Zabili jste jeden z největších turnajů. Gratuluju, zlobí se tenisový expert
Dvoutýdenní turnaje Masters. Věčné téma v tenise, které se řeší v podstatě od té doby, kdy k této změně pravidla došlo. Vypadá to, že má spíš víc odpůrců než příznivců. A k první skupině evidentně patří i Morgado.
Portugalský tenisový expert a komentátor ostře reagoval na zprávu z pátečního večera, kdy turnaj oznámil omluvenky od světové jedničky Sinnera a nejúspěšnějšího hráče všech dob Djokoviče.
"Sinner a Djokovič se odhlásili z Kanady. Tenhle nový formát Masters zabil jeden z největších tenisových turnajů na světě. Gratuluju všem zúčastněným," nebral si servítky.
Není tajemstvím, že turnaje Masters tímto trpí a hráči i fanoušci si na dvoutýdenní formát hodně stěžují. Kanadské Masters, které hrají ve stejném termínu muži i ženy a každoročně střídá mezi Montrealem a Torontem dějiště pro mužský a ženský turnaj, je v tomto směru obzvlášť v ohrožení.
A to hlavně kvůli brzkému termínu po Wimbledonu. Letos však turnaji nepomohla ani o týden delší pauza a vlastně už přišel o všechna největší mužská jména. Kromě Sinnera, jenž po omluvence ztratil možnost vyhrát všech devět letošních podniků Masters, a Djokoviče se totiž už předem odhlásil i Carlos Alcaraz.
"Jsme samozřejmě velmi zklamaní, že Jannik ani Novak do Montrealu nepřijedou, obzvlášť poté, co nehráli ani loni v Torontu. Chápeme, že v takto nabitém kalendáři je zdraví prioritou číslo jedna," uvedl turnaj v tiskovém prohlášení. "Na druhou stranu jsou tyto omluvenky na poslední chvíli problémem pro náš sport. Fanoušci očekávají, že turnaje Masters budou hrát nejlepší tenisté světa. Proto už řešíme situaci s ATP a očekáváme, že se jí bude vážně zabývat."
Už dříve museli pořadatelé kousat ránu v podobě omluvenky zraněné loňské šampionky a domácí hvězdy Victorie Mbokové. Do Toronta, kde letos budou hrát ženy, nedorazí ani úřadující wimbledonská finalistka Karolína Muchová.
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