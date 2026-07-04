Alcaraz, Draper a další marodi? Legenda ukázala na skutečného viníka
Absence Alcaraze a Drapera na letošním Wimbledonu opět vyvolaly otázky ohledně vysoké zátěže na mužském okruhu. Španěl se stále zotavuje ze zranění zápěstí, zatímco Brit musel odstoupit z domácího grandslamu kvůli opakujícím se potížím s paží, které ho trápí už déle než rok. Ke jménům na marodce se v posledních měsících přidali také Holger Rune a Lorenzo Musetti. Mnozí za hlavní příčinu označují nabitý kalendář nebo stále vyšší intenzitu hry. Murray má ale jiný názor.
Trojnásobný grandslamový šampion, který si během kariéry sám prošel dlouhodobými zdravotními problémy s kyčlí, je přesvědčený, že dostupná data nepotvrzují, že by dnes bylo zranění více než před deseti lety. "Nemyslím si, že statistiky ukazují více zranění než před deseti lety," citoval Murrayho server Tennis365.
Podle Skota se ale změnil typ zdravotních problémů, se kterými se hráči potýkají. Stále častěji podle něj přibývá zranění paží, ramen a loktů. Příčinu vidí v technologickém vývoji raket a především výpletů. "Hráči používají mnohem lehčí rakety než dříve a také mnohem tužší výplety. To znamená, že větší část síly při úderu se přenáší přímo do paže," vysvětlil Murray. Připomněl, že dříve byly rakety těžší a výplety lépe pohlcovaly vibrace, čímž snižovaly zatížení kloubů.
Bývalá světová jednička chápe, že rostoucí rychlost hry přiměla hráče hledat materiály, které umožňují rychlejší pohyb rakety. Domnívá se ale, že tato výhoda může být vykoupena příliš vysokou daní v podobě zdravotních problémů.
Murrayho slova přicházejí v citlivém období. Draper nedávno upozornil na vysoký počet zranění mezi mladými hráči a také Alcaraz musel přerušit sezonu, aby se mohl po zdravotní stránce zotavit před návratem na kurty. Murray proto věří, že by řada tenistů měla přehodnotit volbu rakety a výpletu dříve, než bude hledat jiné příčiny svých potíží. Podle něj by i drobné změny vybavení mohly snížit zatížení paží při množství úderů, které hráči každý týden odehrají.
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