Absence Alcaraze je rána pro celý tenis. Nahradit ho není možné, říká McEnroe
Alcaraz je mimo soutěžní dění už téměř dva měsíce kvůli zranění pravého zápěstí, které léčí v Murcii. Jeho návrat zatím není na pořadu dne a podle současných informací se očekává nejdříve během severoamerické části sezony na tvrdém povrchu v srpnu. V jeho týmu se tak jednoznačně soustředí na plné doléčení, nikoliv na rychlý comeback.
Ať už se představí v Kanadě, nebo až později, jisté je, že letošní Wimbledon bude prvním od jeho debutu v roce 2021, kde španělský hráč chybí. Tehdy v All England Clubu prohrál ve druhém kole s Daniilem Medveděvem, od té doby se ale vypracoval mezi absolutní špičku a dvakrát zde triumfoval. Loni ve finále nestačil na Jannika Sinnera a letos tak bude travnatý grandslam bez jednoho ze svých hlavních favoritů.
McEnroe se k situaci vyjádřil v podcastu „Off Court“ Grega Rusedského a otevřeně přiznal, že ho absence mladé hvězdy zasáhla. "Byl jsem smutný, když jsem se to dozvěděl. Je to rána pro celý tenis, nahradit ho není možné. Alcaraz je nejlepší zástupce našeho sportu, pokud jde o všechno, co přináší na kurt i mimo něj. Jeho absence hodně bolí," uvedl McEnroe.
Podle něj má Alcaraz mimořádný vliv nejen sportovními výsledky, ale i atraktivitou svého herního stylu, který přitahuje fanoušky po celém světě. Právě proto je jeho vynechání Wimbledonu vnímáno citlivě i na úrovni celého turnaje. Zároveň ale McEnroe dodal, že absence španělské hvězdy otevřela prostor dalším hráčům na okruhu. "Měli jsme teď několik velmi divokých týdnů, které to svým způsobem vyvážily. Carlosova absence otevřela dveře hráčům, kteří by se jinak do takových pozic možná nedostali. V tomto ohledu je to pozitivní," doplnil americký legendární tenista.
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živě vidím, jak McEnroe pláče v koutě po každé odhlášce v turnaji, mluví jako politik