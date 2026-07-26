Pražský turnaj bez českého triumfu. Havlíčková a Samson znovu po roce prohrály finále

DNES, 12:36
Aktuality 12
WTA PRAHA - Lucie Havlíčková a Laura Samson prohrály druhým rokem po sobě deblové finále na Livesport Prague Open. Zatímco loni na pražské Spartě padly až v super tie-breaku, na nedaleké Štvanici nezískaly ani set a britské dvojici Harriet Dartová, Maia Lumsdenová podlehly 4:6, 4:6.
Profily hráčů (7)
Dart Harriet
Lumsden Maia
Havlíčková Lucie
Samson Laura
Lucie Havlíčková a Laura Samson nezískaly titul v Praze ani letos (© Michal Sváček / MFDNES + LN / Profimedia)

Dartová/Lumsdenová – Havlíčková/Samson 6:4, 6:4

Obě dvojice hledaly recept na returnu a jako první se přiblížily k šanci na brejk HavlíčkováSamson. Ve čtvrtém gamu jim Lumsdenová pomohla dvojchybou k vedení 30:15, ovšem pak vytáhla nechytatelné prasátko a společně s Dartovou si nakonec servis uhájily.

Britské soupeřky poprvé zahrozily na returnu v sedmé hře. České tenistky jim dovolily srovnat z 0:30 na 30:30 a po další chybě Samson přišel na řadu první brejkbol zápasu. Dartová využila toho, že byly obě domácí hráčky velmi blízko u sítě a úspěšným lobem zajistila Britkám vedení 4:3 s brejkem.

Havlíčková se Samson se rvaly o každý míč, ale Dartové a Lumsdenové se podařilo brejk potvrdit a ocitly se jeden game od zisku setu. Češky si pak udržely vlastní servis a při skóre 4:5 si Samson vyžádala kvůli problému v oblasti zad ošetření. Po několikaminutové pauze měly domácí tenistky šanci na srovnání, ale soupeřky manko 15:30 vyřešily a úvodní sadu získaly.

V úvodním gamu druhého setu se Češky i kvůli dvojchybě Havlíčkové dostaly do nebezpečného stavu 0:30. Britky pak měly tři brejkboly po sobě, ale Havlíčková se Samson dokázaly kritický moment přežít a manko setu a brejku nepřipustily.

České hráčky se k prvním brejkbolům dostaly až ve čtvrtém gamu druhé sady, když Lumsdenová spáchala další dvojchybu. Samson na první příležitost nezvládla return a vzápětí ji Lumsdenová prohodila. Britky tak srovnaly na 2:2. Hned poté musely řešit komplikace Havlíčková se Samson. Havlíčková také udělala dvojchybu a soupeřky vedly 30:0. Rovněž Češkám se však podařilo krizi na servisu překonat.

Zatímco Britky byly na podání víceméně dominantní, Havlíčková a Samson se dál trápily a v sedmé hře po chybě Havlíčkové na síti vedly soupeřky už o set a brejk. Dartová s Lumsdenovou si náskok zkušeně pohlídaly a žádné zdramatizování finálového klání nedovolily.

 

Další porážka ve finále v Praze

Havlíčková se Samson se tak druhým rokem po sobě musí na Livesport Prague Open spokojit s trofejí pro poražené finalistky. Neuspěly ani před rokem na pražské Spartě, kde podlehly v super tie-breaku Nadije Kičenokové a Makoto Ninomijaové.

"Atmosféra byla dnes úžasná a neuvěřitelná. Myslím, že jsme ani jedna nehrála před větším publikem a ještě k tomu před publikem, které by bylo celé na naší straně. Mrzí mě, že jsme to pro ně nevyhrály, ale třeba se to podaří příští rok a bude to do třetice všeho dobrého," řekla novinářům Havlíčková.

Na první titul na hlavním okruhu mladé Češky stále čekají. Havlíčková má na kontě čtyři deblové triumfy na profesionální tour. Samson zatím kralovala pouze jednou, a to právě s Havlíčkovou letos na podniku W75 ve slovinském městě Murska Sobota.

"Z atmosféry jsem nervózní nebyla. Tím, že diváci fandili nám, to bylo fajn. Také mě ale mrzí, že jsme to nedotáhly do vítězného konce," uvedla Samson. "Po tom vyřazení ve dvouhře jsem si nicméně zlepšila chuť a nakonec to byl díky tomu deblu skvělý týden. Sice to bohužel dnes nevyšlo, ale i tak si myslím, že to bylo dobré," doplnila.

Už teď je jasné, že letošní Livesport Prague Open se českého triumfu nedočká. Odpolední finále dvouhry totiž obstarají Rakušanka Lilli Taggerová a Ukrajinka Darja Snigurová.

Výsledky čtyřhry na turnaji WTA 250 v Praze

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

12
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com
26.07.2026 13:32
tak aspon malé ublinknutí
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Serpens
26.07.2026 13:15
Mandlíková solidní K.O. Kaderkovi
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frenkie57
26.07.2026 12:57
Naše holky nemusí litovat, že prohrály, neboť dostaly navlas stejné trofeje jako vítězky. Sami se tomu podivovaly a se soupeřkami si ty vázy poměřovaly. Takže jediný rozdíl jsou PM a body do žebříčku.
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wymwsze
26.07.2026 13:22
Jsme sklářská velmoc, ale bohužel už ne designérská.
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Otmar
26.07.2026 12:45
Mrzí mě to, ale s touhle hrou se to vyhrát nedalo. Soupeřky nejsou žádná oslnivá dvojka, ale držely se základů debla daleko víc a rozhodně byly lepší pozičně. Náš debl hrál "rozlítaně" s mnoha UE na BL i síti. To prostě nešlo, snad jindy!
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MilasTHFC
26.07.2026 12:39
Dve holky v semifinale a dve holky ve finale. Za me velky uspech i tak.
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tommr
26.07.2026 13:17
na každém jiném turnaji by dvě české hráčky v semifinále singla znamenaly velký úspěch. Na domácím turnaji kde prvních pět nasazených byly Češky to úspěch rozhodně není ...
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paprikovygulas_
26.07.2026 13:40
Tak šup budúci rok ideš aj ty hrať
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jih
26.07.2026 13:54
Bla bla bla... .
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frenkie57
26.07.2026 12:25
Vypadá to, že letos vyjdou Češky úplně na prázdno...
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pantera1
26.07.2026 12:35
A ještě k tomu na rodné hroudě, je to škoda. Jsem věřila, že to Bára dá, ale měla toho plný kecky, no nedá se nic dělat, ale další titul hned po sobě by byl teda paráda.
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falcon_heavy
26.07.2026 12:43
Když ona se ta "rodná hrouda" chová k domácím dost macešsky, když dá na kurty brutálně pomalé lepidlo, které z našich vyhovuje maximálně Marušce.
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