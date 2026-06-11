Nadal nepochybuje o Alcarazově comebacku. Po zranění se vrátí silnější, tvrdí legenda
Alcaraz odehrál poslední duel v polovině dubna v Barceloně. Z domácího turnaje však musel kvůli zranění zápěstí odstoupit ještě před osmifinálovým duelem s Tomášem Macháčem. Následně přišel o zbytek antukové sezony a vrátit se nestihne ani na travnatých akcích. Nemohl tak obhajovat tituly v Římě, na French Open, v Queen’s Clubu a finále ve Wimbledonu.
K jeho zranění a nadcházejícímu návratu se vyjádřil i jeho legendární krajan Nadal, který během své kariéry zažil mnoho složitých návratů a měl zkušenosti i se stejným zdravotním problémem jako třiadvacetiletý Španěl. O jeho budoucnosti tak vůbec nepochybuje. "Carlos se po zranění vrátí silnější. Je příliš dobrý na to, aby tomu bylo jinak," prohlásil jednoznačně vítěz 22 grandslamových titulů. Věří, že Alcaraz vrátí odpočatý a bude mít opět velkou motivaci vyhrávat ty největší turnaje.
Bývalá světová jednička navíc svého krajana označila za jednoho z nejlepších hráčů historie. Právě jeho schopnost neustále se zlepšovat považuje za jednu z největších předností současného lídra španělského tenisu. "U mladých hráčů říkám vždy to samé. Jejich budoucnost bude záviset na tom, jak velkou budou mít schopnost se zlepšovat. Carlos už je jedním z nejlepších hráčů historie," uvedl 14násobný šampion French Open.
Nadal se během rozhovoru věnoval také dalším nadějím španělského tenisu. Velkou pochvalu si vysloužil jeho jmenovec Rafael Jódar, který podle něj během posledního roku udělal obrovský výkonnostní skok. "Myslím, že Rafa za poslední rok udělal obrovský krok vpřed. Posunul se zhruba z devítistého místa na pozice kolem dvacátého místa světového žebříčku. Něčeho takového může dosáhnout jen hráč s mimořádnými schopnostmi," ocenil mladého krajana.
Pozitivně se vyjádřil také o Martínu Landaluceovi, jenž prošel jeho akademií v Manacoru. "Martín je hráč z naší akademie a letos udělal velký pokrok. V posledních měsících se výrazně zlepšil," dodal Nadal. Španělsko aktuálně zažívá další velmi povedenou tenisovou éru. V TOP 100 má hned sedm hráčů. Lépe na tom je pouze Itálie, USA, Argentina a Francie.
Komentáře
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Nadal přestávky tendenčně využíval k tomu, aby se pumpoval steroidy a následně tělo od steroidů čistil a vracel se jako kdyby po zranění nebyl. :)) Zdravíme Dr. Fuentese. Hihi
Alcaraz tedy doplatil na reálně zranění, ale Dopal fake zranění jenom zneužíval ke svému prospěchu. Podobnost s hráčem squashe Asalem čistě náhodná. :)
Taková povercivost a souvislosti avšak pomáhají zrejme pouze Spanelum
Sprcha "po Nadalovi" na FO Cobolliho na vrchol nedotáhla...zapůsobila jen castecne