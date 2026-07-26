Pražský turnaj bez českého triumfu. Havlíčková a Samson znovu po roce prohrály finále
Dartová/Lumsdenová – Havlíčková/Samson 6:4, 6:4
Obě dvojice hledaly recept na returnu a jako první se přiblížily k šanci na brejk Havlíčková a Samson. Ve čtvrtém gamu jim Lumsdenová pomohla dvojchybou k vedení 30:15, ovšem pak vytáhla nechytatelné prasátko a společně s Dartovou si nakonec servis uhájily.
Britské soupeřky poprvé zahrozily na returnu v sedmé hře. České tenistky jim dovolily srovnat z 0:30 na 30:30 a po další chybě Samson přišel na řadu první brejkbol zápasu. Dartová využila toho, že byly obě domácí hráčky velmi blízko u sítě a úspěšným lobem zajistila Britkám vedení 4:3 s brejkem.
Havlíčková se Samson se rvaly o každý míč, ale Dartové a Lumsdenové se podařilo brejk potvrdit a ocitly se jeden game od zisku setu. Češky si pak udržely vlastní servis a při skóre 4:5 si Samson vyžádala kvůli problému v oblasti zad ošetření. Po několikaminutové pauze měly domácí tenistky šanci na srovnání, ale soupeřky manko 15:30 vyřešily a úvodní sadu získaly.
V úvodním gamu druhého setu se Češky i kvůli dvojchybě Havlíčkové dostaly do nebezpečného stavu 0:30. Britky pak měly tři brejkboly po sobě, ale Havlíčková se Samson dokázaly kritický moment přežít a manko setu a brejku nepřipustily.
České hráčky se k prvním brejkbolům dostaly až ve čtvrtém gamu druhé sady, když Lumsdenová spáchala další dvojchybu. Samson na první příležitost nezvládla return a vzápětí ji Lumsdenová prohodila. Britky tak srovnaly na 2:2. Hned poté musely řešit komplikace Havlíčková se Samson. Havlíčková také udělala dvojchybu a soupeřky vedly 30:0. Rovněž Češkám se však podařilo krizi na servisu překonat.
Zatímco Britky byly na podání víceméně dominantní, Havlíčková a Samson se dál trápily a v sedmé hře po chybě Havlíčkové na síti vedly soupeřky už o set a brejk. Dartová s Lumsdenovou si náskok zkušeně pohlídaly a žádné zdramatizování finálového klání nedovolily.
Další porážka ve finále v Praze
Havlíčková se Samson se tak druhým rokem po sobě musí na Livesport Prague Open spokojit s trofejí pro poražené finalistky. Neuspěly ani před rokem na pražské Spartě, kde podlehly v super tie-breaku Nadije Kičenokové a Makoto Ninomijaové.
"Atmosféra byla dnes úžasná a neuvěřitelná. Myslím, že jsme ani jedna nehrála před větším publikem a ještě k tomu před publikem, které by bylo celé na naší straně. Mrzí mě, že jsme to pro ně nevyhrály, ale třeba se to podaří příští rok a bude to do třetice všeho dobrého," řekla novinářům Havlíčková.
Na první titul na hlavním okruhu mladé Češky stále čekají. Havlíčková má na kontě čtyři deblové triumfy na profesionální tour. Samson zatím kralovala pouze jednou, a to právě s Havlíčkovou letos na podniku W75 ve slovinském městě Murska Sobota.
"Z atmosféry jsem nervózní nebyla. Tím, že diváci fandili nám, to bylo fajn. Také mě ale mrzí, že jsme to nedotáhly do vítězného konce," uvedla Samson. "Po tom vyřazení ve dvouhře jsem si nicméně zlepšila chuť a nakonec to byl díky tomu deblu skvělý týden. Sice to bohužel dnes nevyšlo, ale i tak si myslím, že to bylo dobré," doplnila.
Už teď je jasné, že letošní Livesport Prague Open se českého triumfu nedočká. Odpolední finále dvouhry totiž obstarají Rakušanka Lilli Taggerová a Ukrajinka Darja Snigurová.
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