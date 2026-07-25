Krutý konec českých nadějí. Vyčerpaná Krejčíková padla, finále v Praze obstarají cizinky

DNES, 18:38
Aktuality 88
WTA PRAHA - Letošní ročník Livesport Prague Open mohl mít ryze české finále, ale místo toho si o titul na pražské Štvanici zahrají cizinky. Po Tereze Valentové neuspěla v semifinále ani vyčerpaná Barbora Krejčíková. Bývalá šampionka prohrála 7:6, 3:6, 6:7 tříhodinovou bitvu s rakouskou hvězdičkou Lilli Taggerovou.
Profily hráčů
Krejčíková Barbora
Tagger Lilli
Barbora Krejčíková bojuje o finále v Praze (© ČTK / Kamaryt Michal)

Taggerová – Krejčíková 6:7, 6:3, 7:6

Jasná favoritka KrejčíkováTaggerová byly v úvodu utkání naprosto suverénní na podání. Rakouská hvězdička dokonce v prvních dvou gamech na servisu neztratila ani jeden bod a držela s domácí hvězdou krok.

Za stavu 2:2 udělala Krejčíková pár chyb a po dělovém forhendu Taggerové byl k vidění první brejkbol. Krejčíková, která v předchozích zápasech v těchto kritických momentech excelovala, vyrobila dvojchybu a pustila outsiderku do náskoku brejku.

Krejčíkové se na returnu ani nadále nedařilo, odvážná Taggerová potvrdila brejk suverénně a i třetí game na servisu získala čistou hrou. Česká tenistka se dočkala prvního bodu na příjmu až při 15. pokusu a nakonec se propracovala k brejkbolu. Rakušanka ale hrozbu agresivní hrou smazala, pak těžila z chyb soupeřky a upravila na 5:3.

Na Krejčíkové byla vidět pochopitelná únava, navíc všechny tři předchozí zápasy na turnaji odehrála v mnohem mírnějších teplotách. Přesto zatím konec setu nepřipustila a přes shodu si servis uhájila. Taggerová byla při pokusu dopodávat úvodní sadu viditelně nervózní. Zkušená brněnská rodačka toho skvěle využila a zařídila srovnání na 5:5.

Taggerová bojovala s nervozitou a zbytečnými chybami i ve 12. hře. Další kritický game však ustála a rozhodnout musel tie-break. Ačkoli byla Krejčíková vyčerpaná a dělala víc zbytečných chyb než obvykle, měnily se strany za nerozhodného stavu 3:3 a hrálo se bez minibrejku. Domácí favoritka za stavu 5:4 čarovala na síti a zajistila si dva setboly. Taggerová aktivní hrou úvodní šanci Češky odvrátila, ale zkušená Krejčíková srovnání skóre nepřipustila.

Úvod druhého dějství nabídl absolutní dominanci na servisu obou hráček. Krejčíková se v první polovině setu k žádné příležitosti na brejk nepřiblížila, ale sama si podání hájila bez problémů. Po necelé půlhodině hry byl stav 3:2 pro Taggerovou.

A právě při tomto skóre přišly první komplikace na podání Krejčíkové, která zase spáchala na brejkbol dvojchybu a pustila soupeřku do vedení 4:2. Taggerová stejně jako v předchozím setu brejk snadno potvrdila a náskok zvýšila. Krejčíkové se tentokrát obrat nepovedl a po hodině a 35 minutách se musela chystat na rozhodující set.

Před poslední sadou se Krejčíková velmi pomalým krokem vydala mimo centrální dvorec. Bohužel pro vyčerpanou Češku začalo závěrečné dějství brejkem Taggerové. Rakušanka měla mnohem víc sil a hned v úvodu se dostala do výhody.

Centrální dvorec začal postupně zahalovat stín. Krejčíková snadno získala kontaktní game, poté měla vedení 30:0 na returnu a dostala se agresivní hrou k brejkbolu, při němž donutila Taggerovou k chybě. Následovaly však vynucené i nevynucené chyby a Rakušanka měla při skóre 2:2 tři brejkboly po sobě. Krejčíková ovšem fantastickým způsobem srovnala, přežila i čtvrtou hrozbu a poprvé se v tomto setu ujala vedení.

Taggerová se ale odmítla vzdát a úspěšně skóre dotahovala. Po skoro hodině hry bylo vyrovnáno 4:4. Krejčíková vzápětí dostala mladou soupeřku hned dvakrát pod tlak, když byla jeden game od postupu. Rakušanka však vůbec neznervózněla a pokaždé srovnala.

Po dvou hodinách a tři čtvrtě musel vítězku parádní bitvy určit tie-break. Jako první získala minibrejk Krejčíková, která vytáhla famózní křižný bekhend a vedla 2:1. Na bekhendu ale zazářila i Taggerová a výměna stran proběhla za stavu 3:3. Češka začala na druhé straně kurtu chybou a Taggerová se poprvé dostala do vedení. Krejčíková reagovala, nicméně další pokažený snadný forhend znamenal náskok minibrejku pro soupeřku. Taggerová vzápětí vytáhla eso, při skóre 6:4 měla dva mečboly a proměnila hned první šanci.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Krejčíková zaslouží obrovské uznání. I přes viditelné vyčerpání tříhodinovou bitvu neskrečovala a za posledních 12 dnů odehrála už devátý zápas, přičemž osm předchozích vyhrála. Do Prahy dorazila okamžitě po triumfu v Aténách, kde získala devátý titul, a kdyby se nehrálo na domácí půdě, turnaj by vynechala.

Hlavní soutěž Livesport Prague Open si česká hvězda zahrála popáté. Zatímco v roce 2021 si odvezla trofej pro šampionku, další tři předchozí starty zakončila v osmifinále. V žebříčku se díky skvělým výkonům v posledních dvou týdnech dostane na 25. místo a měla by mít jisté nasazení na US Open.

Osmnáctiletá Taggerová, přemožitelka Sáry Bejlek z předchozího kola, prokázala na svůj věk vynikající psychickou odolnost a potřetí v kariéře a zároveň podruhé v tomto týdnu skolila hráčku TOP 40 pořadí. V neděli bude hrát proti Ukrajince Darje Snigurové své druhé finále na hlavním okruhu, loni na podzim v čínském Jiujiangu jasně prohrála s Annou Blinkovovou.

Valentová v Praze po bitvě končí

Výsledky turnaje WTA 250 v Praze

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

88
Přidat komentář
Frick
25.07.2026 20:01
Upřímně, trochu začínám mít Barboře za zlý ty Atheny. Jestli tak nějak už citi, že v 30,5 už nemá na to odehrat dvě 250ky v řadě, tak měla jet Praha-only.
Reagovat
paprikovygulas_
25.07.2026 20:03
V pohode zvládneš to
Reagovat
Krisboy
25.07.2026 19:13
Tak doufám, že už to Lilli dotáhne k titulu. Druhé semi jsem neviděl, ale Darija prej hrála výborně, tak to bude těžké...
Reagovat
Frick
25.07.2026 19:06
Bohužel, vzhledem k prachbidnymu poli cizích hraček je finále bez Češek fiasko. Bohužel, horší forma, drobná zranění, únava a dobra forma dvou mrch z UA a AT udělaly sportovni pohromu. Hlavně ti, co už radši mnoho měsíců napřed dali 600-700 Kč za listek si finále dvouhry s tímhle obsazenim fak nezasloužili. Stejně jako ti, co fandili celý týden. Spolu s Ostravou je to pak v součtu pro organizátory WTAček hodně kyselé.
Reagovat
paprikovygulas_
25.07.2026 19:12
Moc to prežívaš, mimo internetového sveta to nie je až také dramatické.
Reagovat
EllNino
25.07.2026 19:12
To máš za to rouhání, že dvě Češky v semi je neúspěch
Reagovat
Frick
25.07.2026 20:04
Spíše jsem psal, že to neni kdovi jaký úspěch. A že Bartůňkova nebo Bejlek měly být schopny se s nasazením a podporou publika dostat do SF, resp. jedna z nich aspoň, za tim si stojím.
Reagovat
lars
25.07.2026 20:07
Mozna se nektere ceske hracky na Stvanici "ustvaly", kdyby se hralo na Sparte, tak by to mozna dopadlo lepe
Reagovat
MARECEK7
25.07.2026 19:05
Na startu 11 vlaječek ve finále zero
Po Wimbledonu ochlazení
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
25.07.2026 19:07
Ochlazení ne. Zarovnání statistického průměru. Pak to ještě víc půjde do normálu až na příštím USO se žádná nedostane do 3.kola!
Reagovat
Diabolique
25.07.2026 19:10
Na USO 4 hracky v semifinale!
Reagovat
subaru
25.07.2026 18:53
Pro organizátory hrůza.
Reagovat
MilasTHFC
25.07.2026 18:55
A v cem prosim te? To bude nahodou dobry finale. Navic v deblu jsou dve cesky holky.
Reagovat
Frick
25.07.2026 19:54
Bože, dvě neznámý cizačky, co bůh vi proč musely podat životní výkon zrovna v Praze. Ne, finále je to mizerny.
Reagovat
MilasTHFC
25.07.2026 20:05
Tak se na to nedivej proboha.
Reagovat
Serpens
25.07.2026 18:55
Lidi už mají koupené vstupenky, a mají tam alespoň tu čtyhřu a legendy. Ale dvouhra asi zaplněná do posledního místečka, jak jsem doufal, nebude.
Reagovat
Dave6969
25.07.2026 19:06
Bude,přijdou Ukrajinci
Reagovat
wymwsze
25.07.2026 19:40
Lístky na finále byly vyprodané minulý týden.
Reagovat
Georgino
25.07.2026 19:47
Za a) je vyprodáno. A utkají se ty nejlepší, co se tam probojovaly.
Za b) nemnohý turnaj na světě má domácí finalisty.
Reagovat
Frick
25.07.2026 19:56
Ale tak mohli to koupit lidi, pro který je přijatelný to nechat propadnout a cennou letni neděli strávit jinak, než koukanim na zápas dvou neznamejch hráček druhý kategorie.
Reagovat
com
25.07.2026 18:50
Dokud byl u kormidla Ivo Kaderka,
vyhrávala naše dívčí srdénka.
Jenže Ivo již vedoucím není,
vítězství padla v zapomnění.
Reagovat
paprikovygulas_
25.07.2026 18:59
Ty budeš ten typek, pre ktorého su politici celebrity.
Reagovat
Serpens
25.07.2026 18:44
Nejlepší Češka v soutěži mlela z posledního, další dvě se vybily mezi sebou, zbytek mohl pouze překvapit... vlastně to není překvapení, byť s odhlášením Mertensové, Sakkariové a dalších se to dá považovat za neúspěch.
Reagovat
Frick
25.07.2026 19:58
Bejlek s Bartůňkovou taky mely mit v Praze nejvyšší ambice.
Reagovat
chlebavevaju
25.07.2026 18:42
Finále bez CZE účasti! Za to může Nosková, to jsou samý radovánky a tancovačky na Hradě a potom to tak dopadá.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
25.07.2026 18:52
to je ale chyba pořadatelů. Kdyby Linda ukazovala talíř až v neděli, byla by česká účast na finále zajištěna.
Reagovat
jih
25.07.2026 18:54
Reagovat
chlebavevaju
25.07.2026 18:58
Tak at tam pozvou Vondrousovou, nádobí jako nádobí.
Reagovat
tenisman1233
25.07.2026 19:01
A kde by ten talíř ukradla?
Reagovat
Krisboy
25.07.2026 19:10
Proč by ho kradla? Dostala ho už před třemi lety.
Reagovat
tenisman1233
25.07.2026 19:11
Talíře se ve Wimbledonu po roce vždy vrací-tradice.
Reagovat
Krisboy
25.07.2026 19:15
Originál snad ano, ale replika jim zůstává.
Reagovat
paprikovygulas_
25.07.2026 19:19
Originál ma hrač v ruke par hodín po zápase na ceremoniach, nikdy si ho neberie domov lol
Reagovat
paprikovygulas_
25.07.2026 19:01
Aj tak by si to len doma na gauči sledoval
Reagovat
Dave6969
25.07.2026 19:03
pobavilo třeba ukáže v neděli něco jiného
Reagovat
Vladimir
25.07.2026 18:42
I když jsem Barboře přál, je to tak snad nakonec lepší. Bára vypadá přetažená, možná si to ani nepřizná, a zítřejší finále s ní si nedovedu představit.
Reagovat
Dave6969
25.07.2026 19:05
Ona se často takhle negativně tváří .. Karolína taky..to už je lepší když nadává jako Katka
Reagovat
tenisman1233
25.07.2026 18:41
Báře došly síly a všechna čest ,že to nezabalila před domácím publikem
Reagovat
zfloyd
25.07.2026 18:40
tak prej dvě Češky ve finále , ale v kterym ??
Reagovat
Krisboy
25.07.2026 18:41
Ve Wimbledonu.
Reagovat
MilasTHFC
25.07.2026 18:41
Tak si to užij, že holky prohrály :)
Reagovat
lars
25.07.2026 19:25
v deblu v Praze
Reagovat
MilasTHFC
25.07.2026 18:40
Musím říct, že jsem to ty Tagger v koncovce přál. Hraje moc hezký tenis, ten one-handed backhand fakt krásně psal. Hodně zajímavá hráčka.
Reagovat
Serpens
25.07.2026 18:39
České finále ve Wimbledonu, nebo v Praze... asi mám jasno.
Reagovat
Krisboy
25.07.2026 18:39
smile smile smile
Reagovat
com
25.07.2026 18:39
Finale bez ceske ucasti? Blejéééém

Reagovat
com
25.07.2026 18:38
Krejča padla po velké bitvě s rakouskym drahokamem
Reagovat
wymwsze
25.07.2026 18:39
Dle očekávání.
Reagovat
Georgino
25.07.2026 20:21
Ne každej všechno ví, ty to máš i v nicku, no. Kurz na vítězství Krejčí byl tak cca 1,15, takže většina jiná očekávání než ty.
Reagovat
Serpens
25.07.2026 18:26
Taggerová, to je jako když zkřížíte Kasatkinovou a Swiatekovou.
Reagovat
aligo
25.07.2026 18:35
Napadlo mě to samé
Reagovat
jih
25.07.2026 18:55
A ještě Iznera (krz ty cm).
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
25.07.2026 19:04
A postavu má jako Olga Danilovič.
Reagovat
frenkie57
25.07.2026 18:25
TB zajištěn.
Bára musí trpět jak soumar, pořád v hlubokém předklonu, naštvaná, když se vyhodí. Nechtěl bych být v její kůži.
Reagovat
Vladimir
25.07.2026 18:19
Tak když Baruš vyhrála 7. a 9., což je obdivuhodné, už by se slušelo to dotáhnout.
Reagovat
Krisboy
25.07.2026 18:18
Barbora má neskutečné údery. Je evidentní, že své dva singlové a hafo deblových GS titulů si nekoupila v apatyce.
Reagovat
MilasTHFC
25.07.2026 18:18
Je to tak a dneska to pořád stačí.
Reagovat
MilasTHFC
25.07.2026 18:16
Krejčíková šikovně a takticky dělá, že je mrtvá, ale může, úderově je to furt hodně dobrý.
Reagovat
aligo
25.07.2026 18:13
Bára po Athénách v Praze předvádí super výkon... To ostatní měly volno a pak se nevytáhly Bára jde už tím postupem do SF na hranu
Reagovat
jir6
25.07.2026 18:09
Tagger hodně vzdoruje, což Fruhvirtová, Havlíčková ani Šalková nedokázaly, navíc je z ní cítit víra, že má reálnou šanci ten zápas vyhrát, zatímco Bářiny předchozí soupeřky přicházely na kurz už napůl předem poraženy.
Reagovat
MilasTHFC
25.07.2026 18:18
Tagger oproti všem jmenovaným je herně, minimálně tady v Praze, o třídu lepší. Navíc pro Báru každý další zápas logicky těžší a těžší... Lucka Havlíčková i Šalková zahrály ale slušně na své poměry.
Reagovat
jir6
25.07.2026 18:23
Právě, na své poměry, přitom potenciál je u obou holek velký.
Reagovat
MilasTHFC
25.07.2026 18:24
Velký, no, jak se to vezme. Jestli se dostanou do stovky, bude to úspěch.
Reagovat
jih
25.07.2026 17:56
Opticky tedy vypadala líp Stromovka...tam bylo v sobotu našlapáno.
Reagovat
Krisboy
25.07.2026 17:44
smile
Reagovat
com
25.07.2026 18:02
naše láska Barunka smilesmile
Reagovat
Krisboy
25.07.2026 18:08
Vždyť já vám ji neberu. Ale copak, ty už jsi zavrhnul Karolínu? Nebo jsi jí jen nevěrný?
Reagovat
paprikovygulas_
25.07.2026 18:14
Neverný za klavesnicou
Reagovat
mikina23
25.07.2026 17:37
Čekám, kdy zápas skrečuje. Udělala by nejlíp.
Reagovat
wymwsze
25.07.2026 17:43
Ano, a pak ještě osobně plivnout do ksichtu všem, co si na to koupili vstupenku.
Reagovat
aligo
25.07.2026 18:10
Bys byl první, kdo by ji za to plísnil....
Reagovat
Vladimir
25.07.2026 17:30
Já myslím, že semifinále je po Aténách docela pěkné a Bára už udělala dost. Ať to nějak dohraje jede domů a odpočine si. Na příp. finále to nevidím.
Reagovat
tommr
25.07.2026 17:27
Doufám že Bára tu únavu trochu přihrává a ve třetím setu na to zase vlítne. Pokud by byla opravdu tak strašně vyčerpaná tak by snad ani nemělo cenu do toho třetího setu jít ...
Reagovat
tommr
25.07.2026 17:09
Bára se ve druhém setu na returnu ani moc nesnaží. Zřejmě spoléhá na to že si to zase uhraje v TB ...
Reagovat
horska.kraslice
25.07.2026 17:14
Ono už jí asi víc sil nezbývá, tak musí šetřit ty poslední, které ještě (snad) má.
Reagovat
frenkie57
25.07.2026 17:26
Bojím se, že ten třetí set nedá, je už moc vidět, že je úplně vyšťavená. I kdyby dneska nějakým zázrakem vyhrála, tak jí zítra Snigur v pohodě umlátí ve dvou.
Reagovat
tommr
25.07.2026 16:54
Bára zabrala na poslední chvíli a zdánlivě ztracenej první set ještě zachránila ... smile
Stejně mám o ní ale obavy protože vypadá že každou chvíli na kurtu umře ...
Reagovat
MilasTHFC
25.07.2026 16:29
Krejcikova tohle v pohode otoci. Tagger jak dostane rychleji mic na backhand, tak to neumi ubranit ani copem.
Reagovat
frenkie57
25.07.2026 16:33
Bodejť by taky jo, když má ohon.
Reagovat
3ryba16
25.07.2026 17:09
Samo, Tagger ještě není dopečená, chce to ještě nějaký ten čas. Stejně mi připomíná tu polskou 'křečovku svátkovou', tou řečí těla. Ale to se možná jen momentálně připodobnila, zítra to může být úplně jinak.
Reagovat
MilasTHFC
25.07.2026 16:20
Ja nechapu tu neskutecnou negativitu tady. Mame dve holky v semifinale a tady jsou prispevky, jako kdyby vsechny nase tenistky vypadly v 1. kole.

Ano, bylo nedavno wimbledonske finale, ale ono se to nebude opakovat kazdy tyden.
Reagovat
Krisboy
25.07.2026 17:45
Reagovat
Sinuhet1
25.07.2026 16:10
Bara je unavená, tady bude nablito
Reagovat
MilasTHFC
25.07.2026 16:20
Tady je nabliti porad.
Reagovat
baba
25.07.2026 16:09
Ale Bára se tam plouží, už slyším, jak bude říkat, že je strašně unavená a že to dneska už prostě nešlo...
Reagovat
mikina23
25.07.2026 17:31
Přesně tak, to se dalo čekat. Když se cítila unavená, tak se neměla toho turnaje zúčastňovat. Bohužel, hérečka na Rakušanku nemá.
Reagovat
czrossi
25.07.2026 17:45
Totál podprůměrný výkon od Báry...už by to chtělo založit rodinu a tenis nechat mladším... a k Valentové... myslím že Maruška by odehrála daleko lepší semi s Ukrainkou než Terka...dnes je to špatný den pro naše holky
Reagovat
tommr
25.07.2026 15:51
Tak nakonec čest našich barev musí zachraňovat Bára která v Praze ani nemusela hrát. Na ty naše mladý pušky není žádnej spoleh ...
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist