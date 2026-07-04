Tři gamy, víc ne. Siniaková s Townsendovou smetly Bouzkovou se Sorribesovou
Siniaková/Townsendová - Bouzková/Sorribesová 6:2, 6:1
Téměř tři a půl hodiny se Bouzková ve třetím kole Wimbledonu úspěšně rvala o postup s Ruskou Ljudmilou Samsonovovou. Po zhruba třech hodinách odpočinku už stála na kurtu znovu, aby po boku parťačky Sorribesové čelila největším favoritkám na titul Siniakové s Townsendovou.
A byl to přetěžký úkol. Česko-americká dvojice začala svou sílu potvrzovat od úvodních míčů. Při podání Bouzkové ještě neproměnila tři brejkboly, další šanci si ale ujít nenechala. Sorribesová neuhrála na svém podání ani bod a když poté přišla o podání i rodačka z Prahy, byl stav prvního setu jednoznačný 4:1.
Vzápětí se ale dočkal i česko-španělský pár. Servis si neudržela Townsendová, poté ji ale napodobila i Španělka, a to už trojnásobným grandslamovým šampionkám stačilo. Set s drobnými problémy světová deblová jednička dopodávala a favoritky ho získaly za 41 minut s přehledem 6:2.
Ve druhém dějství už se na dvorci odehrával naprosto jednoznačný duel. Bouzková se Sorribesovou sice byly schopné v určitých pasážích svým soupeřkám konkurovat v agresivitě hry, v klíčových výměnách ale šanci neměly. Sorribesová i Bouzková si prohrály svá podání, Siniaková s Townsendovou naopak problémy neměly a za stavu 4:0 bylo o osudu utkání prakticky rozhodnuto.
Až poté se o první hru ve druhém setu postarala Španělka, jednalo se ale jen o čistě symbolickou záležitost. Za stavu 1:5 se při podání Bouzkové dostal první nasazený pár do vedení 40:15 a tím pádem ke dvěma mečbolům, ani jeden ale nevyužil. Třetí už ale ano a po hodině a 18 minutách mohly Siniaková s Townsendovou slavit očekávaný postup.
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Myslel jsem že je soupeřky potrápí víc ale Marie byla utahaná ze singlové bitvy a SST byla úplně marná ...
Ani další kolo by pro SinTown nemělo být nějaký velký problém. Na opravdu silné soupeřky narazí až v semifinále ...