Nadal nepochybuje o Alcarazově comebacku. Po zranění se vrátí silnější, tvrdí legenda

DNES, 09:00
Rozhovory 17
Carlos Alcaraz momentálně léčí zranění a jeho návrat na kurty je jedním z hlavních témat tenisového světa. Rafael Nadal však o budoucnosti svého krajana nepochybuje. "Carlos se po zranění vrátí silnější. Je příliš dobrý na to, aby tomu bylo jinak," prohlásila španělská legenda. Druhý hráč světa by se na kurty měl vrátit až na severoamerických turnajích na tvrdém povrchu.
Profily hráčů
Alcaraz Carlos
Nadal Rafael
Rafael Nadal se vyjádřil ohledně návratu Carlose Alcaraze (@ Vegard Grøtt / Bildbyran Photo Agency / Profimedia)

Alcaraz odehrál poslední duel v polovině dubna v Barceloně. Z domácího turnaje však musel kvůli zranění zápěstí odstoupit ještě před osmifinálovým duelem s Tomášem Macháčem. Následně přišel o zbytek antukové sezony a vrátit se nestihne ani na travnatých akcích. Nemohl tak obhajovat tituly v Římě, na French Open, v Queen’s Clubu a finále ve Wimbledonu.

K jeho zranění a nadcházejícímu návratu se vyjádřil i jeho legendární krajan Nadal, který během své kariéry zažil mnoho složitých návratů a měl zkušenosti i se stejným zdravotním problémem jako třiadvacetiletý Španěl. O jeho budoucnosti tak vůbec nepochybuje. "Carlos se po zranění vrátí silnější. Je příliš dobrý na to, aby tomu bylo jinak," prohlásil jednoznačně vítěz 22 grandslamových titulů. Věří, že Alcaraz vrátí odpočatý a bude mít opět velkou motivaci vyhrávat ty největší turnaje.

Bývalá světová jednička navíc svého krajana označila za jednoho z nejlepších hráčů historie. Právě jeho schopnost neustále se zlepšovat považuje za jednu z největších předností současného lídra španělského tenisu. "U mladých hráčů říkám vždy to samé. Jejich budoucnost bude záviset na tom, jak velkou budou mít schopnost se zlepšovat. Carlos už je jedním z nejlepších hráčů historie," uvedl 14násobný šampion French Open.

Nadal se během rozhovoru věnoval také dalším nadějím španělského tenisu. Velkou pochvalu si vysloužil jeho jmenovec Rafael Jódar, který podle něj během posledního roku udělal obrovský výkonnostní skok. "Myslím, že Rafa za poslední rok udělal obrovský krok vpřed. Posunul se zhruba z devítistého místa na pozice kolem dvacátého místa světového žebříčku. Něčeho takového může dosáhnout jen hráč s mimořádnými schopnostmi," ocenil mladého krajana.

Pozitivně se vyjádřil také o Martínu Landaluceovi, jenž prošel jeho akademií v Manacoru. "Martín je hráč z naší akademie a letos udělal velký pokrok. V posledních měsících se výrazně zlepšil," dodal Nadal. Španělsko aktuálně zažívá další velmi povedenou tenisovou éru. V TOP 100 má hned sedm hráčů. Lépe na tom je pouze Itálie, USA, Argentina a Francie.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Rozhovory

Komentáře

17
Přidat komentář
ChybelJsemVam
11.06.2026 12:35
Nebo se Carlitos naopak rozloží, jelikož Alcaraz měl skutečné zranění, kvůli kterému přichází o dva své nejoblíbenější GS. To se o simulantském praseti Nadalovi říct nedá, ten téměř vždy svůj RG stihl ve svém primu.

Nadal přestávky tendenčně využíval k tomu, aby se pumpoval steroidy a následně tělo od steroidů čistil a vracel se jako kdyby po zranění nebyl. :)) Zdravíme Dr. Fuentese. Hihi

Alcaraz tedy doplatil na reálně zranění, ale Dopal fake zranění jenom zneužíval ke svému prospěchu. Podobnost s hráčem squashe Asalem čistě náhodná. :)
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
11.06.2026 11:20
Anebo naopak dopadne jak Dominic Thiem! Ten musel předčasně ukončit kariéru jen kvůli tomu, že jeho těžké zranění bylo zápěstí. Kdyby bylo bývalo dolní končetiny, tak by to určitě nebylo zdaleka tak závažné. Gill Gross o tom povídal, že v případě Thiema to bylo to nejhorší možné zranění, které ho mohlo postihnout. A velmi doporučuji toto videa tohoto skvělého kanálu na toto téma. Vyjadřuje velkou skepsi, že se Alcarazovi jeho návrat podaří: https://youtu.be/Siy7hfq3yik?si=trADExMxif7HFQUB
Reagovat
Marduch
11.06.2026 11:25
U Thiema s jednoruč bh to bylo o to horší, že všechny údery tahá jedna ruka..
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
11.06.2026 11:50
Ano. Ale zdaleka nejsilnější jeho zbraň byl forhend. A ten se vždy hraje pouze jednou rukou. Tou dominantní.
Reagovat
Marduch
11.06.2026 12:30
no jasně, jenže si neodopočine.
Reagovat
Vlk-v-trave
11.06.2026 11:01
Jiste... :-)))
Reagovat
r176
11.06.2026 10:57
a co na to Jan Tleskač?
Reagovat
alcaraz.dva
11.06.2026 10:31
"Everything happens for a reason. I think life will have something good for me when I return." si myslí sam Alcaraz o zraneni a následné přestávce...
Taková povercivost a souvislosti avšak pomáhají zrejme pouze Spanelum
Sprcha "po Nadalovi" na FO Cobolliho na vrchol nedotáhla...zapůsobila jen castecne
Reagovat
alcaraz.dva
11.06.2026 10:56
Sprchový box...
Reagovat
PTP
11.06.2026 09:19
Calibos má Kapybarovu důvěru
Reagovat
alcaraz.dva
11.06.2026 10:32
Reagovat
PTP
11.06.2026 11:29
Co se ti nelíbí? To je jen takovej pozdrav pro Panteru
Reagovat
pantera1
11.06.2026 12:01
nemůžeš beze mě být co? Chystáme se na audit, nemůžu s tebou teď špásovat . Pěkně pracuj to pomáhá .
Reagovat
PTP
11.06.2026 12:04
Dám si studenou sprchu
Reagovat
pantera1
11.06.2026 12:24
Můžeš mě informovat co se děje na kurtech, jak to jde Lehymu a Baru. Občas juknu. děkuji
Reagovat
PTP
11.06.2026 12:35
Ve Stuttgartu všechno stojí, asi déšť?
Reagovat
Tomas_Smid_fan
11.06.2026 12:37
audit zákusků?
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist