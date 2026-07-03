Češi v akci, sobota 4. 7. Noskovou, Lehečku a Bouzkovou čeká těžký boj o osmifinále Wimbledonu
Češi v akci (probíhající turnaje)
pátek 3. 7. | čtvrtek 2. 7. | středa 1. 7. | úterý 30. 6. | pondělí 29. 6. | neděle 28. 6. | sobota 27. 6.
Trio Čechů o osmifinále Wimbledonu
Tři čeští tenisté se v rámci sobotního programu Wimbledonu porvou o postup do osmifinále nejslavnějšího tenisového turnaje. A ani jednoho z nich nečeká snadný úkol, přestože každý bude plnit roli favorita.
Linda Nosková změří síly se svou obávanou soupeřkou Soranou Cirsteaovou, která hraje poslední a zároveň nejlepší sezonu v kariéře. Letos se s rozjetou veteránkou potkala už čtyřikrát a ve třech případech opouštěla kurt jako poražená. Na trávě by ale měla mít jednoznačně největší šanci Cirsteaovou porazit. Zatímco pro Rumunku se jedná o nejslabší povrch, Nosková je posilněná triumfem v Berlíně a hraje na pažitech ve skvělé formě.
Marie Bouzková táhne už sedmizápasovou neporazitelnost, je bývalou čtvrtfinalistkou Wimbledonu a ustála bitvu s Talií Gibsonovou i Tyrou Caterinou Grantovou. Ještě těžší výzvou může být loňská čtvrtfinalistka Ljudmila Samsonovová. Ruska představuje obzvláště na rychlejších površích hrozbu a bude proti Bouzkové diktovat tempo hry. Rozhodujícím faktorem tak nejspíš bude počet nevynucených chyb z rakety Samsonovové.
Také Jiřího Lehečku čeká zrádná výzva. Proti Jaumemu Munarovi totiž nastupoval jako výrazný favorit i loni na finálovém turnaji Davis Cupu a jasně prohrál. Pokud ale naváže na výkony z předchozích dvou kol, v nichž nedal šanci Alexeiovi Popyrinovi ani Alexovi Molčanovi, měl by tentokrát uspět. Munar byl ještě nedávno považován za čistého antukáře, ovšem v poslední době sbírá úspěchy i na jiných površích a ve Wimbledonu přejel Francisca Cerúndola i Jacoba Fearnleyho.
Více informací nabídneme v sobotním preview.
WIMBLEDON (Londýn, Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra ženy | Pavouk dvouhra muži
• Dvouhra ženy - 3. kolo •
12:00 | PREVIEW | Bouzková (21-ČR) – Samsonovová (-)
15:30 | PREVIEW | Nosková (9-ČR) – Cirsteaová (17-Rum.)
• Dvouhra muži - 3. kolo •
13:30 | PREVIEW | Lehečka (13-ČR) – Munar (Šp.)
Pavouk čtyřhra ženy | Pavouk čtyřhra muži | Pavouk dvouhra juniorky
• Čtyřhra ženy - 2. kolo •
13:30 | Detiucová/Chromačevová (ČR/-) – Keninová/Ostapenková (8-USA/Lot.)
15:30 | Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) – Bouzková/Sorribesová (ČR/Šp.)
• Čtyřhra muži - 2. kolo •
15:00 | Kopřiva/Pieczonka (ČR/Pol.) – Doumbia/Reboul (13-Fr.)
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
13:30 | T. Heřmanová (ČR) – Wongová (Brit.)
ATP CHALLENGER 75 BRAŠOV (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
10:00 | Neuchrist/Vrbenský (Rak./ČR) – Cervantes/Molčanov (Šp./Ukr.)
ITF M25 MARBURG (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - semifinále •
12:30 | Siniakov (3-ČR) – Hopp (Něm.)
• Čtyřhra - finále •
15:30 | Řeček/Siniakov (1-ČR) – Krutych/I. López (Ukr./Šp.)
ITF M15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
11:30 | Bittoun Kouzmine/D. Blažka (2-Fr./ČR) – Azkara/Özdemir (1-Tur.)
ITF M15 AMSTELVEEN (Nizozemsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
11:00 | Nicod (4-ČR) – Naw (Sýrie)
ITF M15 UMAG (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
16:00 | Černý (7-ČR) – Castagnola (It.)
ITF M15 ŠTORE (Slovinsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
12:30 | Baum/Peták (2-ČR) – Jansson/Kumar (Švéd.)
J200 CASTRICUM (Nizozemsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra chlapci - semifinále •
15:00 | Put/D. Vágner (1-Niz./ČR) – Ciaschetti/Marigliano (8-It.)
• Čtyřhra dívky - semifinále •
13:00 | Barháčová/Ďulíková (1-SR/ČR) – Hirschiová/Jakuchinová (3-Austr./-)
J100 STARÁ BOLESLAV (Česko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - finále •
10:00 | Krejčí (2-ČR) – Laukys (3-USA)
• Dvouhra dívky - semifinále •
09:30 | Oliveriusová (1-ČR) – Kononenková (4-)
09:30 | Vrajíková (3-ČR) – Yanová (2-Kan.)
* bude se hrát i finále
J30 SARAJEVO (Bosna a Hercegovina), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
10:30 | Jos. Svoboda (ČR) – Piralov (Ukr.)
* bude se hrát i semifinále
J60 VÉSKA (Česko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 2. kolo kvalifikace •
09:00 | Pražma (ČR) – Köhler (10-ČR)
09:00 | Buba (ČR) – Průdek (8-ČR)
12:00 | Vokroj (ČR) – Krechler (12-ČR)
12:00 | Vurm (ČR) – Sikanov (11-)
13:30 | Motal (9-ČR) – čeká na soupeře
16:30 | D. Soukup (6-ČR) – čeká na soupeře
16:30 | A. Štěpánek (3-ČR) – čeká na soupeře
• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
Gottvaldová (6-ČR) – nemá soupeřku / bez boje
Čermáková (8-ČR) – Dukovová (ČR) / bez boje
10:30 | Michalcová (2-ČR) – Kovalovová (Ukr.)
10:30 | Kučerová (4-ČR) – Horehleďová (ČR)
12:00 | Pacltová (ČR) – A. Svobodová (7-ČR)
12:00 | Patáková (ČR) – Šulcová (11-ČR)
13:30 | Radová (3-ČR) – Mojžišová (SR)
13:30 | Zámečníková (ČR) – Van Der Bergová (1-Kan.)
13:30 | S. Dvořáčková (ČR) – Roiková (9-ČR)
15:00 | Benetková (10-ČR) – Weissová (SR)
15:00 | Skořepová (5-ČR) – čeká na soupeřku
• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
09:00 | Onderka (ČR) – Paluga (SR)
09:00 | Koc (ČR) – Andel (SR)
09:00 | Mikeš (ČR) – Bigič (Slovin.)
10:30 | A. Moravec (ČR) – Zeman (ČR)
10:30 | Michel (ČR) – Hernandez Gerulewicz (USA)
10:30 | Schamberger (ČR) – Leščuch (Ukr.)
10:30 | Kotrba (ČR) – Hope (Austr.)
12:00 | M. Horák (ČR) – Dratch (USA)
* bude se hrát i 2. kolo
• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
12:00 | Michnová (ČR) – Ciencialová (ČR)
* bude se hrát i 2. kolo
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
Komentáře
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Se Samsonovou hrála v hlavních soutěžích WTA turnajů 3 zápasy a všechny byly na tři sety. V Guadalajaře 22 nejdříve dostala kanára, ale potom začaly soupeřce docházet síly a Maruška ji upinkala. Na US Open 24 vyhrála Marie první set, ve druhém vedla 5-2 a měla možnost zápas dopodávat, ale v téhle situaci poprvé ten den ztratila servis. Poté projela tiebreak i třetí set. Hodně smutný zápas Loni v Adelaide Marie získala snadno první set, ve druhém jí začaly docházet síly (měla za sebou kvalifikaci + předchozí turnaj v Brisbane) a ten třetí už jenom odchodila...
Pokud bude Samsonova trefovat do kurtu, není moc nadějí na úspěch. Ale moc toho letos nevyhrála a v důležitých momentech může kazit.
Nosková 2:6 4:6
Lehečka 6:4 7:6 6:7 6:4