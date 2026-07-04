Zkáza favoritek! Ve třetím kole Wimbledonu končí Šwiateková i Rybakinová
Mertensová – Rybakinová 7:6, 6:1
Sedmadvacetiletá Rybakinová porážkou přišla o šanci vystřídat v čele světového žebříčku Bělorusku Arynu Sabalenkovou. Naději přeskočit Bělorusku, která drží tenisový trůn od podzimu 2024, by měla jen v případě, že projde minimálně do čtvrtfinále.
O tři roky starší Mertensová si postupem do osmifinále vyrovnala wimbledonské maximum ve dvouhře. Ve čtyřhře má v All England Clubu na kontě dva tituly, vedle loňského ročníku triumfovala i v roce 2021.
"Teď skoro nemám slov, cítím se skvěle. Jsem ráda, že jsem vyhrála první set, pak už jsem měla navrch," řekla v rozhovoru na kurtu Mertensová, jež úvodní sadu vybojovala za hodinu v tie-breaku 7:4. Ve druhém setu sebrala soupeřce znovu dvakrát podání, sama už na servisu nechybovala a po hodině a půl proměnila třetí mečbol.
Hladce postoupila do čtvrtého kola finalistka z roku 2024 Jasmine Paoliniová. Italka porazila Marii Sakkariovou z Řecka za 67 minut 6:1, 6:2.
Další informace připravujeme.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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Konec Rybky napak nepotěšil