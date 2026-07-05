Wimbledon: Muchová čelí šampionce Krejčíkové! Česko má jistou čtvrtfinalistku

DNES, 06:00
Previews 25
Český tenis má před startem nedělního hracího plánu jisté zastoupení ve čtvrtfinále letošního Wimbledonu. O postup mezi nejlepší osmičku se totiž utkají rozjetá Karolína Muchová s předloňskou šampionkou Barborou Krejčíkovou. Na posvátném londýnském pažitu se odehraje první polovina osmifinálových zápasů. Nedělní program startuje ve 12:00.
Profily hráčů
Krejčíková Barbora
Muchová Karolina
Karolína Muchová změří síly s Barborou Krejčíkovou (© MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Přehled toho nejzajímavějšího, neděle 5. 7.

Češi v akci
Muchová (10-ČR)Krejčíková (ČR) | No.2 Court (13:30 SELČ)

* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské dvouhry i mužské dvouhry. Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.

 

Muchová vyzve v derby Krejčíkovou

Česko má jistou čtvrtfinalistku v letošním ročníku Wimbledonu. Barbora Krejčíková totiž prošla sekcí smrti, ve které byly její další dvě krajanky a ruská favoritka Mirra Andrejevová, a vyzve v osmifinále Karolínu Muchovou. Krejčíková má v zádech skalpy Andrejevové a Nikoly Bartůňkové a v posledních dvou zápasech se dost nadřela. Naopak Muchová prošla do druhého týdne naprosto suverénně a bez ztráty setu.

Muchové se podařilo už v úvodním zápase přerušit hrozivou sérii čtyř vypadnutí v prvním kole nejslavnějšího turnaje. A teď může dodržet své wimbledonské pravidlo, protože v minulosti dvakrát přešla přes úvodní kolo a vždy se dostala do čtvrtfinále. Krejčíková je v All England Clubu ještě úspěšnější a překvapivě zde předloni získala svůj druhý grandslamový titul ve dvouhře.

Jejich vzájemná bilance nebude hrát žádnou roli. Sice se potkaly už třikrát, nicméně jedná se o souboje z nejnižšího okruhu ITF a ten poslední je starý osm let. V Praze v roce 2018 měla navrch Muchová a poprvé Krejčíkovou porazila. Navíc se poprvé střetnou mimo antukové kurty. Favoritkou na postup je Muchová, která má včetně triumfu v Bad Homburgu na kontě sedm výher v řadě. Krejčíková naopak v této sezoně znovu bojovala se zdravotními problémy a moc toho neodehrála.

Více informací

Na programu je první polovina osmifinálových zápasů. V akci budou také světové jedničky Aryna Sabalenková s obhájcem titulu Jannikem Sinnerem, Novak Djokovič či hvězdné Američanky Coco Gauffová a Jessica Pegulaová. Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské dvouhry i mužské dvouhry.

 

Nedělní program

CENTRE COURT (od 14:30 SELČ)
1. Safiullin (-) – Djokovič (7-Srb.)
2. Sabalenková (1-) – Ósakaová (14-Jap.)
3. Sinner (1-It.) – Močizuki (Jap.)


NO.1 COURT (od 14:00 SELČ)
1. Pegulaová (4-USA) – Jovicová (16-USA)
2. Auger-Aliassime (3-Kan.) – Davidovich (22-Šp.)
3. Bencicová (11-Švýc.) – Gauffová (7-USA)


NO.2 COURT (od 12:00 SELČ)
1. Pavlásek/Rikl (ČR) – Heliövaara/Patten (1-Fin./Brit.)
2. Muchová (10-ČR)Krejčíková (ČR) / nejdříve ve 13:30 SELČ


COURT 17 (od 12:00 SELČ)
1. Krawietz/Pütz (7-Něm.) – Cabral/Miedler (11-Portug./Rak.)
2. Piterová/Sisková (Pol./ČR) – Malečková/Škochová (ČR)
3. Nosková/R. Šramková (ČR/SR) – Fossaová Huergová/Korpatschová (Arg./Něm.)

Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

25
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HAJ
05.07.2026 10:35
Já to mám 50 na 50. Hlavně ať to holky přežijí ve zdraví a vítězka potom vyhraje celý Wimbl. Na zápas se těším, i když to pro mně bude bez obvyklého napětí.
V nadpisu mi chybí titulek, že jedné anebo druhé hrozí konec, byl bych zvědavý, kterou by si autor článku vybral.
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Ondřej.Jirásek
05.07.2026 10:37
Konec přece hrozí všem Takže "Wimbledon: Muchové i Krejčíkové hrozí konec. Česko má jistou čtvrtfinalistku"
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HAJ
05.07.2026 10:44
Jo, mně jenom chyběl ten obvyklý titulek.
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Ondřej.Jirásek
05.07.2026 10:46
Obvyklým bych ho nenazval :) Za Wimbledon zazněl jen jednou, možná zas zítra
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pantera1
05.07.2026 11:01
To chce ve stylu česká sekce smrti úspěšně pokračuje v náročné misi, pokud teda naší budou na vítězné vlně pokračovat dál, teď začne postupně prituhovat. V příštím týdnu začne Spectre vypouštět nejnebezpečnější zabijáky do zapasů .
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konecny.vitezslav@tiscali.cz
05.07.2026 10:20
Stále se opakující nadšené komentáře že: Česko má jistou čtvrtfinalistku v letošním ročníku Wimbledonu, jsou fakt únavné až trapné.
Přitom kdybych byl příznivec konspiračních teorií tak bych si až mohl myslet, že pořadatelé GS konečně vymysleli způsob jak se zbavit otravných Češek a eliminovat nebezpečí, že ve čtvrtfinále budou čtyři.
Je to jednoduché - "nalosujeme" je tak, aby se nejpozději do osmifinále navzájem vybyly.
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Vlk-v-trave
05.07.2026 09:42
\o/ Karolina, Naomi, Belinda \o/
Sunday bloody sunday! :-))
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pantera1
05.07.2026 09:46
Ještě přidám Pegulku .

https://youtu.be/SJLGeXWouE0?is=TQcH73teREjL89Oe
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Vlk-v-trave
05.07.2026 10:19
Dobre ty :-))
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Diabolique
05.07.2026 11:01
Karolina, Naomi, Choko
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Vlk-v-trave
05.07.2026 08:15
Baruska si ted cte behem snidane s kym bude hrat... to bude prekvapko... :-)))
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Serpens
05.07.2026 09:05
Aa, ona to dobře ví, to se fakt neutají
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Vlk-v-trave
05.07.2026 09:39
Tak, rika, ze to jeji ritual... necte nic... bublina a tym ji jen rekne rabo pred zapasem, kdo bude jeji dnesni souperkou... zachovava to tady od toho, jak vyhrala Wimbledon... :-)
Tak mozne to je... preci sama vzdy prosi, aby ji nerikali souperky po zapase, nebo na tiskovkach...
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paprikovygulas
05.07.2026 09:19
Myslíš ze číta tie trosky v čete? milionári majú iné aktivity
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com
05.07.2026 07:25
Fandím Barušce
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frenkie57
05.07.2026 07:27
Fandím Karolíně, ale když vyhraje Barbora, budu se zlobit jen na oko.
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pantera1
05.07.2026 09:32
Já to mám půl na půl, to je těžká situace . Mám je ráda obě. Ať vyhraje lepší, na ně se nedá zlobit. Jediné co je na tom dobré, že jedna z našich postoupí do ČF. Tipuji si, že vyhraje Karoli, ještě GS nemá, měla by jít dál ona. . Jsem napnutá, jak struna. Dneska by mě museli zabít, aby mě dostali od TV .
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aape
05.07.2026 10:22
Hlavně ať vyhraje ta, která pak dokáže porazit Sábu/Naomi
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pantera1
05.07.2026 10:36
Jenže to je ve hvězdách, Módní Ikona by měla odstranit z cesty cinkrlátkovou Arynu a ji pak jedna z našich holek zařiznout. Takzvaně za dobrotu na žebrotu .
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frenkie57
05.07.2026 07:09
Ondro, proč píšeš, že Muška a Bára prošly do druhého týdne, když je dneska teprve neděle? Do druhého týdne projde jenom vítězka tohoto duelu, ne?
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Sinuhet1
05.07.2026 07:10
myslim ze driv se v nedeli nehralo, takze se rika ze osmifinale je proste uz druhy tyden....
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frenkie57
05.07.2026 07:18
Dík za vysvětlení...
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modra.pani
05.07.2026 08:14
Ano, v neděli se hraje až od r.2022.
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Vlk-v-trave
05.07.2026 08:11
Je to klasicke pojeti uzivane dekady na majorech... na to kdyz nekdo postoupi do 4. Kola. tzv. druheho tydne. Je tedy o 4 kolo ktere bylo vzdy hrano v druhem tydnu. Mimo zmen ktere probehly na vsech majorech stale se pouziva a myslim ze pretrva...
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Ondřej.Jirásek
05.07.2026 09:57
Vysvětleno
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