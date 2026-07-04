Zkáza favoritek! Ve třetím kole Wimbledonu končí Šwiateková i Rybakinová

DNES, 16:35
Aktuality 13
Světová dvojka Jelena Rybakinová z Kazachstánu vypadla ve Wimbledonu stejně jako vloni už ve třetím kole. Vítězka turnaje z roku 2022, jež v lednu získala na Australian Open svou druhou grandslamovou trofej, prohrála na londýnské trávě s úřadující deblovou šampionkou Elise Mertensovou 6:7, 1:6. Belgičanka se v osmifinále utká s českou tenistkou Marií Bouzkovou. Dohrála i obhájkyně titulu Iga Šwiateková, která nestačila na Filipínku Alexandru Ealaovou a padla 6:7, 2:6.
Profily hráčů
Mertens Elise
Rybakina Elena
Iga Šwiateková skončila ve Wimbledonu už ve třetím kole (@ NEIL HALL / EPA / Profimedia)

Mertensová – Rybakinová 7:6, 6:1

Sedmadvacetiletá Rybakinová porážkou přišla o šanci vystřídat v čele světového žebříčku Bělorusku Arynu Sabalenkovou. Naději přeskočit Bělorusku, která drží tenisový trůn od podzimu 2024, by měla jen v případě, že projde minimálně do čtvrtfinále.

O tři roky starší Mertensová si postupem do osmifinále vyrovnala wimbledonské maximum ve dvouhře. Ve čtyřhře má v All England Clubu na kontě dva tituly, vedle loňského ročníku triumfovala i v roce 2021.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport)

"Teď skoro nemám slov, cítím se skvěle. Jsem ráda, že jsem vyhrála první set, pak už jsem měla navrch," řekla v rozhovoru na kurtu Mertensová, jež úvodní sadu vybojovala za hodinu v tie-breaku 7:4. Ve druhém setu sebrala soupeřce znovu dvakrát podání, sama už na servisu nechybovala a po hodině a půl proměnila třetí mečbol.

Hladce postoupila do čtvrtého kola finalistka z roku 2024 Jasmine Paoliniová. Italka porazila Marii Sakkariovou z Řecka za 67 minut 6:1, 6:2.

Další informace připravujeme.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, ČTK
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Komentáře

13
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Pe3k_
04.07.2026 17:03
Konec Igy Svátkové potěšil
Konec Rybky napak nepotěšil
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Liverpool22
04.07.2026 17:07
mám to stejně. Ještě potěšila Krueger což je "kopie" Rybky.
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tommr
04.07.2026 17:20
pro naše hráčky je nečekanej konec obou dobrá zpráva ...
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com
04.07.2026 16:59
Alexandra smilesmile
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Liverpool22
04.07.2026 17:00
smile smile EALA smile smile
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hanz
04.07.2026 16:58
Alespoň je vidět, že Pšonka byla marná vyjma Plíškovic, na kterou si věřila... už měla vypadnout s Tauwnsendkou...
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Liverpool22
04.07.2026 17:00
smile
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Liverpool22
04.07.2026 16:57
Iga podobně jako Rybka po prohraném TB ve 2. setu emočně odpadla. Rybka má výhodu, že nebude mít žádný odečet bodů zatímco Iga se žebříčkem propadne.
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Liverpool22
04.07.2026 16:44
Rybka dnes od začátku nebyla v pohodě a něco bylo špatně. smile Už před zápasem se Vukov mračil a to jsem hned vytušil, že je zle. Rybka se snažila začít ve velké intenzitě, urvat zápas na začátku, ale Mertens se udržela, odvrátila na úvod brejky a pak už byla lepší - takže zaslouženě postoupila. Rybka prožívá herní krizi - doufám, že to nejsou nějaké vážné zdravotní problémy, ale jen něco menšího - alergie, ženské problémy atd.
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hanz
04.07.2026 16:45
Třeba měla krámy.... a holt si nikdo nic neužil, no...ani Vukov...
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Liverpool22
04.07.2026 16:48
Vukov se možná mračil i proto, že ještě nezkousnul prohru Chorvatů - bylo tam hodně emocí....
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pantera1
04.07.2026 16:48
Rybce se teda vůbec nedaří od té doby co vyhrála GS, docela škoda. Asi byli s Vučkem na kordy .
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Liverpool22
04.07.2026 16:49
Těžko říct co zatím je - až čas ukáže, ale travnatá sezóna nevyšla
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