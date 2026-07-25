Neříkejte to! Snad budou soupeřky nervóznější než my. Stadion bude fandit proti nim
"Ne, neříkejte to," snažila se Laura Samson odclonit myšlenky na nedělní bitvu. Ona si sobotu v deblovém semifinále na ikonickém centrkurtu zahrála poprvé, ve dvouhře ji totiž už v prvním kole vyřadila stranou zájmu na vedlejším dvorci u Vltavy Australanka Maya Jointová.
V sobotním utkání už ale vnímala, jak silné emoce může tato velká aréna přinést. "Většinou to moc nevnímám, ale jsem ráda, že jsem si na centru zahrála, protože je to nádherný kurt. Ale hlavně mám radost, že jsme to zvládly," vyprávěla.
V duelu se třetím nasazeným párem Hao-Ching Chan – Mija Katóová, který triumfoval na týden starém klání v Aténách, totiž česká děvčata musela odvracet i mečbol přes druhý servis. "Zaskočilo mě, jak se mi povedl. Nejdřív jsem si říkala, ať hlavně nejdu přes druhý servis, ale jsem ráda, že jsem tuhle situaci zvládla, protože jsem byla strašně nervózní," přiznala Samson.
Trefit soupeřku?
V supertiebreaku ale nešlo jen o tento moment. Na drama zadělala mladší z páru i dvěma trefami do soupeřky. "Jednou jsem jí trefila přímo z returnu. Jenže jsem do toho takhle musela jít, ta druhá nedala úplně dobrý servis. A hlavně jsem se jí hned omluvila. Ten druhý balon jsem ji trefila z přeběhu do boty, to nebyl záměr, ale taky jsem se jí omluvila. Podle mě jsem nic neudělala špatně," vysvětlovala.
"Ona ta Japonka pak gestikulovala i na mě. Vyčítala mi, že ji trefujeme a Lauře pak sotva podala ruku a rozhodčího do ruky vyloženě bouchla. Nesnášela tu atmosféru dobře, stěžovala si i na dron, nebo když diváci tleskali, tak blbě koukala… Asi prostě blbá povaha," soudila Havlíčková o Mije Katóové, která po zápase vzteky odpálila míček přes vysoké tribuny možná až do Vltavy.
Česká dvojice naopak zůstávala nad věcí jak ve chvílích, kdy panovala nejistota, tak i za příznivého stavu. "Tak je to tady zase,” prohodila Laura Samson sarkasticky směrem k Lucii Havlíčkové za stavu 5:2 ve druhé sadě. Zrovna si vzpomněla, že ze stejného skóre úvodní set ztratily. Havlíčková však kontrovala: "Lauro, buď zticha!" Obě kamarádky se dialogu po zápase od srdce smály.
S dobrou náladou určitě půjdou i do nedělního finále. Budou mít jedinečnou příležitost napravit nezdar z loňska. Tehdy padly v supertiebreaku s Nadiou Kičenokovou a Makoto Ninomijovou.
Letos je čeká britská dvojice Harriet Dartová – Maia Lumsdenová. Ale hlavně atmosféra, kterou možná ještě neměly šanci zažít. "Každý lístek, co jsem měla, už jsem rozdala, a ještě bych potřebovala víc. Přijela rodina a všichni. A zítra už bude i máma, o to víc bych to chtěla vyhrát," zasnila se Laura Samson. A nervozita z plných tribun? "Jsme v Česku, tak by snad soupeřky mohly být nervózní víc než my, když budou lidi fandit proti nim."
Dartová/Lumsdenová – Havlíčková/Samson (12:00)
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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