, tak budeme mí 3 čtvrtfinalistky , to by bylo aby to jedna z nich nedokázala až na vrchol
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Liverpool22
04.07.2026 18:57
Linda zaspala začátek + měla asi v hlavě porážky od Sorany. Naštěstí se zvedla, seřídila mířidla a zápas docvakla.
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Serpens
04.07.2026 18:52
Tak že by se nám Linda naučila vyhrávat takové zápasy i na GS? Snad k tomu spějeme, byť asi to mělo být spíš 7:5, jenže Sorana zapnula turbo, a vrátila úplně všechno, to snad ani nebylo možné. Linda ale se strašně změnila oproti loňsku, tohle prostě loni vždycky končilo špatně.

První set byla Linda úplně paralyzovaná, byl tam vidět hrozný respekt a strašák těch tří proher. Cirstea tomu nijak nepomáhala, ještě tvrdila muziku jedovatými returny. Druhý set naštěstí Linda našla podání a s tím se pomalu dostávala i do klasických výměn. Naopak Soraně odešel return a často to měla Linda na podání i ulehčené. Tak to probíhalo asi do půlky třetího, kde se Sorana na returnu zase našla a bylo srovnáno. A pak už to byly jen o nervíkách, kde dokázala zvítězit Linda, navzdory tomu, že Sorana běhala a vracela i největší pumelice. Bohužel, los se s Lindou vůbec nemazal, takže i příští zápas to bude pěkná šichta, ale zase by mohla být uvolněná.
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paprikovygulas
04.07.2026 18:56
Drž piču chudak
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Serpens
04.07.2026 18:57
Ty se zklidni, ban už je na cestě.
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pantera1
04.07.2026 18:50
Gratulka Nosíku Vyhlídka na postup vyšla a ty jsi Vesper, má nejoblíbenější bond girl
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Liverpool22
04.07.2026 18:53
smile smile smile
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PTP
04.07.2026 18:55
Lindo, mám tě rád i s penězi!
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The_Punisher
04.07.2026 18:50
Tak to bylo drama! Úplně jsem si musel zařvat Ale Linda krásný obrat a zasloužené vítězství
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Liverpool22
04.07.2026 18:52
smile
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Ajeto
04.07.2026 18:47
A je to !
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Petruco
04.07.2026 18:47
Ufff. Zě to ale ty naše holky umí zdramatizovat. :-)
BRAVÓÓÓ, Lindo, věřil jsem Ti. Věděl jsem, že Tvé nervy vydrží všechno.
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Petruco
04.07.2026 18:50
Že....
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honza.khp
04.07.2026 18:47
vyhrát když se nedaří, to by mělo posílit, je v rozhovoru vidět jak je hotová, díky za to že jsi to dokázala !!!
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Honza-K
04.07.2026 18:51
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darek.vrana
04.07.2026 18:52
Neřekl bych, že se nedařilo.
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honza.khp
04.07.2026 18:55
soupeřka byla výborná, jako zeď ... nemohla to probít, viz i poměr W/UE
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chlebavevaju
04.07.2026 18:47
No nakonec to Linda zvládla, což jsem opravdu NEčekal, dělala vše proto, aby zápas totálně projela. Ta hlava je u ní velký problém, v dalším kole ji už nevěřím, tam už ji jedna či druhá Američanka vystřílí.
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paprikovygulas
04.07.2026 18:47
Chudák si
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Petruco
04.07.2026 18:49
Kecy v kleci. Právě takhle vydřený zápas, který jsi téměř prohrál, ti dává křídla ala, už jsem mohla být z kola venku, ale jedu dál. Však se jen podívej, kolik hvězdně výše postavených hráček už je out.
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Vlk-v-trave
04.07.2026 18:50
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darek.vrana
04.07.2026 18:53
Co to meleš? Ukázala naopak neskutečně dobrou hlavu. Cirstea zahrála skvěle.
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Vlk-v-trave
04.07.2026 18:47
nedhernej match...
Sorany je mi trochu lito... ani na 6sty pokus se ji nepovedlo 4.kolo ve Wimbledonu...
Linda takovy zapas potrebovala... dala tam ze sebe vsechno... plno neuveritelnych situaci pod tlakem... plno sinych momentu...

Epicky zapas... a Sorana velky respekt... predvadela paradni hru, dostala z Lindy vsechno... a to je dobre...
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com
04.07.2026 18:46
Tie break vyvrcholil smilesmile
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Liverpool22
04.07.2026 18:47
smile
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jih
04.07.2026 18:46
Urvu si ho, normálně si ho urvu!!!
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jir6
04.07.2026 18:46
Fuuu, to byl zápas s Cirsteou se musí hrát hrozně
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bardunek666
04.07.2026 18:45
Bože, to byl šílený závěr. Myslím ale, že přesně takový zápas Linda potřebuje. Gratuluji
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Liverpool22
04.07.2026 18:45
Ufffff smile LINDA smile super a velká gratulace k postupu smile Bylo to drama, ale vše dobře dopadlo. smile
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Honza-K
04.07.2026 18:46
To bylo neuvěřitelné nahoru dolu. Gratulace Lindě
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Liverpool22
04.07.2026 18:48
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darek.vrana
04.07.2026 18:45
Neuvěřitelný level od obou v koncovce, smekám.
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Vlk-v-trave
04.07.2026 18:47
Jo ten zaver... parada... asi zatim nej. zapas na turnaji...
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Vlk-v-trave
04.07.2026 18:48
Napsal bych to, ikdyby to Linde nevyslo... obe big respekt
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HankMoody2
04.07.2026 18:45
Skvělý ten konec zápas. Linda parádně.
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Liverpool22
04.07.2026 18:46
smile LINDA smile
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paprikovygulas
04.07.2026 18:44
Moment ticha a trapnosti za všetkých citlivých chudákov v čete, ktorý psychicky nezvládli dívať sa na tenis svojich zaprdenych mastnych gaučoch. Klobúk dole pred 21 ročnom dievčaťom, ktorá zvládla vyhrať mentálne ťažký zápas a je vo svojom veku úspešná a silná žena
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Diabolique
04.07.2026 18:44
Linda NEKONECNA FRAJERKA!
Jeste ze je takova flegmaticka!
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Liverpool22
04.07.2026 18:46
smile smile smile
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Vlk-v-trave
04.07.2026 18:48
:-)) no dneska bylo videt jak se s tim pere... a pekne... ikdyby to nevyslo!
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Vlk-v-trave
04.07.2026 18:42
Epicky zaver :-) Nahodou... at si to holky poradne uziji...
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Vlk-v-trave
04.07.2026 18:42
Linda ted musi promenit mozna "zivotni" MB
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Vlk-v-trave
04.07.2026 18:43
No a prosim... nepromenila a ted to ma to nej. grady :-)))
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pantera1
04.07.2026 18:44
To musí dobrej fičák, ještě že to nevidím .
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Vlk-v-trave
04.07.2026 18:49
krasny to bylo... zatim asi nej zapas na turnaji... no jo... jedna musela dnes bohuzel skoncit... :-(
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Vlk-v-trave
04.07.2026 18:43
Vic uz ten zaver vyrovnany nemuze byt. :-)
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Vlk-v-trave
04.07.2026 18:44
Krasna oslava tenisu ve Wimblu.
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chlebavevaju
04.07.2026 18:38
HOTOVO, Nosková opět předvedla svoji mentalitu vítězky. Cirstea se musí smát až se za břicho popadat.
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paprikovygulas
04.07.2026 18:39
Losser si roztrasený citlivý
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HankMoody2
04.07.2026 18:45
co to meles?
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Sinuhet1
04.07.2026 18:37
ty vole, ta Sorana ma lepsi fyzicku jak Linda, proste ji ve vymene utaha
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paprikovygulas
04.07.2026 18:39
Napisalo mastné lajno
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Serpens
04.07.2026 18:37
Cirsteová má všechno, to je v háji.
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paprikovygulas
04.07.2026 18:40
Ty nemáš nič
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hanz
04.07.2026 18:35
Lindička to solidně se.e... Rumuně stačí blokovat...
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aape
04.07.2026 18:37
Bohužel, forma z Berlína někam vyšuměla...
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Serpens
04.07.2026 18:39
Hraje se prostě na antuce, která je převlečaná za trávu.
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paprikovygulas
04.07.2026 18:40
Drž piču chlape
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jir6
04.07.2026 18:34
Nechci Lindu kritizovat, ale mohlo to být 6:0 a ne 3:3
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chlebavevaju
04.07.2026 18:35
mohlo být 7:5 a žádný TB by nebyl, ale ona je královnou neproměněných příležitostí.
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Vlk-v-trave
04.07.2026 18:31
Tenhle suoer zapas musel proste rozhodnout super tajbrejk... za mne dobre....
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jir6
04.07.2026 18:34
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Serpens
04.07.2026 18:29
Zrovna teď musí být jak zeď.
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chlebavevaju
04.07.2026 18:29
2 MB pryč ovšem stále nemá na Krejčici, ta jich zazdila 7
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Ajeto
04.07.2026 18:25
Snad to Linda dopodává.
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Liverpool22
04.07.2026 18:30
6:6
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darek.vrana
04.07.2026 18:25
Luxusně odvrácený mečbol. A ten gem potom... To ukazuje, že by mohla být velká hráčka.
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Liverpool22
04.07.2026 18:26
Teď už stačí dopodávat. Lindo pojď smile
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Vlk-v-trave
04.07.2026 18:26
No staci :-)
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com
04.07.2026 18:29
tak určitě
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Liverpool22
04.07.2026 18:50
Měl si pravdu - Linda je velká hráčka - dnes to potvrdila smile
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Diabolique
04.07.2026 18:24
Pekne Linda, matchball odvracen! To uz zvladnes!
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Tomas_Smid_fan
04.07.2026 18:21
brnkat na nervy Linda umí
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Vlk-v-trave
04.07.2026 18:23
me to zily nerve... ale hlavne aby ji to zily nervalo :-))
aposn bude grande finale, dramo... at si to obe uziji...
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chlebavevaju
04.07.2026 18:20
Už máme i jeden odvrácený MB, ale úplně zbytečně, vůbec nemusel být, kdyby Lindě klasicky nehrklo v kouli.
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paprikovygulas
04.07.2026 18:21
Ty nemáš nič kamo okrem komentu na tp
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HankMoody2
04.07.2026 18:20
Jako luxusně se dostala z 40:A teď, to se musí nechat.
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Liverpool22
04.07.2026 18:21
smile
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Tomas_Smid_fan
04.07.2026 18:19
konečně trefí téčko a hned zkazí BH a double
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paprikovygulas
04.07.2026 18:19
Kamo kľud tvoja v psychika je v páčku a to ani nestojis na kurte
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chlebavevaju
04.07.2026 18:21
Hlavně že nám tady vyčítáš, že jsme poserové.
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Tomas_Smid_fan
04.07.2026 18:25
já tu ale nepíšu hned po prvním prohraném gemu, že prohraje
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paprikovygulas
04.07.2026 18:15
Pozastavme sa a zamyslime sa čo sa stalo v našich životoch, že my nehráme vo Wimbledone a Noskova nekomentuje naše zápasy na tenisportal.cz
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Tomas_Smid_fan
04.07.2026 18:29
nejsi jehovista? Hádam, že bys měl na kázání obecenstvo.
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paprikovygulas
04.07.2026 18:40
Kto je Šmid?
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Tomas_Smid_fan
04.07.2026 18:57
Šmíd
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Tomas_Smid_fan
04.07.2026 18:15
ze 4:2 na 4:5 gratulka
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pantera1
04.07.2026 18:19
a Jirka taky začíná blbnout
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Serpens
04.07.2026 18:14
No a Cirstea podle očekávání zapla turbo, to se nemělo stát... teď přijde sázkařsky ideální gem.
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Vlk-v-trave
04.07.2026 18:14
No a jsme na zacatku, ono to vlastne neni spatne... at si to Linda poradne uzije...
ovsem momentum - nepovedeny drop & lob je silne momentum...
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HankMoody2
04.07.2026 18:15
Já pořád nemám pocit, že Linda má hru na trávu. Řeže do toho z obou stran, někdy by přitom bylo daleko lepší si pomoct slicem, dojít si na síť.
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Vlk-v-trave
04.07.2026 18:21
tak ma svuj styl... spis by se asi dalo rict... ale jinak odvracene silne momentum... ted bojuje hodne se sebou a srovnala...
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chlebavevaju
04.07.2026 18:11
A je to 4:4 Nosková nikdy nezklame.
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medvi
04.07.2026 18:13
Hraje lážo plážo
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HankMoody2
04.07.2026 18:10
Soraně fandím už už tak patnáct let. To, jaký level je schopna hrát, je neuvěřitelný. Je škoda, že to je poslední sezóna. Přeju jí dnes výhru, i když mám Lindu rád, je mi sympatická a jako ženu ji považuji za krásnou.
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medvi
04.07.2026 18:15
Strana je hezčí
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jih
04.07.2026 18:17
Sorana je vyschlá bába.
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paprikovygulas
04.07.2026 18:20
Ty zase mastné lajno
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jih
04.07.2026 18:39
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jih
04.07.2026 18:16
Souhlas pouze s tím, co je za poslední čárkou.
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Vlk-v-trave
04.07.2026 18:10
Tak si Linda vyzkousela drop & lob
A bude dobre, jak se k tomu vracet nebude :-)
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Vlk-v-trave
04.07.2026 18:04
Ted paska hodne Linde pomohla za stavu 15:30 takove male gemove momentum na svem servisu :-) ktery si nakonec musela hodne vybojovat... dobre ty Lindo :-)
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Serpens
04.07.2026 18:08
No hlavně ta klika na brejkbol, tam stáli všeci svatí.
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Vlk-v-trave
04.07.2026 18:11
ted ji budem potrebovat na BP
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Serpens
04.07.2026 18:12
Kdepak, to už prostě muselo přijít.
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Vlk-v-trave
04.07.2026 18:11
A je po klice :-)))
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chlebavevaju
04.07.2026 18:01
Nosková tropí hlouposti.
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pantera1
04.07.2026 18:02
Ona to zvládne, mé instinkty větří výhru .
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Liverpool22
04.07.2026 18:07
smile
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Tomas_Smid_fan
04.07.2026 18:07
pořád bude zkoušet ty pitomý FH čopy, co jí jdou všechny do outu...
To je jak magnet, úder co ti nejde a neodpustíš si ho.
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Vlk-v-trave
04.07.2026 18:08
:-)) zvyk - zelezna kosile... tak hlavne aby sly servisy...
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Tomas_Smid_fan
04.07.2026 18:13
ani ty teď nešly
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paprikovygulas
04.07.2026 18:11
Veru tie tvoje letia na obežnú drahu
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zfloyd
04.07.2026 17:55
Linda by měla vysunout pupík a bude hotovo
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jih
04.07.2026 17:57
Pupík je málo...ať toho vysune víc... .
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paprikovygulas
04.07.2026 18:02
Najdi si zensku
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jih
04.07.2026 18:04
Jedná nestačí... .
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paprikovygulas
04.07.2026 18:06
Však nezasuvaš
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jih
04.07.2026 17:39
A teď to bude krutý splachovák... .
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Liverpool22
04.07.2026 17:38
smile LINDA smile už je zpátky v zápase a 1:1 smile
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frenkie57
04.07.2026 17:40
Druhý set už výrazně lepší, ale do Berlínského výkonu pořád daleko.
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com
04.07.2026 17:45
ve tretim setu musi ZNAP
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Vlk-v-trave
04.07.2026 17:55
To si nemyslim... privetivejsi pro jeji hru podminky... tady ma vice situaci, kdy na ty jeji pecky hracky maji vetsi sanci reagovat...
Sice ma brejk k dobru, ale jeste neni hotovo...
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Vlk-v-trave
04.07.2026 17:56
*hracky
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Diabolique
04.07.2026 17:35
Lindaaaa!!!!!!
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Vlk-v-trave
04.07.2026 17:37
:-)
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Diabolique
04.07.2026 17:37
Ten plan jeste vyjde!!!
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Vlk-v-trave
04.07.2026 17:39
Ale bude to pekna makacka :-)))
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Ajeto
04.07.2026 17:16
Zdravím zdejší tenisové fandy i odborníky !
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Tomas_Smid_fan
04.07.2026 17:21
vítej
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Ajeto
04.07.2026 17:26
Díky . Jak to tu probíhá? Doufám, že zde lze i nesouhlasit.
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chlebavevaju
04.07.2026 17:27
Za to je zde tvrdý lynč.
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Ajeto
04.07.2026 18:15
Dobré vědět .
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Diabolique
04.07.2026 17:36
Chces smazat???
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Ajeto
04.07.2026 18:15
Raději někdy namazat .
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paprikovygulas
04.07.2026 17:39
Tak ako všade. Odvratena stranka internetoveho prorstredia je, že sú tu znudení senilni dedovia co si honia na 20 ročných dievčatách ego aj keď len za jeden mesiac dosiahli viac ako oni za celú existenciu na portáli.
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Ajeto
04.07.2026 18:17
Myslím, že to nebude tak hrozné.
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com
04.07.2026 17:47
nej uživatel sem tady já, aby bylo hned od začátku jasno.. Mi z ruky zobe i redaktor smile
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Ajeto
04.07.2026 18:16
Když nic horšího .
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frenkie57
04.07.2026 17:06
Ta Linda je dneska strašně marná.
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pantera1
04.07.2026 17:09
A to jsem jí poslala jeden z nejlepších bondovských songů, Jirka to zatím řídí zkušeně dle skóre. Jsem na oslavě šedesátin .tam nemůžu tenis pustit .
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PTP
04.07.2026 17:11
Mladší brácha má narozky?
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pantera1
04.07.2026 17:20
jsem jedináček a do šedesátin mi ještě pár let chybí a tohle ti vrátím neboj se. . Už se těším, až do tebe zatnu drápy
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PTP
04.07.2026 17:22
Takže 58
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pantera1
04.07.2026 17:29
Naser si
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PTP
04.07.2026 17:32
Promiň, netušil jsem, že se tě to tak dotkne, chtěl bych být zaťatý tvými drápy
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pantera1
04.07.2026 17:38
To věřím, už bys to chtěl pořád. Jsem už lehce ovíněná a v ráží , tak bacha na mě. Máš těch vroubků už po více .
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frenkie57
04.07.2026 17:21
Ty jsi na ní osklivej .
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pantera1
04.07.2026 17:36
Je, tomu jen tak neodpustim, bude se muset hodně snažit .
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Tomas_Smid_fan
04.07.2026 17:21
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Diabolique
04.07.2026 17:06
Pojd Lindo, jeste to zmaknes!
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Vlk-v-trave
04.07.2026 17:02
Linda to jeste otoci :-)
A Jirka jede pekne!
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Pe3k_
04.07.2026 17:05
Zase ho dali na nějaký boční kurt 12 nebo tak něco, bude se muset probít ještě dál, aby si vůbec zahrál na nějakém pořádném kurtu...
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Serpens
04.07.2026 17:06
dvanáctka má celkem velkou tribunu.
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Vlk-v-trave
04.07.2026 17:15
Ja bych bral vic spis ten slavny no. 18
...nastesti neni Jirka na No.2 - tzv. hrbitove favoritu... ikdyz pry uz to neplati, ze ho zmenili ;-) ale jistota je jistota...
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Tomas_Smid_fan
04.07.2026 17:23
Sorana se těma liftama opičí po Ize, i když to až tolik nepřehání.
Ale Alex parádně!
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Vlk-v-trave
04.07.2026 17:37
Dobre, ale uz otaci :-)
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PTP
04.07.2026 17:01
Lindo zkus to ještě otočit, udělej mi radost, já ťa mám rád i bez peněz!
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Vlk-v-trave
04.07.2026 17:02
:-)) Po prestavce tam prijde jina Linda :-))
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volejman
04.07.2026 16:56
No výborně, už ani na esa to nebude kanár. Linda má 1. eso (na esa 1:7!)
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tommr
04.07.2026 16:54
Linda je vyloženě trapná. Při vší úctě k Cirstee je to jen průměrná hráčka která je jednou nohou v důchodu a Linda by si jí měla povodit. A ne aby to bylo naopak ...
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chlebavevaju
04.07.2026 16:55
A ještě ke všemu má nyní prakticky vyčištěnou dolní polovinu pavouka. A ona prohraje proti Cirstee.
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tommr
04.07.2026 17:04
snad toho využije aspoň Marie Bouzková ...
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Vlk-v-trave
04.07.2026 17:07
Nema... v dalsim Madison a Amanda... to rozhodne vycistene neni, ani omylem...
je tam fajterka Paolini a skvela krueger - v paradnim laufu... a pochopitelne nebezpecna Maruska :-)
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tommr
04.07.2026 17:11
tak bud Madison nebo Amanda ale obě najednou ne ...
A Rybakinu a Swiatek považuju pro Marii/Lindu za větší hrozby ...
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paprikovygulas
04.07.2026 17:01
Trápne 21 ročné dievča dosiahla viac ako tommr 15 rokov zacykleny na tenisportaly. Dpc bol som tu pravidelne naposledy pred 8 rokmi a stale si tu jebal tieto primitívne komentáre a pridem po 8 rokoch späť a opat natlačené komentare kade tade
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PTP
04.07.2026 17:05
Choď zpäť do riti, ty paprikovy chuj.
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paprikovygulas
04.07.2026 17:24
Kto si?
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tommr
04.07.2026 17:06
těch 8 let tu bylo krásný ovzduší. Moh by si zase na pár let vypadnout aby se to tu vyčistilo od toho smradu kterej tu šíříš ...
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paprikovygulas
04.07.2026 17:09
Kozorožec dostal rozum a začal žiť, ty si zacyklena toxicka zbytočná existencia
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horska.kraslice
04.07.2026 17:04
Sorana je momentálně 18. hráčka žebříčku.
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Vlk-v-trave
04.07.2026 17:08
Sis zaprehanel :-))) uz zase... prichazis s temi divnymi prumery... z kolikati hracek ten prumer delas... z 20? :-))
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Vlk-v-trave
04.07.2026 17:09
ne promin z 40... ted vyse pekne horska.kraslice pripomnela, ze je aktualne 18.
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tommr
04.07.2026 17:15
já beru celou její kariéru ve který nedokázala zhola nic. Ted na starý kolena má životku což uznávám ale stejně by jí měla hráčka jako je Linda jasně porazit ...
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Vlk-v-trave
04.07.2026 17:21
4. tituly :-) tak zhola nic si predstavuji jinak... min. 4. kola na vsech Majorech 2x QF
jen ve Wimbledone ji 4.kolo chybi... mela uz 5 pokusu.... pokousi se tady o sesty...
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tommr
04.07.2026 17:24
dobře, jsem rozčílenej z toho jak Linda hraje a trochu jsem si zapřeháněl ...
Musíš ale i ty uznat že prohrát čtyřikrát během jednoho roku s hráčkou jako je Cirstea je pro Lindu ostuda ...
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Serpens
04.07.2026 17:28
No, nějak se tady rozneslo, že Linda třikrát prohrála, avšak v Indian Wells ji porazila, takže 2:1.
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Serpens
04.07.2026 17:29
A, pardon, ještě Dubaj, takže opravdu tři porážky.
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Vlk-v-trave
04.07.2026 17:36
Ale Linda preci takova je, ze ty prime body hleda tak nejak ultimatne... a Sorana je nejen zrucna. ale zkusena...
Spis uvidime jak tady na trave... v prvnim mela moc v hlavne asi ty souboje... uz je to lepsi... a jde servirovat na vitezstvi ve druhem...
je dobre ze takovy zapas ma... pred pripadnym duelem Keys/Anisimova to nej. co se ji muze stat...
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Vlk-v-trave
04.07.2026 17:28
Mimo to, musim rict, ze ji opravdu obdivuji, a to co dokaze hrat na konci kariery je proste uzasne... to same Tana Maria na trave, Vekic atd.
Je dobre, ze takove damy jsou, a z prumerama bych tu asi moc neargumentoval... Linda si to musi uhrat sama... a hlavne nespolehat jen na prime body...
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volejman
04.07.2026 16:51
Perfekt, už to nebude kanár! Linda má game.
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Serpens
04.07.2026 16:51
Linda kolikrát říká, že jí je fuk, kdo stojí na druhé straně kurtu, ale tady jí fakt jedno není. Od začátku ukazuje, jaký má ze Sorany strach a má v hlavě ty tři letošní zápasy. Servis nefunguje vůbec (ani ten první Soraně nic nedělá) a ve výměnách je to takové naivní hraní na střed bez snahy Soranu trochu rozhýbat, což jí pochopitelně náramně vyhovuje.
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paprikovygulas
04.07.2026 16:55
piš do tej klávesnice datel. Zobral by som ta na kurt a pri každom lama udere čo by si zahral by som ti precital nejaký tvoj duchaplny komentar
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Serpens
04.07.2026 16:58
1) máš tam chybu
2) fanoušci tenisty živí, takže mají plné právo se vyjadřovat
3) komentuju slušně a snažím se pojmenovávat věci tak, jak je vidím, ty zatím jen používáš vulgarity a ještě chvíli tady provokuj a jsi nahlášený
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paprikovygulas
04.07.2026 17:04
3) ti jebe? nahlásený na internetovej stránke wow, dnes nezaspím
2) nie neživis nikoho, akurát samého seba
1) co
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chlebavevaju
04.07.2026 16:48
Tvl Lindo tohle předvádět proti 36-lete bábě.
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paprikovygulas
04.07.2026 16:56
Niekto zase komentuje 21 ročné dievča online, ktoré za ten čas dosiahlo viac ako celý tenisportal.cz do kopy
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chlebavevaju
04.07.2026 16:40
Linda jojo, na Soranu umí, ta z ní má extrémní vítr.
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hanz
04.07.2026 16:33
Lindička už klasicky rupla na servu... ta se opravdu nikdy nepoučí...
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paprikovygulas
04.07.2026 16:36
Napísal človek čo netrafi servis pole ani zo spodu
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hanz
04.07.2026 16:39
To není můj džob .)
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paprikovygulas
04.07.2026 16:41
Tak drž piču
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chlebavevaju
04.07.2026 16:42
To je chování
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paprikovygulas
04.07.2026 16:44
Ježiš Kristus
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hanz
04.07.2026 16:43
Budu...
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Babolet
04.07.2026 16:56
čobol se pozná podle způsobu vyjadřování
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paprikovygulas
04.07.2026 17:04
Salamandra
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