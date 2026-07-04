První ztracený set Lehečku nezastavil. Český tenista vyprovodil Munara a je v osmifinále
Lehečka – Munar 6:4, 6:4, 4:6, 6:4
Munar vstoupil do zápasu s Lehečkou čistou hrou. Mnohem více starostí se svým servisem měl český tenista, který musel odvracet brejkbol. Soupeře ale do trháku nepustil a i on si připsal úvodní game. Španěl mohl neproměněné příležitosti litovat o to více, že to byl vzápětí naopak on, kdo jako první přišel o podání. Jeho rival brejk bez problémů potvrdil a šel do vedení 3:1.
V dalších gamech si oba tenisté naprosto suverénně drželi své servírovací gamy. Problémy měl až za stavu 5:4 svěřenec Michala Navrátila, který musel odvracet brejkbol. V složité situaci si ale pomohl aktivní hrou, skóre otočil a po 40 minutách šel do vedení 1:0 na sety.
Lehečka i ve druhém setu předváděl velmi sebevědomý výkon. Ve většině výměn byl aktivnějším a jistějším hráčem, svého soupeře často dostával pod tlak. Na svou chvíli si počkal do páté hry, kdy Munarovi poprvé v setu prolomil servis. Vše vzápětí potvrdil čistou hrou a zajistil si vedení 4:2.
Španělský tenista se ale s vývojem druhého dějství nehodlal smířit. Podobně jako v prvním setu si za stavu 3:4 ze svého pohledu vypracoval brejkbol, ani tentokrát ale úspěšný nebyl. Poté musel na svém podání čelit brejkbolu a zároveň setbolu i on. I když si dokázal poradit a snížil na 4:5, platné mu to nebylo. Lehečka už sadu v klidu dopodával a po hodině a 27 minutách vedl 2:0.
Hned ve druhém gamu třetího setu musel Lehečka likvidovat na podání stav 15:40. Podobně jako v prvním setu vše vyřešil, vzápětí Munarovi vzal podání a po potvrzeném brejku vedl už 3:1. Rodák z Kněžmostu však dobře rozehraný set do vítězného konce nedotáhl. Za stavu 4:3 poprvé v utkání prohrál podání a bylo vyrovnáno. Poté se mohl český tenista vrátit do sedla, ani jeden ze tří brejkbolů ale neproměnil a když podruhé za sebou ztratil podání, prohrál třetí sadu 4:6.
Ve čtvrtém setu si oba hráči drželi svá podání. Brejkbolovou možnost měl v páté hře Lehečka, Munar si ale dokázal poradit. Klíčový moment zápasu přinesl devátý game, kdy aktivně hrající český tenista dokázal povedenými returny dostat soupeře pod tlak, prolomil mu podání a za stavu 5:4 šel podávat na postup. Žádné další komplikace už světová čtrnáctka nedopustila a po třech hodinách mohla slavit postup do osmifinále.
Výsledky mužské dvouhry ve Wimbledonu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
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Ostatní výsledky mužů jsou pro mne celkem neutrální.
Jsem zvědavá, na zápas Dimitrova s Berretnim, snad to bude pěkný tenis na závěr úspěšného dne.
Pristi kolo bude tezsi.
Děkuji
https://en84.sportplus.live/tennis/wimbledon/8028841/