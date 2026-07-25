Češi v akci, neděle 26. 7. Havlíčková a Samson zabojují o titul v Praze! Česko má jistou trofej
Češi v akci (probíhající turnaje)
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Havlíčková a Samson hrají finále v Praze
Lucie Havlíčková s Laurou Samson se znovu po roce probojovaly do deblového finále Livesport Prague Open. V sobotním semifinále mladé Češky přežily mečbol a o největší titul v kariéře budou bojovat proti nasazeným Britkám Harriet Dartové a Maie Lumsdenové.
Loňské finále absolvovaly ve starém dějišti na pražské Spartě a po suverénním úvodním setu podlehly Nadije Kičenokové a Makoto Ninomijaové. Tentokrát se o titul porvou na pražské Štvanici. Šance jsou na obou stranách naprosto vyrovnané.
Havlíčková má na kontě čtyři deblové triumfy na profesionální tour. Samson zatím kralovala pouze jednou, a to právě s Havlíčkovou letos na podniku W75 ve slovinském městě Murska Sobota.
WTA 250 PRAHA (Česko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
11:00 | Havlíčková/Samson (ČR) – Dartová/Lumsdenová (4-Brit.)
Česko má jistý titul
Pokud by náhodou finále na Livesport Prague Open českým barvám nevyšlo, souboj o deblový titul na větším podniku ITF v rakouském Amstettenu dává Česku jistotu triumfu. Finále totiž obstarají Anna Sisková se Španělkou Ángelou Fitaovou a české duo Aneta Kučmová, Aneta Laboutková.
Bude se jednat o zápas dvou nejvýše nasazených dvojic. Sisková bude útočit už na čtvrtý letošní a celkově 37. triumf ve čtyřhře žen. Kučmová má na dosah 18. kariérní trofej a Laboutková čtrnáctou.
ITF W100 AMSTETTEN (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
14:30 | Fitaová/Sisková (1-Šp./ČR) – Kučmová/Laboutková (2-ČR)
ATP CHALLENGER 125 SAN MARINO, antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | Vrbenský (ČR) – Bondioli (2-It.)
ATP CHALLENGER 75 LIBEREC (Česko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
10:30 | Nicod (ČR) – Gerard Campana Lee (9-Korea)
12:00 | Vrba (ČR) – Molleker (6-Něm.)
13:30 | Kellovský (ČR) – Berkieta (10-Pol.)
14:00 | Siniakov (5-ČR) – Kučera (ČR)
15:00 | Řeček (ČR) – Sultanov (7-Uzb.)
15:00 | Jak. Kusý (ČR) – Beckley (8-JAR)
15:30 | Luxa (ČR) – Martin (4-SR)
ATP CHALLENGER 75 BONN (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
12:30 | Donald (11-ČR) – Thies (Něm.)
ITF M15 WELS (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
11:30 | D. Blažka (ČR) – Schneider (Rak.)
11:30 | Kozlovský (15-ČR) – Kaserer (Rak.)
11:30 | Frömel (ČR) – Fischer (Rak.)
13:00 | Ad. Soukup (ČR) – Keck (Něm.)
14:30 | Komínek (ČR) – Pivník (SR)
14:30 | Mrůzek (ČR) – Ceuca (Něm.)
16:00 | Jindáček (ČR) – Zanini (It.)
16:00 | Bien (ČR) – Szöke (13-Maď.)
16:00 | Baum (4-ČR) – Ritzer (Něm.)
17:30 | Šoukal (ČR) – Prammer (Rak.)
17:30 | M. Fröhlich (ČR) – Weber (Něm.)
17:30 | Homola (8-ČR) – Bozemoj (Niz.)
J30 DUNAKESZI (Maďarsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - finále •
09:30 | Halfarová (4-ČR) – Seliukaitéová (6-Lit.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
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A hraje i bratr Siiakové!