Zklamaná Valentová: Je těžké teď nebýt negativní. Bohužel mi to nesedlo, mohla jsem jít výš

DNES, 19:45
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Ani na druhý pokus se Tereze Valentové nepodařilo postoupit do finále domácího turnaje v Praze, semifinálovou porážku s Ukrajinkou Darjou Snigurovou 6:7, 3:6 brala nasazená pětka těžce. V rozhovoru s novináři cítila, že měla na víc, soupeřku nicméně pochválila za dobrý výkon. Potíže se zády, které ji trápily v pátečním čtvrtfinále, už dnes Valentovou neomezovaly.
Profily hráčů
Valentova Tereza
Tereza Valentová skončila na Livesport Prague Open před branami finále (© ČTK / Krumphanzl Michal)

"Každé vypadnutí se kouše blbě. Snažím se nebýt moc negativní, ale teď mi to moc nejde. Asi to přijde až s postupem času," uvedla. "Mám od sebe celkem velká očekávání, takže je pak těžké sama se sebou pracovat. Myslím ale, že jsem mohla jít výš. Myslím, že ano," řekla.

Členka TK Sparta Praha prohrála duel s 54. hráčkou světa Snigurovou za hodinu a 50 minut. V semifinále domácího turnaje neuspěla podruhé, vloni nestačila na pozdější šampionku Marii Bouzkovou. V prvním setu dnes Valentová nedotáhla vedení 5:3, náskok brejku nevyužila ani ve druhé sadě.

"Nevím, jak to komentovat. Byl to těžký zápas. Myslím si, že soupeřka hrála dobře a dneska byla lepší. Kredit patří jí. Jsem ráda, že jsem si mohla zahrát zase doma semifinále. Byl to dobrý zápas, ale bohužel to nevyšlo," podotkla Valentová.

S o pět let starší Snigurovou hrála podruhé. Nenavázala na předloňské vítězství z Říčan. Ukrajinka se prezentuje především plochými údery bez větší rotace. "Je to určitě nepříjemné, moc lidí takhle nehraje. Je to těžké, člověk musí být hodně dole, navíc hraje slušnou délku. Dá se na to hrát, ale bohužel mi to dneska nesedlo," hodnotila svěřenkyně trenéra Libora Salaby.

Statistiky utkání.Statistiky utkání. (@ Livesport)

Nervózní před utkáním na zaplněném centrálním dvorci na Štvanici nebyla. Fanoušci jí naopak pomáhali. "Nepřišlo mi, že bych měla nějaké extrémní nervy. Byla taková normální nervozita jako před každým zápasem. Ale spíš jsem byla nějak blbě nastavená v hlavě," uvedla Valentová.

Přestože ji v pátečním čtvrtfinále trápily potíže se zády, dnes hrála finalistka loňského turnaje v Ósace bez bolesti. "Vzala jsem si prášek, který zabral. Udělali jsme s týmem, co bylo třeba a na to, jak to vypadalo včera, to dnes bylo dobré. Včera jsem měla dva prášky a moc nezabraly, zatímco dnes to bylo o dost lepší. Dneska mě to v zápase nelimitovalo," podotkla Valentová.

Věří, že zdravotní trable její další program neovlivní. "Ještě se na to podíváme s fyzioterapeutem, ale myslím si, že ne. Normálně mám v plánu turnaj v Torontu a to normálně pojedu," doplnila Valentová.

Valentová padla v bitvě se Snigurovou

Ondřej Jirásek, ČTK
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Komentáře

5
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NOLE_unvaccinated_GOAT
25.07.2026 19:51
Nauč se konečně podávat a můžeš se dostat třeba do první dvacítky! Pokud to neuděláš, můžeš dopadnout jak FruLinda!
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paprikovygulas_
25.07.2026 19:59
Dedo zbytočne hovoríš top 100 hracke čo robiť. Tak či tak si to neprečíta a ma ta u piči
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Nereknu
25.07.2026 20:17
Čoboláku, to máme my všichni tebe, táhni si na slovenský fórum, tady nemáš co dělat.
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MilasTHFC
25.07.2026 19:59
Linda byla v padesatce, ma titul WTA, hrala osmifinale Australian Open a je ji 21 let.

Tady je neustale predkladana jako symbol neuspechu. Proboha proc?
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EdinaElwes
25.07.2026 20:09
jsme namlsani a zbytečně kritičtí
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