7. den Livesport Prague Open: Vítězky juniorských grandslamů o svůj první titul
Snigurová – Taggerová (14:00)
Nedělní finále Livesport Prague Open představí dvě vítězky juniorských grandslamů. Snigurová triumfovala mezi dívkami na Wimbledonu 2019, Taggerová pro změnu získala trofej v Roland Garros 2025.
Ať už zvítězí kterákoli z nich, získá svůj první titul na dospělém okruhu WTA. V Praze prožily svůj premiérový triumf pouze Jil Teichmannová (2019) a Marie Bouzková (2022).
Obě finalistky navíc nastoupí do arény jako hráčky mimo elitní padesátku světového žebříčku. Snigurová tím může navázat na triumf Marie Bouzkové z roku 2022, zatímco 74. hráčka světa Taggerová se může stát vůbec nejníže postavenou vítězkou pražského turnaje.
Snigurová prožívá životní týden. Stala se první Ukrajinkou ve finále od zařazení turnaje do kalendáře WTA v roce 2015 a zároveň poprvé v kariéře vyhrála čtyři zápasy na této úrovni za sebou. V Praze se jí nebývale daří. Proměnila 21 brejkbolů, nejvíce ze všech hráček na turnaji, a se 112 vítěznými údery jí patří v této statistice druhé místo za Terezou Valentovou.
Také Taggerová přepisuje historii. Ve věku 18 let a 154 dní se stala nejmladší finalistkou turnaje a překonala tím rekord Lindy Noskové z roku 2023. Je rovněž první Rakušankou ve finále pražského podniku. Co se turnajových statistik týče, nastřílela 22 es, což je nejvíce ze všech tenistek, které zasáhly do letošního ročníku. Taggerová také usiluje o páté vítězství v řadě na okruhu WTA.
Finále může přinést i několik zajímavých historických milníků. Pokud zvítězí Snigurová, Ukrajina bude mít už třetí hráčku s titulem v této sezoně (vedle Marty Kosťukové a Eliny Svitolinové). V případě triumfu Taggerové získá Rakousko teprve druhý titul na okruhu WTA za posledních deset let.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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