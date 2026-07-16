Češi na turnajích: Hraje Menšík, Siniaková a Bejlek se odhlásily. Lehečka je jednička v Mexiku
Probíhající turnaje
WTA 500 Washington | ATP 500 Washington | WTA 250 Memphis | ATP 250 Los Cabos
Nadcházející turnaje
WTA 1000 Toronto | ATP Masters 1000 Montreal
Češi na dalších turnajích (pouze TOP 100)
Karolína Muchová – Cincinnati | US Open
Linda Nosková – Toronto | Cincinnati | US Open
Marie Bouzková – Toronto | Cincinnati | US Open
Barbora Krejčíková – Toronto | Cincinnati | US Open
Kateřina Siniaková – Toronto | Cincinnati | US Open
Sára Bejlek – Toronto | Cincinnati | US Open
Nikola Bartůňková – Toronto | Cincinnati | US Open
Karolína Plíšková – Toronto | Cincinnati | US Open
Tereza Valentová – Toronto | Cincinnati | US Open
Jiří Lehečka – Los Cabos | Montreal | Cincinnati | US Open
Jakub Menšík – Washington | Montreal | Cincinnati | US Open
Tomáš Macháč – Cincinnati | US Open
Vít Kopřiva – Montreal | Cincinnati | US Open
Washington / Memphis / Los Cabos
Menšík zná los ve Washingtonu
Jakub Menšík bude jediným českým zástupcem v mužské dvouhře na pětistovce ve Washingtonu. Semifinalista nedávného French Open začne proti kvalifikantovi a jeho prvním nasazeným protivníkem může být obhájce titulu a turnajová jednička Alex de Minaur. Na turnaji startují také Ben Shelton, Taylor Fritz či Lorenzo Musetti.
Siniaková a Bejlek se odhlásily
Ve Washingtonu měly startovat také dvě české tenistky. Kateřina Siniaková ale kvůli zranění kolene potřebuje delší pauzu a účast zrušila i Sára Bejlek, která se do hlavní soutěže dostala po několika omluvenkách. Kvalifikaci hraje Gabriela Knutsonová.
Fruhvirtová a Viďmanová hrají v Memphisu
Linda Fruhvirtová i Darja Viďmanová se coby členky až druhé stovky žebříčku vešly do hlavní soutěže turnaje WTA 250 v Memphisu. Fruhvirtová začne proti Anastasiji Zacharovové, s níž letos už dvakrát prohrála. Viďmanová se v prvním kole střetne s Marinou Bassolsovou.
Lehečka a Svrčina v Los Cabos
Jiří Lehečka bude plnit roli nasazené jedničky v mexickém Los Cabos. Aktuálně 12. hráč světa a nejlepší Čech v žebříčku ATP má v úvodním kole volno a jeho prvním protivníkem bude Coleman Wong, nebo Darwin Blanch. V opačné polovině pavouka je Dalibor Svrčina, kterého čeká Adam Walton a v případě postupu nasazená dvojka Luciano Darderi.
Toronto / Montreal
Entry list WTA 1000 Toronto (od 2. do 13. srpna)
Z prestižní tisícovky v Torontu se zatím neomluvila žádná ze zástupkyň užší špičky žebříčku vyjma Karolíny Muchové, loňské šampionky Victorie Mbokové a Jasmine Paoliniové. V kanadské metropoli budou hrát hlavní soutěž Linda Nosková, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Barbora Krejčíková, Sára Bejlek, Nikola Bartůňková, Tereza Valentová a Karolína Plíšková. Do kvalifikace zasáhne Darja Viďmanová.
Divoké karty: Venus Williamsová, Bianca Andreescuová, Cadence Braceová, Kayla Crossová, Rebecca Marinová, Katherine Sebovová
Entry list ATP Masters 1000 Montreal (od 2. do 13. srpna)
Do Montrealu, kde budou hrát letos muži, zatím poslali z největších hvězd omluvenku Jannik Sinner, Carlos Alcaraz a Novak Djokovič. Z českých tenistů se představí v hlavní soutěži Jiří Lehečka, Jakub Menšík a Vít Kopřiva. Odhlásil se Tomáš Macháč, třetím náhradníkem pro kvalifikace je Dalibor Svrčina.
Cincinnati
Entry list WTA 1000 Cincinnati (od 13. do 23. srpna)
Devítka českých hráček, které budou startovat v Kanadě, si samozřejmě nenechá ujít ani další tisícovku v Cincinnati. Turnaj v Ohiu bude poslední velkou generálkou před US Open a hlavní soutěže se zúčastní Karolína Muchová, Linda Nosková, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Barbora Krejčíková, Sára Bejlek, Nikola Bartůňková, Tereza Valentová a Karolína Plíšková. Do kvalifikace zasáhnou Darja Viďmanová a Dominika Šalková.
Entry list ATP Masters 1000 Cincinnati (od 13. do 23. srpna)
Ve stejném termínu se v Cincinnati představí i muži a situace je zatím podobná jako v Montrealu. Ovšem s tím rozdílem, že v Ohiu dojde na velký návrat hvězdného Carlose Alcaraze po vážném zranění. Také v americkém městě budou hrát hlavní soutěž minimálně Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Vít Kopřiva.
US Open
Entry list US Open (od 24. srpna do 13. září)
Z českých tenistů, kteří se díky svému rankingu vejdou do hlavní soutěže letošního US Open, nechybí nikdo. Největšími nadějemi ve dvouhře žen budou úřadující wimbledonská královna Linda Nosková a finalistka stejného turnaje Karolína Muchová.
V areálu ve Flushing Meadows si zahrají také Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Nikola Bartůňková, Sára Bejlek, Tereza Valentová, Barbora Krejčíková a bývalá finalistka Karolína Plíšková. Mužská dvouhra zatím nabízí čtyři česká jména. Do akce půjdou Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Vít Kopřiva.
Komentáře
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https://www.idnes.cz/sport/trendy/tenistka-kasatkinova-si-v-recku-vzala-krasobruslarku-zvolily-netradicni-obleceni.A260716_143829_trendy_blah
Člověk by ji pomalu nepoznal.
Švýcaři to na třetí pokus dají.
Je potřeba jí to do tý hlavy natlouct po dobrým či po zlým.
Marie má těžký los, v SF může narazit na Osorio. A semifinále by také měl být povinný výsledek, ale nevím, nevím v současné formě. Držím děvčatům palce.
Btw proč je Bogota řazena mezi turnaji nižší kategorie?
Toho jsem se nejvíc bál