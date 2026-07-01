Češi v akci, čtvrtek 2. 7. Těžká výzva pro Plíškovou a Menšíka! Ve Wimbledonu hraje pět nadějí
Češi v akci (probíhající turnaje)
středa 1. 7. | úterý 30. 6. | pondělí 29. 6. | neděle 28. 6. | sobota 27. 6.
Plíšková, Nosková, Menšík, Lehečka a Bouzková ve Wimbledonu
Pět českých tenistů absolvuje v rámci čtvrtečního programu utkání druhého kola ve Wimbledonu. Jasně nejtěžší výzvu má z našich zástupců Karolína Plíšková. Finalistka ročníku 2021 vyzve obhájkyni titulu, světovou trojku a svou neoblíbenou soupeřku Igu Šwiatekovou, kterou nikdy neporazila.
Snadné to s největší pravděpodobností nebude mít na nejslavnějším tenisovém turnaji ani Jakub Menšík, i když je mírným kurzovým favoritem. Semifinalista nedávného French Open nastoupí proti bývalé světové trojce Grigorovi Dimitrovovi a hodně bude záležet i na kondici zkušeného Bulhara.
Relativně hladké vítězství se naopak očekává od dalších tří českých nadějí. Roli jasného favorita budou plnit rozjetá Linda Nosková, Jiří Lehečka a také už šest zápasů neporažená Marie Bouzková.
Více informací nabídneme ve čtvrtečním preview.
WIMBLEDON (Londýn, Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra ženy | Pavouk dvouhra muži
• Dvouhra ženy - 2. kolo •
12:00 | PREVIEW | Bouzková (21-ČR) – Grantová (It.)
14:30 | PREVIEW | Plíšková (ČR) – Šwiateková (3-Pol.)
17:30 | PREVIEW | Nosková (9-ČR) – Osoriová (Kol.)
• Dvouhra muži - 2. kolo •
15:30 | PREVIEW | Lehečka (13-ČR) – Molčan (SR)
17:30 | PREVIEW | Menšík (15-ČR) – Dimitrov (Bulh.)
Pavouk čtyřhra ženy | Pavouk čtyřhra muži
• Čtyřhra ženy - 1. kolo •
16:30 | Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) – H. Chan/Tausonová (Tchaj-wan/Dán.)
16:30 | Bartůňková/Ealaová (ČR/Fil.) – Keninová/Ostapenková (8-USA/Lot.)
16:30 | Malečková/Škochová (ČR) – Mihalíková/Nichollsová (12-SR/Brit.)
16:30 | Bouzková/Sorribesová (ČR/Šp.) – Potapovová/Taggerová (Rak.)
17:00 | Piterová/Sisková (Pol./ČR) – Boulterová/Watsonová (Brit.)
• Čtyřhra muži - 1. kolo •
12:00 | Nouza/Oberleitner (ČR/Rak.) – Göransson/E. King (Švéd./USA)
16:30 | Kopřiva/Pieczonka (ČR/Pol.) – Hanfmann/Struff (Něm.)
ATP CHALLENGER 75 BRAŠOV (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
09:30 | F. Duda/Latinovič (1-ČR/Srb.) – Cervantes/Molčanov (Šp./Ukr.)
11:00 | Grevelius/Poljak (3-Švéd./ČR) – Castelnuovo/Santillan (Švýc./Jap.)
12:30 | Neuchrist/Vrbenský (Rak./ČR) – Dev/Sinha (Indie)
ITF W50 STUTTGART-VAIHINGEN (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
13:30 | Sedláčková (ČR) – Capurrová Tabordaová (Arg.)
13:30 | Štruplová (ČR) – Tubellová (7-Fr.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
15:00 | Bayerlová/Okálová (3-ČR/SR) – Gavrilaová/Prisacariuová (Rum.)
ITF W35 AMSTELVEEN (Nizozemsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
12:30 | A. Kovačková (ČR) – Voraceková (16-Něm.)
ITF M25 MARBURG (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
11:00 | Siniakov (3-ČR) – Rossi (It.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:00 | Řeček/Siniakov (1-ČR) – Barbic/Einig (Něm.)
ITF M25 NIVELLES (Belgie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
13:30 | Forejtek (2-ČR) – Petkovic (8-Něm.)
ITF M25 SKOPJE (Severní Makedonie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
14:00 | Huseinovič/Poštolka (Mak./ČR) – Orlov/Szymkowiak (2-Ukr./Pol.)
ITF W15 MOGYORÓD (Maďarsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
09:00 | Mandelíková (ČR) – Artěmevová (-)
10:30 | E. Slavíková (ČR) – Zelníčková (1-SR)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Kapciaová/Sanerová (Švéd.) – Drugdová/Ševčíková (2-SR/ČR) / bez boje
ITF W15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
11:00 | Šmejkalová (ČR) – Ipunessová (Nová Kal.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
12:30 | Kopřivová/Müllerová (ČR/Maď.) – Kuparevová/Samardzicová (1-Něm./Švýc.)
ITF M15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
12:30 | Bittoun Kouzmine/D. Blažka (2-Fr./ČR) – Dolženkov/Višenčuk Višenko (-)
ITF M15 AMSTELVEEN (Nizozemsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
14:30 | Nicod (4-ČR) – Nittmann (Něm.)
ITF M15 ŠTORE (Slovinsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Baum/Peták (2-ČR) – Barun/Kopilevič (Chorv./Slovin.) / bez boje
J300 ROEHAMPTON (Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouky
• Čtyřhra dívky - semifinále •
14:30 | J. Kovačková/Zajíčková (4-ČR) – Jefremovová/Puškarevová (2-Fr./-)
J100 STARÁ BOLESLAV (Česko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
10:30 | Krejčí (2-ČR) – Mokán (7-Maď.)
10:30 | Luxa (ČR) – Čukanov (Ukr.)
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
09:00 | Papavasiliu (ČR) – Ladman (ČR)
* bude se hrát i čtvrtfinále
• Dvouhra dívky - osmifinále •
09:00 | Benetková (ČR) – Tvrzská (ČR)
09:00 | Oliveriusová (1-ČR) – Filipová (ČR)
09:00 | Chlumská (ČR) – Halfarová (ČR)
09:00 | Šmídová (ČR) – Vrajíková (3-ČR)
09:00 | Kr. Přikrylová (ČR) – Kononenková (4-)
09:00 | Jančaříková (ČR) – Peternelová (Slovin.)
10:30 | Šedivá (ČR) – Mojžíšová (ČR)
• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
13:30 | Šebek/Zapský (ČR) – Laukys/Mokán (1-USA/Maď.)
13:30 | Luxa/Maršík (4-ČR) – Čank/Lebiš (ČR)
13:30 | Černovický/Ladman (ČR) – Müller/Nyqvist (3-Švéd.)
* bude se hrát i semifinále
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
12:00 | Filipová/Šmídová (ČR) – Fialová/Jelínková (ČR)
12:00 | Vrajíková/Yildirimová (1-ČR/Tur.) – Oliveriusová/Kr. Přikrylová (ČR)
12:00 | Jančaříková/Tvrzská (ČR) – Chlumská/Levinská (4-ČR)
12:00 | Karšňáková/L. Koutová (ČR) – Buhadanaová/Kononenková (2-Izr./-)
* bude se hrát i semifinále
J30 NAIROBI (Keňa), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
08:00 | Šubert/H. W. Yeung (ČR/Hong.) – Baraka/Kibet Tanui Korir (Keňa)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
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