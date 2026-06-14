Absence Alcaraze je rána pro celý tenis. Nahradit ho není možné, říká McEnroe

DNES, 11:00
Téma 4
John McEnroe se přidal k řadě hlasů, které v posledních týdnech komentují absenci Carlose Alcaraze na okruhu ATP i na letošním Wimbledonu. Podle americké legendy je španělský tenista jednou z nejvýraznějších osobností současného tenisu a jeho chybějící jméno je pro celý sport citelnou ztrátou.
Profily hráčů
McEnroe John
Alcaraz Carlos
Návrat Carlose Alcaraze na kurty zůstává nejistý (@ Alejandro Garcia / EPA / Profimedia)

Alcaraz je mimo soutěžní dění už téměř dva měsíce kvůli zranění pravého zápěstí, které léčí v Murcii. Jeho návrat zatím není na pořadu dne a podle současných informací se očekává nejdříve během severoamerické části sezony na tvrdém povrchu v srpnu. V jeho týmu se tak jednoznačně soustředí na plné doléčení, nikoliv na rychlý comeback.

Ať už se představí v Kanadě, nebo až později, jisté je, že letošní Wimbledon bude prvním od jeho debutu v roce 2021, kde španělský hráč chybí. Tehdy v All England Clubu prohrál ve druhém kole s Daniilem Medveděvem, od té doby se ale vypracoval mezi absolutní špičku a dvakrát zde triumfoval. Loni ve finále nestačil na Jannika Sinnera a letos tak bude travnatý grandslam bez jednoho ze svých hlavních favoritů.

McEnroe se k situaci vyjádřil v podcastu „Off Court“ Grega Rusedského a otevřeně přiznal, že ho absence mladé hvězdy zasáhla. "Byl jsem smutný, když jsem se to dozvěděl. Je to rána pro celý tenis, nahradit ho není možné. Alcaraz je nejlepší zástupce našeho sportu, pokud jde o všechno, co přináší na kurt i mimo něj. Jeho absence hodně bolí," uvedl McEnroe.

Podle něj má Alcaraz mimořádný vliv nejen sportovními výsledky, ale i atraktivitou svého herního stylu, který přitahuje fanoušky po celém světě. Právě proto je jeho vynechání Wimbledonu vnímáno citlivě i na úrovni celého turnaje. Zároveň ale McEnroe dodal, že absence španělské hvězdy otevřela prostor dalším hráčům na okruhu. "Měli jsme teď několik velmi divokých týdnů, které to svým způsobem vyvážily. Carlosova absence otevřela dveře hráčům, kteří by se jinak do takových pozic možná nedostali. V tomto ohledu je to pozitivní," doplnil americký legendární tenista.

Nadal nepochybuje o Alcarazově comebacku. Po zranění se vrátí silnější, tvrdí legenda

 

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz, ČTK
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Komentáře

4
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paddy
14.06.2026 11:40
Titanik teď spíš připomíná Djokovič a patik s tím zoufale bojuje na kapitánském můstku smile

živě vidím, jak McEnroe pláče v koutě po každé odhlášce v turnaji, mluví jako politik smile
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paddy
14.06.2026 11:41
pod panteru
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pantera1
14.06.2026 12:06
Jo, ale jemu je skoro čtyřicet. Co má za sebou. Jednoznačně největší držák z těch starých pardálů. A pořád dokáže uhrát dobrý výsledek. Uvidíme co předvede na Wimbledonu, asi žádná příprava, rovnou na centr kurt, jako vždy. Uvidíme jaký držáci budou ti mladí.
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pantera1
14.06.2026 11:11
Všechno špatně je k něčemu dobré. Karlíkovi není třicet, je to mladej kluk a jeden neodehranej Wimbledon a část sezóny není taková pohroma. Ani Jenda není stoprocentní, to se furt vytahuje jak překonávají rekordy svých předchůdců, ale zdá se, že to zas nebude tak jednoznačné. Co vypadá na první pohled dokonale, bezchybně, neohrozitelně, může skončit, jako Titanik. Ten taky vykazoval tyto atributy .
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