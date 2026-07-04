Tři gamy, víc ne. Siniaková s Townsendovou smetly Bouzkovou se Sorribesovou

DNES, 21:00
Aktuality 6
WIMBLEDON - Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou zvládly i svou druhou wimbledonskou překážku. S česko-španělskou dvojicí Marie Bouzková, Sara Sorribesová si poradily naprosto hladce ve dvou setech 6:2, 6:1 a v boji o čtvrtfinále se utkají s vítězkami duelu mezi Ukrajinkou Julií Starodubcevovou s Američankou Peyton Stearnsovou a maďarsko-americkým párem Fanny Stollarová, Asia Muhammadová.
Profily hráčů (7)
Siniaková Kateřina
Townsend Taylor
Bouzková Marie
Sorribes Tormo Sara
Siniaková s Townsendovou si připsaly bezbproblémovou výhru (@ ČTK / imago sportfotodienst / Marleen Fouchier)

Siniaková/Townsendová - Bouzková/Sorribesová 6:2, 6:1

Téměř tři a půl hodiny se Bouzková ve třetím kole Wimbledonu úspěšně rvala o postup s Ruskou Ljudmilou Samsonovovou. Po zhruba třech hodinách odpočinku už stála na kurtu znovu, aby po boku parťačky Sorribesové čelila největším favoritkám na titul Siniakové s Townsendovou.

A byl to přetěžký úkol. Česko-americká dvojice začala svou sílu potvrzovat od úvodních míčů. Při podání Bouzkové ještě neproměnila tři brejkboly, další šanci si ale ujít nenechala. Sorribesová neuhrála na svém podání ani bod a když poté přišla o podání i rodačka z Prahy, byl stav prvního setu jednoznačný 4:1.

Vzápětí se ale dočkal i česko-španělský pár. Servis si neudržela Townsendová, poté ji ale napodobila i Španělka, a to už trojnásobným grandslamovým šampionkám stačilo. Set s drobnými problémy světová deblová jednička dopodávala a favoritky ho získaly za 41 minut s přehledem 6:2.

Ve druhém dějství už se na dvorci odehrával naprosto jednoznačný duel. Bouzková se Sorribesovou sice byly schopné v určitých pasážích svým soupeřkám konkurovat v agresivitě hry, v klíčových výměnách ale šanci neměly. Sorribesová i Bouzková si prohrály svá podání, Siniaková s Townsendovou naopak problémy neměly a za stavu 4:0 bylo o osudu utkání prakticky rozhodnuto.

Až poté se o první hru ve druhém setu postarala Španělka, jednalo se ale jen o čistě symbolickou záležitost. Za stavu 1:5 se při podání Bouzkové dostal první nasazený pár do vedení 40:15 a tím pádem ke dvěma mečbolům, ani jeden ale nevyužil. Třetí už ale ano a po hodině a 18 minutách mohly Siniaková s Townsendovou slavit očekávaný postup.

Výsledky ženské čtyřhry ve Wimbledonu

Bojovnice Bouzková po parádním výkonu otočila bitvu se Samsonovovou, je v osmifinále

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

6
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Otmar
04.07.2026 21:31
SinTown dle očekávání, pro mě překvapení postup Detiuc s Khromačevou, měly to celkem nahnuté. Viděl jsem i úryvky dalších deblů ( McNally/Hunter, Danilina/Krunič atd) a hrály, holky, docela dobře. Bylo toho dneska moc najednou a všechno vidět nelze. Škoda!
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tommr
04.07.2026 21:21
Nečekaně pohodová výhra pro SinTown ... smile
Myslel jsem že je soupeřky potrápí víc ale Marie byla utahaná ze singlové bitvy a SST byla úplně marná ...
Ani další kolo by pro SinTown nemělo být nějaký velký problém. Na opravdu silné soupeřky narazí až v semifinále ...
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jih
04.07.2026 21:23
A komentář k Lindě?
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tommr
04.07.2026 21:41
Linda Nosková hraje debla až zítra. Spolu se Šramkovou si zahrají proti páru Fossa Huerges/Korpatsch který nahradil odstoupivší pár Errani/Paolini. Mají tudíž velkou šanci na výhru a další postup ...
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jih
04.07.2026 22:02
Debl mě nebere.
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com
04.07.2026 21:07
Královna Kačenka smile
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