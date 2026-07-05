Wimbledon: Muchová čelí šampionce Krejčíkové! Česko má jistou čtvrtfinalistku
Přehled toho nejzajímavějšího, neděle 5. 7.
Češi v akci
Muchová (10-ČR) – Krejčíková (ČR) | No.2 Court (13:30 SELČ)
* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské dvouhry i mužské dvouhry. Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.
Muchová vyzve v derby Krejčíkovou
Česko má jistou čtvrtfinalistku v letošním ročníku Wimbledonu. Barbora Krejčíková totiž prošla sekcí smrti, ve které byly její další dvě krajanky a ruská favoritka Mirra Andrejevová, a vyzve v osmifinále Karolínu Muchovou. Krejčíková má v zádech skalpy Andrejevové a Nikoly Bartůňkové a v posledních dvou zápasech se dost nadřela. Naopak Muchová prošla do druhého týdne naprosto suverénně a bez ztráty setu.
Muchové se podařilo už v úvodním zápase přerušit hrozivou sérii čtyř vypadnutí v prvním kole nejslavnějšího turnaje. A teď může dodržet své wimbledonské pravidlo, protože v minulosti dvakrát přešla přes úvodní kolo a vždy se dostala do čtvrtfinále. Krejčíková je v All England Clubu ještě úspěšnější a překvapivě zde předloni získala svůj druhý grandslamový titul ve dvouhře.
Jejich vzájemná bilance nebude hrát žádnou roli. Sice se potkaly už třikrát, nicméně jedná se o souboje z nejnižšího okruhu ITF a ten poslední je starý osm let. V Praze v roce 2018 měla navrch Muchová a poprvé Krejčíkovou porazila. Navíc se poprvé střetnou mimo antukové kurty. Favoritkou na postup je Muchová, která má včetně triumfu v Bad Homburgu na kontě sedm výher v řadě. Krejčíková naopak v této sezoně znovu bojovala se zdravotními problémy a moc toho neodehrála.
Na programu je první polovina osmifinálových zápasů. V akci budou také světové jedničky Aryna Sabalenková s obhájcem titulu Jannikem Sinnerem, Novak Djokovič či hvězdné Američanky Coco Gauffová a Jessica Pegulaová. Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské dvouhry i mužské dvouhry.
Nedělní program
CENTRE COURT (od 14:30 SELČ)
1. Safiullin (-) – Djokovič (7-Srb.)
2. Sabalenková (1-) – Ósakaová (14-Jap.)
3. Sinner (1-It.) – Močizuki (Jap.)
NO.1 COURT (od 14:00 SELČ)
1. Pegulaová (4-USA) – Jovicová (16-USA)
2. Auger-Aliassime (3-Kan.) – Davidovich (22-Šp.)
3. Bencicová (11-Švýc.) – Gauffová (7-USA)
NO.2 COURT (od 12:00 SELČ)
1. Pavlásek/Rikl (ČR) – Heliövaara/Patten (1-Fin./Brit.)
2. Muchová (10-ČR) – Krejčíková (ČR) / nejdříve ve 13:30 SELČ
COURT 17 (od 12:00 SELČ)
1. Krawietz/Pütz (7-Něm.) – Cabral/Miedler (11-Portug./Rak.)
2. Piterová/Sisková (Pol./ČR) – Malečková/Škochová (ČR)
3. Nosková/R. Šramková (ČR/SR) – Fossaová Huergová/Korpatschová (Arg./Něm.)
Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje
Komentáře
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V nadpisu mi chybí titulek, že jedné anebo druhé hrozí konec, byl bych zvědavý, kterou by si autor článku vybral.
Přitom kdybych byl příznivec konspiračních teorií tak bych si až mohl myslet, že pořadatelé GS konečně vymysleli způsob jak se zbavit otravných Češek a eliminovat nebezpečí, že ve čtvrtfinále budou čtyři.
Je to jednoduché - "nalosujeme" je tak, aby se nejpozději do osmifinále navzájem vybyly.
Sunday bloody sunday! :-))
https://youtu.be/SJLGeXWouE0?is=TQcH73teREjL89Oe
Tak mozne to je... preci sama vzdy prosi, aby ji nerikali souperky po zapase, nebo na tiskovkach...